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В России запретили импорт грузовиков Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak - РИА Новости, 30.07.2025
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11:10 30.07.2025 (обновлено: 12:16 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/gruzovik-2032307386.html
В России запретили импорт грузовиков Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak
В России запретили импорт грузовиков Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak - РИА Новости, 30.07.2025
В России запретили импорт грузовиков Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak
Росстандарт запретил импорт в Россию китайских грузовиков четырех марок: Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak и их шасси. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T11:10:00+03:00
2025-07-30T12:16:00+03:00
россия
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
авто
экономика
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Росстандарт запретил импорт в Россию китайских грузовиков четырех марок: Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak и их шасси."Причиной принятия Росстандартом данного решения является выявленные в рамках проведенных контрольных (надзорных) мероприятий нарушения обязательных требований, которые представляют значительную опасность здоровью и жизни как самих водителей транспортных средств, так и других участников дорожного движения, в том числе пешеходов", — заявили в ведомстве.Там пояснили, что провели внеплановые проверки и по их результатам решили приостановить действие одобрений типа транспортного средства для следующих моделей:Кроме того, запрещается ввоз в Россию грузовиков, документы на которые выданы в других странах Евразийского экономического союза:Среди выявленных нарушений — проблемы с тормозной системой, уровнем шума, идентификацией рычагов управления, установкой устройства вызова экстренных оперативных служб. Обнаружены также многочисленные несоответствия в части крепления ремней безопасности, установки сидений и подголовников, защиты от несанкционированного использования, выбросов, рулевого управления и тому подобного.Росстандарт выдал официальным представителям китайских компаний предписания по устранению несоответствий.
https://ria.ru/20250620/avto-2024130507.html
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россия, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), авто, экономика
Россия, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Авто, Экономика
В России запретили импорт грузовиков Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak

Росстандарт: в России запретили импорт грузовиков Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкГрузовики Sitrak
Грузовики Sitrak - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Грузовики Sitrak. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Росстандарт запретил импорт в Россию китайских грузовиков четырех марок: Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak и их шасси.
"Причиной принятия Росстандартом данного решения является выявленные в рамках проведенных контрольных (надзорных) мероприятий нарушения обязательных требований, которые представляют значительную опасность здоровью и жизни как самих водителей транспортных средств, так и других участников дорожного движения, в том числе пешеходов", — заявили в ведомстве.
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Там пояснили, что провели внеплановые проверки и по их результатам решили приостановить действие одобрений типа транспортного средства для следующих моделей:
  • Dongfeng типа DFH4180;
  • Foton типа BJ4189;
  • FAW типа CA4250 и CA4180;
  • Sitrak типа ZZHS;
  • шасси Foton типа M4L.
Кроме того, запрещается ввоз в Россию грузовиков, документы на которые выданы в других странах Евразийского экономического союза:
  • Dongfeng типа DFH5200B;
  • Foton типа H5;
  • FAW типа JH6-B 8X4.
Среди выявленных нарушений — проблемы с тормозной системой, уровнем шума, идентификацией рычагов управления, установкой устройства вызова экстренных оперативных служб. Обнаружены также многочисленные несоответствия в части крепления ремней безопасности, установки сидений и подголовников, защиты от несанкционированного использования, выбросов, рулевого управления и тому подобного.
Росстандарт выдал официальным представителям китайских компаний предписания по устранению несоответствий.
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