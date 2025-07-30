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"Кто он такой?" В Индии пришли в бешенство после выходки Трампа - РИА Новости, 30.07.2025
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21:28 30.07.2025 (обновлено: 22:54 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/indiya-2032470913.html
"Кто он такой?" В Индии пришли в бешенство после выходки Трампа
"Кто он такой?" В Индии пришли в бешенство после выходки Трампа - РИА Новости, 30.07.2025
"Кто он такой?" В Индии пришли в бешенство после выходки Трампа
Читатели индийского журнала Times of India резко отреагировали на ультиматум Трампа о введении пошлин и штрафов в отношении Индии. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T21:28:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Читатели индийского журнала Times of India резко отреагировали на ультиматум Трампа о введении пошлин и штрафов в отношении Индии.Во вторник президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 августа 25-процентной пошлины на товары из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры, а также на сотрудничество Нью-Дели с Москвой в сфере энергетики и вооружений."Необходимо ввести ответные пошлины. Мы не можем позволить себе потерять такого друга, как Россия, особенно учитывая непредсказуемое поведение президента Трампа", — написал один из комментаторов."Кто он такой, чтобы управлять нашим экспортом и импортом? Россия — наш легендарный союзник. В то же время Трамп ведет скрытную игру с Пакистаном", — отметил другой."Трамп ведет себя как грабитель и хочет контролировать весь мир. Пора бойкотировать США", — поделился мнением еще один пользователь"Это только подтолкнет Индию к Китаю и России. Он просчитался по всем фронтам", — заключили читатели.Министерство торговли Индии вскоре после сообщения о введение торговых пошлин со стороны США заявило, что Индия остается привержена цели заключения справедливого, сбалансированного и взаимовыгодного двустороннего торгового соглашения с Вашингтоном.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250730/tramp-2032426942.html
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В мире, Индия, Россия, США

"Кто он такой?" В Индии пришли в бешенство после выходки Трампа

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Читатели индийского журнала Times of India резко отреагировали на ультиматум Трампа о введении пошлин и штрафов в отношении Индии.
Во вторник президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 августа 25-процентной пошлины на товары из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры, а также на сотрудничество Нью-Дели с Москвой в сфере энергетики и вооружений.
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
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"Необходимо ввести ответные пошлины. Мы не можем позволить себе потерять такого друга, как Россия, особенно учитывая непредсказуемое поведение президента Трампа", — написал один из комментаторов.
"Кто он такой, чтобы управлять нашим экспортом и импортом? Россия — наш легендарный союзник. В то же время Трамп ведет скрытную игру с Пакистаном", — отметил другой.
"Трамп ведет себя как грабитель и хочет контролировать весь мир. Пора бойкотировать США", — поделился мнением еще один пользователь
"Это только подтолкнет Индию к Китаю и России. Он просчитался по всем фронтам", — заключили читатели.
Министерство торговли Индии вскоре после сообщения о введение торговых пошлин со стороны США заявило, что Индия остается привержена цели заключения справедливого, сбалансированного и взаимовыгодного двустороннего торгового соглашения с Вашингтоном.
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Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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