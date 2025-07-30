https://ria.ru/20250730/figurant-2032292558.html
Два фигуранта дела о нападении на псковских десантников получили сроки
Два фигуранта дела о нападении на псковских десантников получили сроки - РИА Новости, 30.07.2025
Два фигуранта дела о нападении на псковских десантников получили сроки
Еще два фигуранта дела о нападении на псковских десантников в 2000 году получили 17 и 14 лет колонии, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T09:50:00+03:00
2025-07-30T09:50:00+03:00
2025-07-30T11:42:00+03:00
происшествия
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светлана петренко
шамиль басаев
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Еще два фигуранта дела о нападении на псковских десантников в 2000 году получили 17 и 14 лет колонии, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, два участника бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба, жители КБР Асланбек Казанчев и Анзор Батыров признаны виновными в "участии в банде", "вооруженном мятеже" и "посягательстве на жизнь военных". Следствием и судом установлено, что 29 февраля 2000 года Казанчев и Батыров в составе банды Басаева и Хаттаба участвовали в нападении на псковских десантников в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни. В нападении, которое длилось до утра 1 марта 2000 года, погибли 84 военнослужащих, еще четверым причинены ранения различной степени тяжести. "Приговором Южного окружного военного суда Казанчеву и Батырову назначены наказания в виде 17 и 14 лет лишения свободы соответственно, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказала Петренко. Как сообщила ФСБ, Казанчев и Батыров были задержаны сотрудниками спецслужбы в июне 2023 года.
https://ria.ru/20250504/putin--2014869248.html
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происшествия, россия, шатойский район, светлана петренко, шамиль басаев, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Шатойский район, Светлана Петренко, Шамиль Басаев, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Два фигуранта дела о нападении на псковских десантников получили сроки
Еще 2 фигуранта дела о нападении на псковских десантников получили 17 и 14 лет