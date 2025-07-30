https://ria.ru/20250730/gagauziya-2032476888.html

Гагаузия обратилась к Турции за помощью отстоять автономию региона

Гагаузия обратилась к Турции за помощью отстоять автономию региона - РИА Новости, 30.07.2025

Гагаузия обратилась к Турции за помощью отстоять автономию региона

Замглавы Гагаузии Виктор Петров обратился к Турции с призывом помочь гагаузскому народу отстоять автономию, поскольку на нее оказывают давление центральные... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T22:40:00+03:00

2025-07-30T22:40:00+03:00

2025-07-30T22:40:00+03:00

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КИШИНЕВ, 30 июл — РИА Новости. Замглавы Гагаузии Виктор Петров обратился к Турции с призывом помочь гагаузскому народу отстоять автономию, поскольку на нее оказывают давление центральные власти Молдавии. Замглавы автономии принял участие в заседании директоров Союза муниципалитетов тюркского мира, выступив с обращением к Турецкой Республике, а также всем братским тюркским государствам. Свою речь он опубликовал на странице в соцсети Facebook*."Сегодня я обращаюсь к вам не только со словами признательности, но и с тревогой. Я говорю с болью и с искренним призывом помочь нашему народу отстоять наше общее завоевание - автономию Гагаузского народа в составе Республики Молдова, права и свободы гагаузов", - заявил Петров. Замглавы автономии напомнил о том, что 30 лет назад Гагаузия и центральные власти Молдавии заключили историческое соглашение, которое закрепляет особый правовой статус региона. "Этот акт стал не только юридическим компромиссом, но и примером зрелости, политической мудрости и мирного сосуществования. Соглашение было достигнуто при активном участии Турецкой Республики и Российской Федерации и на основе доверия к международным гарантиям", - пояснил он. Петров отметил, что арест главы Гагаузии Евгении Гуцул является не просто попыткой устранить одного человека, а прямой атакой на институт автономии, попыткой сломить волю народа и дестабилизировать регион. "Это — использование судебной системы как инструмента давления на законно избранную власть автономии… Мы убеждены: это — попытка обезглавить Гагаузию. Это — грубое попрание духа и буквы закона об автономии, конституции Республики Молдова, международных и европейских договоров и пактов, подписанных Кишиневом, а также тех договоренностей между молдавскими и гагаузскими властями, которые позволили тридцать лет назад обойтись без кровопролития и гражданской войны", - подчеркнул он. Против главы Гагаузии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предыдущего домашнего ареста Гуцул истекал 13 июля, но районный суд Кишинева продлил его на 30 суток. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. Апелляционная палата Кишинева в четверг рассматривала апелляцию адвокатов и оставила в силе решение о продлении срока домашнего ареста. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250726/moldaviya-2031603579.html

https://ria.ru/20250727/gagauziya-2031772427.html

https://ria.ru/20250716/mid-2029575593.html

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в мире, гагаузия, турция