https://ria.ru/20250730/gosduma-2032263402.html

В Госдуму внесут проект об оснащении автобусов кондиционерами

В Госдуму внесут проект об оснащении автобусов кондиционерами - РИА Новости, 30.07.2025

В Госдуму внесут проект об оснащении автобусов кондиционерами

Депутаты Госдумы внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается обязать оснащать автобусы, рассчитанные на 22 и более пассажиров, системами... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T04:51:00+03:00

2025-07-30T04:51:00+03:00

2025-07-30T04:51:00+03:00

общество

краснодарский край

госдума рф

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается обязать оснащать автобусы, рассчитанные на 22 и более пассажиров, системами кондиционирования и обогрева в соответствии с установленными нормативами, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором проекта стал первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду"). "Предлагается обязать оснащать автобусы, рассчитанные на 22 и более пассажиров, системами кондиционирования и обогрева в соответствии с установленными нормативами. Это касается, в первую очередь, регионов, где летом температура зашкаливает за +30 °C", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Проектом также расширяется предмет регионального государственного надзора на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве. Так, предлагается обязать региональные органы власти осуществлять контроль за соблюдением требований, связанных с техническим оснащением транспортных средств, в том числе системами охлаждения или нагрева воздуха в салоне. В беседе с РИА Новости Гусев отметил, что в настоящее время только 40% автобусов в крупных городах оборудованы кондиционерами. "Мы хотим, чтобы поездка в автобусе была не испытанием, а нормальной частью дня. Особенно в жарких регионах. Например, в Краснодарском крае, откуда нам ежегодно приходят жалобы. Наш законопроект - спасение для пассажиров при минимальной нагрузке на перевозчиков. Если закон примут, он поможет качественно изменить стандарты общественного транспорта в России", - добавил он.

https://ria.ru/20250726/transport-2031579222.html

https://ria.ru/20250712/voda-2028746374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, краснодарский край, госдума рф