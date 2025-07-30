https://ria.ru/20250730/gruzovik-2032307386.html

В России запретили импорт грузовиков Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak

В России запретили импорт грузовиков Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak - РИА Новости, 30.07.2025

В России запретили импорт грузовиков Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak

Росстандарт запретил импорт в Россию китайских грузовиков четырех марок: Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak и их шасси. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T11:10:00+03:00

2025-07-30T11:10:00+03:00

2025-07-30T12:16:00+03:00

россия

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

авто

экономика

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Росстандарт запретил импорт в Россию китайских грузовиков четырех марок: Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak и их шасси."Причиной принятия Росстандартом данного решения является выявленные в рамках проведенных контрольных (надзорных) мероприятий нарушения обязательных требований, которые представляют значительную опасность здоровью и жизни как самих водителей транспортных средств, так и других участников дорожного движения, в том числе пешеходов", — заявили в ведомстве.Там пояснили, что провели внеплановые проверки и по их результатам решили приостановить действие одобрений типа транспортного средства для следующих моделей:Кроме того, запрещается ввоз в Россию грузовиков, документы на которые выданы в других странах Евразийского экономического союза:Среди выявленных нарушений — проблемы с тормозной системой, уровнем шума, идентификацией рычагов управления, установкой устройства вызова экстренных оперативных служб. Обнаружены также многочисленные несоответствия в части крепления ремней безопасности, установки сидений и подголовников, защиты от несанкционированного использования, выбросов, рулевого управления и тому подобного.Росстандарт выдал официальным представителям китайских компаний предписания по устранению несоответствий.

https://ria.ru/20250620/avto-2024130507.html

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россия, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), авто, экономика