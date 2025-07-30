https://ria.ru/20250730/indonezija-2032345950.html

В прибрежных районах Индонезии объявили эвакуацию

В прибрежных районах Индонезии объявили эвакуацию - РИА Новости, 30.07.2025

В прибрежных районах Индонезии объявили эвакуацию

Власти Индонезии объявили эвакуацию жителей прибрежных районов пяти провинций страны в связи с объявлением угрозы цунами после землетрясения на Камчатке,... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T13:28:00+03:00

2025-07-30T13:28:00+03:00

2025-07-30T13:28:00+03:00

в мире

камчатка

индонезия

северный сулавеси

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Власти Индонезии объявили эвакуацию жителей прибрежных районов пяти провинций страны в связи с объявлением угрозы цунами после землетрясения на Камчатке, сообщает агентство Antara со ссылкой на Национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий. По словам представителя ведомства, жителям прибрежных районов провинций Северный Сулавеси, Горонтало, Северный Малуку, Папуа и Западное Папуа необходимо покинуть свои дома и воздержаться от возвращения до отмены официального предупреждения о цунами. В профильном ведомстве отметили, что местные власти должны информировать население, чтобы не допустить паники и обеспечить организованную эвакуацию. Также жителям рекомендовано удалиться от береговой линии как минимум на один километр и не приближаться к ней в течение нескольких часов после прихода первой волны цунами. Как уточняет издание, в среду утром индонезийское агентство по метеорологии, климатологии и геофизике выпустило предупреждение об угрозе цунами в связи с землетрясением на Камчатке. Ранее сообщалось, что в среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах.

https://ria.ru/20250730/volny-2032317307.html

камчатка

индонезия

северный сулавеси

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в мире, камчатка, индонезия, северный сулавеси, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области