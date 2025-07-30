https://ria.ru/20250730/figurant-2032292558.html

Два фигуранта дела о нападении на псковских десантников получили сроки

Два фигуранта дела о нападении на псковских десантников получили сроки - РИА Новости, 30.07.2025

Два фигуранта дела о нападении на псковских десантников получили сроки

Еще два фигуранта дела о нападении на псковских десантников в 2000 году получили 17 и 14 лет колонии, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T09:50:00+03:00

2025-07-30T09:50:00+03:00

2025-07-30T11:42:00+03:00

происшествия

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светлана петренко

шамиль басаев

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Еще два фигуранта дела о нападении на псковских десантников в 2000 году получили 17 и 14 лет колонии, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, два участника бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба, жители КБР Асланбек Казанчев и Анзор Батыров признаны виновными в "участии в банде", "вооруженном мятеже" и "посягательстве на жизнь военных". Следствием и судом установлено, что 29 февраля 2000 года Казанчев и Батыров в составе банды Басаева и Хаттаба участвовали в нападении на псковских десантников в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни. В нападении, которое длилось до утра 1 марта 2000 года, погибли 84 военнослужащих, еще четверым причинены ранения различной степени тяжести. "Приговором Южного окружного военного суда Казанчеву и Батырову назначены наказания в виде 17 и 14 лет лишения свободы соответственно, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказала Петренко. Как сообщила ФСБ, Казанчев и Батыров были задержаны сотрудниками спецслужбы в июне 2023 года.

https://ria.ru/20250504/putin--2014869248.html

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происшествия, россия, шатойский район, светлана петренко, шамиль басаев, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)