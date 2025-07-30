"Кто он такой?" В Индии пришли в бешенство после выходки Трампа
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Читатели индийского журнала Times of India резко отреагировали на ультиматум Трампа о введении пошлин и штрафов в отношении Индии.
Во вторник президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 августа 25-процентной пошлины на товары из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры, а также на сотрудничество Нью-Дели с Москвой в сфере энергетики и вооружений.
"Необходимо ввести ответные пошлины. Мы не можем позволить себе потерять такого друга, как Россия, особенно учитывая непредсказуемое поведение президента Трампа", — написал один из комментаторов.
"Кто он такой, чтобы управлять нашим экспортом и импортом? Россия — наш легендарный союзник. В то же время Трамп ведет скрытную игру с Пакистаном", — отметил другой.
"Трамп ведет себя как грабитель и хочет контролировать весь мир. Пора бойкотировать США", — поделился мнением еще один пользователь
"Это только подтолкнет Индию к Китаю и России. Он просчитался по всем фронтам", — заключили читатели.
Министерство торговли Индии вскоре после сообщения о введение торговых пошлин со стороны США заявило, что Индия остается привержена цели заключения справедливого, сбалансированного и взаимовыгодного двустороннего торгового соглашения с Вашингтоном.
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