В России запретили импорт грузовиков Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak
Росстандарт: в России запретили импорт грузовиков Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak
Грузовики Sitrak. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Росстандарт запретил импорт в Россию китайских грузовиков четырех марок: Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak и их шасси.
"Причиной принятия Росстандартом данного решения является выявленные в рамках проведенных контрольных (надзорных) мероприятий нарушения обязательных требований, которые представляют значительную опасность здоровью и жизни как самих водителей транспортных средств, так и других участников дорожного движения, в том числе пешеходов", — заявили в ведомстве.
Там пояснили, что провели внеплановые проверки и по их результатам решили приостановить действие одобрений типа транспортного средства для следующих моделей:
- Dongfeng типа DFH4180;
- Foton типа BJ4189;
- FAW типа CA4250 и CA4180;
- Sitrak типа ZZHS;
- шасси Foton типа M4L.
Кроме того, запрещается ввоз в Россию грузовиков, документы на которые выданы в других странах Евразийского экономического союза:
- Dongfeng типа DFH5200B;
- Foton типа H5;
- FAW типа JH6-B 8X4.
Среди выявленных нарушений — проблемы с тормозной системой, уровнем шума, идентификацией рычагов управления, установкой устройства вызова экстренных оперативных служб. Обнаружены также многочисленные несоответствия в части крепления ремней безопасности, установки сидений и подголовников, защиты от несанкционированного использования, выбросов, рулевого управления и тому подобного.
Росстандарт выдал официальным представителям китайских компаний предписания по устранению несоответствий.