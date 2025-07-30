https://ria.ru/20250730/gosduma-2032263402.html
В Госдуму внесут проект об оснащении автобусов кондиционерами
В Госдуму внесут проект об оснащении автобусов кондиционерами - РИА Новости, 30.07.2025
В Госдуму внесут проект об оснащении автобусов кондиционерами
Депутаты Госдумы внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается обязать оснащать автобусы, рассчитанные на 22 и более пассажиров, системами... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T04:51:00+03:00
2025-07-30T04:51:00+03:00
2025-07-30T04:51:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается обязать оснащать автобусы, рассчитанные на 22 и более пассажиров, системами кондиционирования и обогрева в соответствии с установленными нормативами, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором проекта стал первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду"). "Предлагается обязать оснащать автобусы, рассчитанные на 22 и более пассажиров, системами кондиционирования и обогрева в соответствии с установленными нормативами. Это касается, в первую очередь, регионов, где летом температура зашкаливает за +30 °C", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Проектом также расширяется предмет регионального государственного надзора на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве. Так, предлагается обязать региональные органы власти осуществлять контроль за соблюдением требований, связанных с техническим оснащением транспортных средств, в том числе системами охлаждения или нагрева воздуха в салоне. В беседе с РИА Новости Гусев отметил, что в настоящее время только 40% автобусов в крупных городах оборудованы кондиционерами. "Мы хотим, чтобы поездка в автобусе была не испытанием, а нормальной частью дня. Особенно в жарких регионах. Например, в Краснодарском крае, откуда нам ежегодно приходят жалобы. Наш законопроект - спасение для пассажиров при минимальной нагрузке на перевозчиков. Если закон примут, он поможет качественно изменить стандарты общественного транспорта в России", - добавил он.
https://ria.ru/20250726/transport-2031579222.html
https://ria.ru/20250712/voda-2028746374.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, краснодарский край, госдума рф
Общество, Краснодарский край, Госдума РФ
В Госдуму внесут проект об оснащении автобусов кондиционерами
Депутат Гусев внесет проект об оснащении автобусов системами кондиционирования
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается обязать оснащать автобусы, рассчитанные на 22 и более пассажиров, системами кондиционирования и обогрева в соответствии с установленными нормативами, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Автором проекта стал первый зампред комитета Госдумы
по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду").
"Предлагается обязать оснащать автобусы, рассчитанные на 22 и более пассажиров, системами кондиционирования и обогрева в соответствии с установленными нормативами. Это касается, в первую очередь, регионов, где летом температура зашкаливает за +30 °C", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Проектом также расширяется предмет регионального государственного надзора на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве.
Так, предлагается обязать региональные органы власти осуществлять контроль за соблюдением требований, связанных с техническим оснащением транспортных средств, в том числе системами охлаждения или нагрева воздуха в салоне.
В беседе с РИА Новости Гусев отметил, что в настоящее время только 40% автобусов в крупных городах оборудованы кондиционерами.
"Мы хотим, чтобы поездка в автобусе была не испытанием, а нормальной частью дня. Особенно в жарких регионах. Например, в Краснодарском крае
, откуда нам ежегодно приходят жалобы. Наш законопроект - спасение для пассажиров при минимальной нагрузке на перевозчиков. Если закон примут, он поможет качественно изменить стандарты общественного транспорта в России", - добавил он.