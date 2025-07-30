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Главы МИД 15 стран призвали к признанию Палестины - РИА Новости, 30.07.2025
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12:30 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/glavy-2032324435.html
Главы МИД 15 стран призвали к признанию Палестины
Главы МИД 15 стран призвали к признанию Палестины - РИА Новости, 30.07.2025
Главы МИД 15 стран призвали к признанию Палестины
Главы МИД 15 западных стран призвали к признанию государства Палестина по итогам конференции по урегулированию на Ближнем Востоке в Нью-Йорке, сообщил МИД... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T12:30:00+03:00
2025-07-30T12:30:00+03:00
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ПАРИЖ, 30 июл – РИА Новости. Главы МИД 15 западных стран призвали к признанию государства Палестина по итогам конференции по урегулированию на Ближнем Востоке в Нью-Йорке, сообщил МИД Франции в коммюнике. "Мы, министры иностранных дел Андорры, Австралии, Канады, Финляндии, Франции, Исландии, Ирландии, Люксембурга, Мальты, Новой Зеландии, Норвегии, Португалии, Сан-Марино, Словении и Испании, уже признали или выразили готовность или позитивное отношение наших стран к признанию государства Палестина в качестве важнейшего шага на пути к решению путем создания двух государств и призываем все страны, которые еще не сделали этого, присоединиться к этому призыву", - следует из заявления. Министры подчеркнули "важность объединения сектора Газа с Западным берегом реки Иордан под управлением Палестинской администрации", а также призвали "страны, которые еще не сделали этого, установить нормальные отношения с Израилем и выразить готовность вступить в переговоры по региональной интеграции государства Израиль". Во вторник в канцелярии премьера Британии Кира Стармера заявили, что Лондон признает государственность Палестины в сентябре перед Генеральной ассамблеей ООН в случае, если Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа и не предпримет шагов для прекращения "ужасающей" ситуации в полуэксклаве. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в этой связи заявила, что западное спекулирование с признанием палестинского государства показывает, насколько мало для западников, "угрожающих" Израилю признанием Палестины, на самом деле значат международное право и права человека. Государство Палестина признают 147 стран, США не входят в их число. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20250730/zaharova-2032253835.html
https://ria.ru/20250730/konflikt-1915630213.html
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в мире, палестина, израиль, франция, кир стармер, мария захарова, оон
В мире, Палестина, Израиль, Франция, Кир Стармер, Мария Захарова, ООН
Главы МИД 15 стран призвали к признанию Палестины

Главы МИД Франции, Канады и еще 13 стран призвали к признанию Палестины

CC BY 2.0 / Joi / Palestinian flagsФлаги Палестины
Флаги Палестины - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
CC BY 2.0 / Joi / Palestinian flags
Флаги Палестины. Архивное фото
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ПАРИЖ, 30 июл – РИА Новости. Главы МИД 15 западных стран призвали к признанию государства Палестина по итогам конференции по урегулированию на Ближнем Востоке в Нью-Йорке, сообщил МИД Франции в коммюнике.
"Мы, министры иностранных дел Андорры, Австралии, Канады, Финляндии, Франции, Исландии, Ирландии, Люксембурга, Мальты, Новой Зеландии, Норвегии, Португалии, Сан-Марино, Словении и Испании, уже признали или выразили готовность или позитивное отношение наших стран к признанию государства Палестина в качестве важнейшего шага на пути к решению путем создания двух государств и призываем все страны, которые еще не сделали этого, присоединиться к этому призыву", - следует из заявления.
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Министры подчеркнули "важность объединения сектора Газа с Западным берегом реки Иордан под управлением Палестинской администрации", а также призвали "страны, которые еще не сделали этого, установить нормальные отношения с Израилем и выразить готовность вступить в переговоры по региональной интеграции государства Израиль".
Во вторник в канцелярии премьера Британии Кира Стармера заявили, что Лондон признает государственность Палестины в сентябре перед Генеральной ассамблеей ООН в случае, если Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа и не предпримет шагов для прекращения "ужасающей" ситуации в полуэксклаве.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в этой связи заявила, что западное спекулирование с признанием палестинского государства показывает, насколько мало для западников, "угрожающих" Израилю признанием Палестины, на самом деле значат международное право и права человека.
Государство Палестина признают 147 стран, США не входят в их число. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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