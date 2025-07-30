https://ria.ru/20250730/indiya-2032470913.html

"Кто он такой?" В Индии пришли в бешенство после выходки Трампа

"Кто он такой?" В Индии пришли в бешенство после выходки Трампа - РИА Новости, 30.07.2025

"Кто он такой?" В Индии пришли в бешенство после выходки Трампа

Читатели индийского журнала Times of India резко отреагировали на ультиматум Трампа о введении пошлин и штрафов в отношении Индии. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T21:28:00+03:00

2025-07-30T21:28:00+03:00

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Читатели индийского журнала Times of India резко отреагировали на ультиматум Трампа о введении пошлин и штрафов в отношении Индии.Во вторник президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 августа 25-процентной пошлины на товары из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры, а также на сотрудничество Нью-Дели с Москвой в сфере энергетики и вооружений."Необходимо ввести ответные пошлины. Мы не можем позволить себе потерять такого друга, как Россия, особенно учитывая непредсказуемое поведение президента Трампа", — написал один из комментаторов."Кто он такой, чтобы управлять нашим экспортом и импортом? Россия — наш легендарный союзник. В то же время Трамп ведет скрытную игру с Пакистаном", — отметил другой."Трамп ведет себя как грабитель и хочет контролировать весь мир. Пора бойкотировать США", — поделился мнением еще один пользователь"Это только подтолкнет Индию к Китаю и России. Он просчитался по всем фронтам", — заключили читатели.Министерство торговли Индии вскоре после сообщения о введение торговых пошлин со стороны США заявило, что Индия остается привержена цели заключения справедливого, сбалансированного и взаимовыгодного двустороннего торгового соглашения с Вашингтоном.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

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