https://ria.ru/20250730/indija-2032455676.html

В Индии заявили о приверженности заключению справедливого соглашения с США

В Индии заявили о приверженности заключению справедливого соглашения с США - РИА Новости, 30.07.2025

В Индии заявили о приверженности заключению справедливого соглашения с США

Индия остается привержена цели заключения справедливого, сбалансированного и взаимовыгодного двустороннего торгового соглашения с США, заявило министерство... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T19:43:00+03:00

2025-07-30T19:43:00+03:00

2025-07-30T23:11:00+03:00

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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 июл – РИА Новости. Индия остается привержена цели заключения справедливого, сбалансированного и взаимовыгодного двустороннего торгового соглашения с США, заявило министерство торговли страны вскоре после сообщения о введении торговых пошлин со стороны США. Во вторник президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 августа 25-процентной пошлины на товары из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры, а также на сотрудничество Нью-Дели с Москвой в сфере энергетики и вооружений. "В течение последних нескольких месяцев Индия и США вели переговоры о заключении справедливого, сбалансированного и взаимовыгодного двустороннего торгового соглашения. Мы по-прежнему привержены этой цели", - сообщило министерство торговли Индии. Там отметили, что правительство придаёт первостепенное значение защите и повышению благосостояния фермеров, предпринимателей, микро-, малых и средних предприятий. "Правительство предпримет все необходимые шаги для защиты наших национальных интересов, как это было в случае с другими торговыми соглашениями, включая последнее Всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение с Великобританией", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20250730/tramp-2032426942.html

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в мире, индия, сша, нью-дели, дональд трамп