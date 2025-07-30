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В прибрежных районах Индонезии объявили эвакуацию - РИА Новости, 30.07.2025
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13:28 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/indonezija-2032345950.html
В прибрежных районах Индонезии объявили эвакуацию
В прибрежных районах Индонезии объявили эвакуацию - РИА Новости, 30.07.2025
В прибрежных районах Индонезии объявили эвакуацию
Власти Индонезии объявили эвакуацию жителей прибрежных районов пяти провинций страны в связи с объявлением угрозы цунами после землетрясения на Камчатке,... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T13:28:00+03:00
2025-07-30T13:28:00+03:00
в мире
камчатка
индонезия
северный сулавеси
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Власти Индонезии объявили эвакуацию жителей прибрежных районов пяти провинций страны в связи с объявлением угрозы цунами после землетрясения на Камчатке, сообщает агентство Antara со ссылкой на Национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий. По словам представителя ведомства, жителям прибрежных районов провинций Северный Сулавеси, Горонтало, Северный Малуку, Папуа и Западное Папуа необходимо покинуть свои дома и воздержаться от возвращения до отмены официального предупреждения о цунами. В профильном ведомстве отметили, что местные власти должны информировать население, чтобы не допустить паники и обеспечить организованную эвакуацию. Также жителям рекомендовано удалиться от береговой линии как минимум на один километр и не приближаться к ней в течение нескольких часов после прихода первой волны цунами. Как уточняет издание, в среду утром индонезийское агентство по метеорологии, климатологии и геофизике выпустило предупреждение об угрозе цунами в связи с землетрясением на Камчатке. Ранее сообщалось, что в среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах.
https://ria.ru/20250730/volny-2032317307.html
камчатка
индонезия
северный сулавеси
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в мире, камчатка, индонезия, северный сулавеси, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
В мире, Камчатка, Индонезия, Северный Сулавеси, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
В прибрежных районах Индонезии объявили эвакуацию

В Индонезии эвакуируют жителей 5 провинций из-за угрозы цунами

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкВолна
Волна - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Власти Индонезии объявили эвакуацию жителей прибрежных районов пяти провинций страны в связи с объявлением угрозы цунами после землетрясения на Камчатке, сообщает агентство Antara со ссылкой на Национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий.
По словам представителя ведомства, жителям прибрежных районов провинций Северный Сулавеси, Горонтало, Северный Малуку, Папуа и Западное Папуа необходимо покинуть свои дома и воздержаться от возвращения до отмены официального предупреждения о цунами.
Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Волны цунами затронули побережье еще одного американского штата
Вчера, 12:06
В профильном ведомстве отметили, что местные власти должны информировать население, чтобы не допустить паники и обеспечить организованную эвакуацию. Также жителям рекомендовано удалиться от береговой линии как минимум на один километр и не приближаться к ней в течение нескольких часов после прихода первой волны цунами.
Как уточняет издание, в среду утром индонезийское агентство по метеорологии, климатологии и геофизике выпустило предупреждение об угрозе цунами в связи с землетрясением на Камчатке.
Ранее сообщалось, что в среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах.
Последствия землетрясения на Камчатке
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН | Перейти в медиабанк

У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.

Последствия землетрясения в Северо-Курильске

У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
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1 из 7
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" | Перейти в медиабанк

Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.

Последствия землетрясения в Северо-Курильске

Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"
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2 из 7
© Фото : МЧС России

В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.

Детский сад на Камчатке, у которого обрушилась стена после землетрясения

В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.

© Фото : МЧС России
3 из 7
© МЧС РФ | Перейти в медиабанк

По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.

Детский сад в Петропавловске-Камчатском, стены которого обрушились после землетрясения

По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.

© МЧС РФ
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4 из 7
© РИА Новости / Сергей Лакомов | Перейти в медиабанк

На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

Печные трубы развалились в домах в Северо-Курильске во время сильнейшего землетрясения

На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
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5 из 7
© МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.

Детский сад в Петропавловске-Камчатском, стены которого обрушились после землетрясения

Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.

© МЧС РФ
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6 из 7
© РИА Новости / Сергей Лакомов | Перейти в медиабанк

Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.

Печные трубы развалились в домах в Северо-Курильске во время сильнейшего землетрясения

Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
Перейти в медиабанк
7 из 7

У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
Перейти в медиабанк
1 из 7

Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"
Перейти в медиабанк
2 из 7

В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.

© Фото : МЧС России
3 из 7

По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.

© МЧС РФ
Перейти в медиабанк
4 из 7

На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
Перейти в медиабанк
5 из 7

Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.

© МЧС РФ
Перейти в медиабанк
6 из 7

Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
Перейти в медиабанк
7 из 7
 
В миреКамчаткаИндонезияСеверный СулавесиЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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