ОАЭ доставили в сектор Газа гуманитарную помощь
ОАЭ доставили в сектор Газа 58 грузовиков с гумпомощью
Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Архивное фото
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ДУБАЙ, 30 июл - РИА Новости. ОАЭ обеспечили доступ 58 грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа за последние сутки, а также продолжают операции по сбросу помощи с воздуха, заявило в среду министерство обороны ОАЭ.
"Сегодня в сектор Газа через различные КПП прибыли 58 грузовиков с гуманитарной помощью из ОАЭ", - говорится в заявлении минобороны ОАЭ в соцсети Х.
Также ОАЭ четвертый день подряд в сотрудничестве с Иорданией проводили воздушные миссии по сбросу гуманитарной помощи над сектором Газа на парашютах. Согласно минобороны ОАЭ, помощь сбрасывается над наиболее пострадавшими и труднодоступными по суше районами.
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 23 июля сообщил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием - в 2025 году организация задокументировала в Газе 21 случай смерти детей в возрасте до пяти лет по этой причине. Глава ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе Газа затрагивает более 10% населения, более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он подчеркнул, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.