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СМИ: опровергнутое досье о "русском следе" нашли спрятанным в ФБР

СМИ: опровергнутое досье о "русском следе" нашли спрятанным в ФБР - РИА Новости, 30.07.2025

СМИ: опровергнутое досье о "русском следе" нашли спрятанным в ФБР

Документы из опровергнутого досье о "русском следе" нашли в тайной комнате в ФБР, сообщает Fox News. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T21:20:00+03:00

2025-07-30T21:20:00+03:00

2025-07-30T21:20:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Документы из опровергнутого досье о "русском следе" нашли в тайной комнате в ФБР, сообщает Fox News. "Директор ФБР Кэш Патель обнаружил целый склад конфиденциальных документов, закрытых в нескольких "мешках для сжигания" в секретной комнате внутри бюро", - сообщает телеканал со ссылкой на свои источники. В сообщении говорится, что так хранят документы с грифом "секретно" и выше, которые намереваются уничтожить. В части документов якобы содержалась информация разведсообщества США от зарубежных источников о том, что "ФБР сыграет роль в распространении информации" о сговоре президента США Дональда Трампа с Россией, говорится в сообщении. Ранее директор национальной разведки США Тулси Габбард объявила, что американские власти располагают доказательствами, которые позволяют предъявить обвинения участникам сговора из администрации бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обамы на выборах 2016 года, на которых победил Трамп. Габбард добавила, что Штаты вскоре представят больше данных о сговоре по раздуванию темы о якобы вмешательстве России в выборы в 2016 году. Трамп 20 июля обвинил Обаму в мошенничестве на президентских выборах 2016 года.

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в мире, сша, россия, дональд трамп, тулси габбард, барак обама, фбр