https://ria.ru/20250730/germaniya-2032252820.html

В Германии подали более тысячи заявлений с обвинениями против Мерца

В Германии подали более тысячи заявлений с обвинениями против Мерца - РИА Новости, 30.07.2025

В Германии подали более тысячи заявлений с обвинениями против Мерца

Более тысячи заявлений с обвинениями против канцлера Германии Фридриха Мерца подали в ФРГ с конца прошлой недели, они касаются гуманитарной ситуации в сектора... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T01:55:00+03:00

2025-07-30T01:55:00+03:00

2025-07-30T01:55:00+03:00

в мире

германия

израиль

берлин (город)

фридрих мерц

тедрос адханом гебрейесус

воз

focus

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028511456_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_3f60214275dbbd1b0a8ca422a1fd0dc6.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Более тысячи заявлений с обвинениями против канцлера Германии Фридриха Мерца подали в ФРГ с конца прошлой недели, они касаются гуманитарной ситуации в сектора Газа и позиции Берлина по этому вопросу, сообщает немецкий журнал Focus со ссылкой на федеральную прокуратуру страны. Баварский телеканал TV Mainfranken на прошлой неделе сообщил, что председатель партии "Левые" в городе Ашаффенбург Селина Пфистер подала против Мерца уголовный иск, обвинив его в причастности к преступлениям против человечности и военным преступлениям в Газе. "С конца прошлой недели против канцлера Фридриха Мерца было подано более тысячи уголовных заявлений... Почти все обвинения касаются роли Германии в ближневосточном конфликте", - говорится в сообщении. По словам представителя Федеральной прокуратуры ФРГ, эти иски против Мерца "практически идентичны" иску Пфистер. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 23 июля сообщил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием - в 2025 году организация задокументировала в Газе 21 случай смерти детей в возрасте до пяти лет по этой причине. Глава ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе Газа затрагивает более 10% населения, более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он подчеркнул, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

https://ria.ru/20250621/germaniya-2024549400.html

https://ria.ru/20250730/izrail-2032251105.html

https://ria.ru/20250725/palestina-2031433731.html

германия

израиль

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, израиль, берлин (город), фридрих мерц, тедрос адханом гебрейесус, воз, focus, хамас