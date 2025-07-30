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В Госдуме предложили ввести отпуск для отцов при рождении ребенка - РИА Новости, 30.07.2025
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01:10 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/gosduma-2032251326.html
В Госдуме предложили ввести отпуск для отцов при рождении ребенка
В Госдуме предложили ввести отпуск для отцов при рождении ребенка - РИА Новости, 30.07.2025
В Госдуме предложили ввести отпуск для отцов при рождении ребенка
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) разработал и направил на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается ввести обязательный... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T01:10:00+03:00
2025-07-30T01:10:00+03:00
общество
россия
госдума рф
борис чернышов (депутат)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) разработал и направил на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается ввести обязательный двухнедельный оплачиваемый отпуск для отцов при рождении ребенка, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Законопроектом предлагается дополнить статью 255 Трудового кодекса РФ (Отпуска по беременности и родам) новым положением. "Работникам (отцам, опекунам) по их заявлению предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью четырнадцать календарных дней в случае рождения ребенка", - сказано в проекте федерального закона. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, отсутствие специального, гарантированного и оплачиваемого отпуска для отца непосредственно после рождения ребенка является существенным пробелом в системе поддержки семьи, поскольку первые недели жизни новорожденного и восстановления матери являются периодом исключительной важности и высокой нагрузки для семьи. "Физическая и эмоциональная помощь отца в этот критический момент неоценима, однако экономические соображения часто вынуждают отцов возвращаться на работу сразу после рождения ребенка, лишая семью необходимой поддержки", - говорится в документе. По мнению автора инициативы, принятие законопроекта обеспечит комплексную поддержку молодых семей на критически важном этапе — в период после рождения ребёнка, позволит освободить мать от части бытовых и физических забот в самый сложный и уязвимый период, обеспечив ей непосредственную физическую помощь и моральную поддержку со стороны отца. Это имеет принципиальное значение для успешного восстановления женщины после родов, профилактики послеродовой депрессии и эффективного налаживания грудного вскармливания. "Законопроект создаст необходимые правовые условия для раннего формирования прочной эмоциональной связи между отцом и ребёнком, а также для активного вовлечения отца в уход за новорождённым с первых дней его жизни. Такое вовлечение способствует укреплению семейных уз, формированию культуры ответственного отцовства и построению более равноправной модели семейных отношений", - считает вице-спикер Госдумы. По его словам, инициатива повысит привлекательность решения о рождении детей за счёт расширения мер государственной поддержки в самый ответственный момент, что напрямую способствует достижению национальных демографических целей.
https://ria.ru/20250602/gosduma-2020366307.html
https://ria.ru/20250507/gosduma-2015418476.html
https://ria.ru/20250423/gosduma-2012885530.html
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общество, россия, госдума рф, борис чернышов (депутат)
Общество, Россия, Госдума РФ, Борис Чернышов (депутат)
В Госдуме предложили ввести отпуск для отцов при рождении ребенка

Депутат Чернышов предложил ввести отпуск для отцов при рождении ребенка

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) разработал и направил на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается ввести обязательный двухнедельный оплачиваемый отпуск для отцов при рождении ребенка, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Законопроектом предлагается дополнить статью 255 Трудового кодекса РФ (Отпуска по беременности и родам) новым положением.
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"Работникам (отцам, опекунам) по их заявлению предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью четырнадцать календарных дней в случае рождения ребенка", - сказано в проекте федерального закона.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, отсутствие специального, гарантированного и оплачиваемого отпуска для отца непосредственно после рождения ребенка является существенным пробелом в системе поддержки семьи, поскольку первые недели жизни новорожденного и восстановления матери являются периодом исключительной важности и высокой нагрузки для семьи.
"Физическая и эмоциональная помощь отца в этот критический момент неоценима, однако экономические соображения часто вынуждают отцов возвращаться на работу сразу после рождения ребенка, лишая семью необходимой поддержки", - говорится в документе.
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По мнению автора инициативы, принятие законопроекта обеспечит комплексную поддержку молодых семей на критически важном этапе — в период после рождения ребёнка, позволит освободить мать от части бытовых и физических забот в самый сложный и уязвимый период, обеспечив ей непосредственную физическую помощь и моральную поддержку со стороны отца. Это имеет принципиальное значение для успешного восстановления женщины после родов, профилактики послеродовой депрессии и эффективного налаживания грудного вскармливания.
"Законопроект создаст необходимые правовые условия для раннего формирования прочной эмоциональной связи между отцом и ребёнком, а также для активного вовлечения отца в уход за новорождённым с первых дней его жизни. Такое вовлечение способствует укреплению семейных уз, формированию культуры ответственного отцовства и построению более равноправной модели семейных отношений", - считает вице-спикер Госдумы.
По его словам, инициатива повысит привлекательность решения о рождении детей за счёт расширения мер государственной поддержки в самый ответственный момент, что напрямую способствует достижению национальных демографических целей.
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ОбществоРоссияГосдума РФБорис Чернышов (депутат)
 
 
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