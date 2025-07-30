Главы МИД 15 стран призвали к признанию Палестины
Главы МИД Франции, Канады и еще 13 стран призвали к признанию Палестины
Флаги Палестины. Архивное фото
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ПАРИЖ, 30 июл – РИА Новости. Главы МИД 15 западных стран призвали к признанию государства Палестина по итогам конференции по урегулированию на Ближнем Востоке в Нью-Йорке, сообщил МИД Франции в коммюнике.
"Мы, министры иностранных дел Андорры, Австралии, Канады, Финляндии, Франции, Исландии, Ирландии, Люксембурга, Мальты, Новой Зеландии, Норвегии, Португалии, Сан-Марино, Словении и Испании, уже признали или выразили готовность или позитивное отношение наших стран к признанию государства Палестина в качестве важнейшего шага на пути к решению путем создания двух государств и призываем все страны, которые еще не сделали этого, присоединиться к этому призыву", - следует из заявления.
Министры подчеркнули "важность объединения сектора Газа с Западным берегом реки Иордан под управлением Палестинской администрации", а также призвали "страны, которые еще не сделали этого, установить нормальные отношения с Израилем и выразить готовность вступить в переговоры по региональной интеграции государства Израиль".
Во вторник в канцелярии премьера Британии Кира Стармера заявили, что Лондон признает государственность Палестины в сентябре перед Генеральной ассамблеей ООН в случае, если Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа и не предпримет шагов для прекращения "ужасающей" ситуации в полуэксклаве.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в этой связи заявила, что западное спекулирование с признанием палестинского государства показывает, насколько мало для западников, "угрожающих" Израилю признанием Палестины, на самом деле значат международное право и права человека.
Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.