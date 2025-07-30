https://ria.ru/20250730/gaza-2032432039.html

Газа обвинила Израиль в расхищении гуманитарной помощи из Египта

Газа обвинила Израиль в расхищении гуманитарной помощи из Египта - РИА Новости, 30.07.2025

Газа обвинила Израиль в расхищении гуманитарной помощи из Египта

Гуманитарная помощь из Египта расхищается в секторе Газа на фоне острой нехватки продовольствия еще до ее поступления в центр распределения специализированного... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T17:43:00+03:00

2025-07-30T17:43:00+03:00

2025-07-30T17:43:00+03:00

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КАИР, 30 июл – РИА Новости. Гуманитарная помощь из Египта расхищается в секторе Газа на фоне острой нехватки продовольствия еще до ее поступления в центр распределения специализированного комитета, рассказал РИА Новости представитель совета племен Газы Хаиль Абу аль-Хуссайн, отметив, что это происходит якобы с ведома израильских властей. "Египетский комитет, ответственный за распределение гуманитарной помощи в секторе Газа, не смог получить ни одной поставки из-за непредсказуемых нападений гражданского населения на колонны с грузовиками сразу после их въезда на территорию Газы. Таким образом, они не успевают доехать до центра гумкомитета", - сказал он. По словам старейшины, Израиль намеренно создает тяжелые условия, при которых мирные жители вынуждены нападать на колонны с гуманитарным грузом, затрудняя работу благотворительных организаций. "Израиль целенаправленно провоцирует палестинцев в хаотичном порядке разбирать гуманитарную помощь на фоне острого голода. Это парализует работу египетского гумкомитета и препятствует доставке продовольствия. Более того, израильские военные открывают огонь по сотрудникам, координаторам распределения помощи. В конечном итоге мирные жители вынуждены идти на такие крайние меры", - добавил аль-Хуссайн. По информации телеканала Al Qahera News, со среды на территорию Газы заехала четвертая египетская гуманитарная колонна. За последние дни страна доставила в сектор по меньшей мере пять тысяч тонн груза, который включает в себя продовольствие, предметы первой необходимости и медицинские принадлежности. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 23 июля сообщил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием - в 2025 году организация задокументировала в Газе 21 случай смерти детей в возрасте до пяти лет по этой причине. Глава ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе Газа затрагивает более 10% населения, более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он подчеркнул, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ. Правительство Израиля 26 июля приняло решение о возобновлении сброса с воздуха гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Также было принято решение о создании гуманитарных коридоров для конвоев ООН, которые будут доставлять еду и лекарства жителям Газы. В понедельник пресс-служба офиса координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) сообщила, что более 300 грузовиков с гуманитарной помощью прибыли в сектор Газа. Более половины из них еще ждут сбора и распределения силами ООН. Согласно последним данным местного минздрава, свыше 60 тысяч палестинцев погибли, начиная с 7 октября 2023 года, в результате действий израильской армии, почти 10 тысяч ранены при попытках получить гуманитарную помощь, более тысячи из них погибли. Кроме того, количество погибших от недоедания возросло до 154 человек, включая 89 детей.

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https://ria.ru/20250728/prodovolstvie-2031967601.html

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