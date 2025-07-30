https://ria.ru/20250730/gosduma-2032251326.html

В Госдуме предложили ввести отпуск для отцов при рождении ребенка

В Госдуме предложили ввести отпуск для отцов при рождении ребенка - РИА Новости, 30.07.2025

В Госдуме предложили ввести отпуск для отцов при рождении ребенка

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) разработал и направил на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается ввести обязательный... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T01:10:00+03:00

2025-07-30T01:10:00+03:00

2025-07-30T01:10:00+03:00

общество

россия

госдума рф

борис чернышов (депутат)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665224_0:167:2873:1783_1920x0_80_0_0_349d1e863456f86535e7c708541e47e2.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) разработал и направил на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается ввести обязательный двухнедельный оплачиваемый отпуск для отцов при рождении ребенка, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Законопроектом предлагается дополнить статью 255 Трудового кодекса РФ (Отпуска по беременности и родам) новым положением. "Работникам (отцам, опекунам) по их заявлению предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью четырнадцать календарных дней в случае рождения ребенка", - сказано в проекте федерального закона. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, отсутствие специального, гарантированного и оплачиваемого отпуска для отца непосредственно после рождения ребенка является существенным пробелом в системе поддержки семьи, поскольку первые недели жизни новорожденного и восстановления матери являются периодом исключительной важности и высокой нагрузки для семьи. "Физическая и эмоциональная помощь отца в этот критический момент неоценима, однако экономические соображения часто вынуждают отцов возвращаться на работу сразу после рождения ребенка, лишая семью необходимой поддержки", - говорится в документе. По мнению автора инициативы, принятие законопроекта обеспечит комплексную поддержку молодых семей на критически важном этапе — в период после рождения ребёнка, позволит освободить мать от части бытовых и физических забот в самый сложный и уязвимый период, обеспечив ей непосредственную физическую помощь и моральную поддержку со стороны отца. Это имеет принципиальное значение для успешного восстановления женщины после родов, профилактики послеродовой депрессии и эффективного налаживания грудного вскармливания. "Законопроект создаст необходимые правовые условия для раннего формирования прочной эмоциональной связи между отцом и ребёнком, а также для активного вовлечения отца в уход за новорождённым с первых дней его жизни. Такое вовлечение способствует укреплению семейных уз, формированию культуры ответственного отцовства и построению более равноправной модели семейных отношений", - считает вице-спикер Госдумы. По его словам, инициатива повысит привлекательность решения о рождении детей за счёт расширения мер государственной поддержки в самый ответственный момент, что напрямую способствует достижению национальных демографических целей.

https://ria.ru/20250602/gosduma-2020366307.html

https://ria.ru/20250507/gosduma-2015418476.html

https://ria.ru/20250423/gosduma-2012885530.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, госдума рф, борис чернышов (депутат)