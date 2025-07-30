https://ria.ru/20250730/gaza-2032476167.html

ОАЭ доставили в сектор Газа гуманитарную помощь

ОАЭ доставили в сектор Газа гуманитарную помощь - РИА Новости, 30.07.2025

ОАЭ доставили в сектор Газа гуманитарную помощь

ОАЭ обеспечили доступ 58 грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа за последние сутки, а также продолжают операции по сбросу помощи с воздуха, заявило в... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T22:28:00+03:00

2025-07-30T22:28:00+03:00

2025-07-30T22:28:00+03:00

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ДУБАЙ, 30 июл - РИА Новости. ОАЭ обеспечили доступ 58 грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа за последние сутки, а также продолжают операции по сбросу помощи с воздуха, заявило в среду министерство обороны ОАЭ. "Сегодня в сектор Газа через различные КПП прибыли 58 грузовиков с гуманитарной помощью из ОАЭ", - говорится в заявлении минобороны ОАЭ в соцсети Х. Также ОАЭ четвертый день подряд в сотрудничестве с Иорданией проводили воздушные миссии по сбросу гуманитарной помощи над сектором Газа на парашютах. Согласно минобороны ОАЭ, помощь сбрасывается над наиболее пострадавшими и труднодоступными по суше районами. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 23 июля сообщил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием - в 2025 году организация задокументировала в Газе 21 случай смерти детей в возрасте до пяти лет по этой причине. Глава ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе Газа затрагивает более 10% населения, более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он подчеркнул, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ. Правительство Израиля 26 июля приняло решение о возобновлении сброса с воздуха гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Также было принято решение о создании гуманитарных коридоров для конвоев ООН, которые будут доставлять еду и лекарства жителям Газы. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.

https://ria.ru/20250730/gaza-2032392092.html

https://ria.ru/20250730/gaza-2032379327.html

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в мире, оаэ, израиль, сектор газа