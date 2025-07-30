https://ria.ru/20250730/glava-2032291658.html

Глава украинского агентства по управлению активами подала в отставку

Глава украинского агентства по управлению активами подала в отставку - РИА Новости, 30.07.2025

Глава украинского агентства по управлению активами подала в отставку

Глава украинского Национального агентства по розыску и управлению активами (АРМА) Елена Дума объявила, что уходит в отставку. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T09:46:00+03:00

2025-07-30T09:46:00+03:00

2025-07-30T11:17:00+03:00

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Глава украинского Национального агентства по розыску и управлению активами (АРМА) Елена Дума объявила, что уходит в отставку. "Я написала заявление об освобождении от должности <…> и прошу правительство его удовлетворить", — написала она в Telegram-канале. По словам чиновницы, она добилась целей, которые поставила перед собой при вступлении в должность, и не хочет мешать предстоящему международному аудиту агентства. Владимир Зеленский 27 июля подписал закон о реформе АРМА. Он предполагает изменение процедур и сроков передачи конфискованных активов, процедуры подбора управляющих активами, а также проведение внешнего аудита агентства. По данным украинской "Судебно-юридической газеты", первый аудит должен пройти до лета 2026 года.

https://ria.ru/20250411/ssha-2010593809.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины