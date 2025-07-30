https://ria.ru/20250730/germaniya-2032252820.html
В Германии подали более тысячи заявлений с обвинениями против Мерца
В Германии подали более тысячи заявлений с обвинениями против Мерца - РИА Новости, 30.07.2025
В Германии подали более тысячи заявлений с обвинениями против Мерца
Более тысячи заявлений с обвинениями против канцлера Германии Фридриха Мерца подали в ФРГ с конца прошлой недели, они касаются гуманитарной ситуации в сектора... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T01:55:00+03:00
2025-07-30T01:55:00+03:00
2025-07-30T01:55:00+03:00
в мире
германия
израиль
берлин (город)
фридрих мерц
тедрос адханом гебрейесус
воз
focus
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028511456_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_3f60214275dbbd1b0a8ca422a1fd0dc6.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Более тысячи заявлений с обвинениями против канцлера Германии Фридриха Мерца подали в ФРГ с конца прошлой недели, они касаются гуманитарной ситуации в сектора Газа и позиции Берлина по этому вопросу, сообщает немецкий журнал Focus со ссылкой на федеральную прокуратуру страны. Баварский телеканал TV Mainfranken на прошлой неделе сообщил, что председатель партии "Левые" в городе Ашаффенбург Селина Пфистер подала против Мерца уголовный иск, обвинив его в причастности к преступлениям против человечности и военным преступлениям в Газе. "С конца прошлой недели против канцлера Фридриха Мерца было подано более тысячи уголовных заявлений... Почти все обвинения касаются роли Германии в ближневосточном конфликте", - говорится в сообщении. По словам представителя Федеральной прокуратуры ФРГ, эти иски против Мерца "практически идентичны" иску Пфистер. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 23 июля сообщил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием - в 2025 году организация задокументировала в Газе 21 случай смерти детей в возрасте до пяти лет по этой причине. Глава ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе Газа затрагивает более 10% населения, более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он подчеркнул, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
https://ria.ru/20250621/germaniya-2024549400.html
https://ria.ru/20250730/izrail-2032251105.html
https://ria.ru/20250725/palestina-2031433731.html
германия
израиль
берлин (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028511456_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_6077709ae924f75e45768f247e833cdb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, израиль, берлин (город), фридрих мерц, тедрос адханом гебрейесус, воз, focus, хамас
В мире, Германия, Израиль, Берлин (город), Фридрих Мерц, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ, Focus, ХАМАС
В Германии подали более тысячи заявлений с обвинениями против Мерца
В Германии подали более тысячи заявлений против Мерца из-за позиции по Газе
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости.
Более тысячи заявлений с обвинениями против канцлера Германии Фридриха Мерца подали в ФРГ с конца прошлой недели, они касаются гуманитарной ситуации в сектора Газа и позиции Берлина по этому вопросу, сообщает немецкий журнал Focus
со ссылкой на федеральную прокуратуру страны.
Баварский телеканал TV Mainfranken на прошлой неделе сообщил, что председатель партии "Левые" в городе Ашаффенбург Селина Пфистер подала против Мерца уголовный иск, обвинив его в причастности к преступлениям против человечности и военным преступлениям в Газе.
"С конца прошлой недели против канцлера Фридриха Мерца было подано более тысячи уголовных заявлений... Почти все обвинения касаются роли Германии в ближневосточном конфликте", - говорится в сообщении.
По словам представителя Федеральной прокуратуры ФРГ, эти иски против Мерца "практически идентичны" иску Пфистер.
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 23 июля сообщил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием - в 2025 году организация задокументировала в Газе 21 случай смерти детей в возрасте до пяти лет по этой причине. Глава ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе Газа затрагивает более 10% населения, более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он подчеркнул, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.