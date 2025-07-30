https://ria.ru/20250730/fas--2032397864.html

ФАС и "Круг добра" подписали соглашение о сотрудничестве

ФАС и "Круг добра" подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 30.07.2025

ФАС и "Круг добра" подписали соглашение о сотрудничестве

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ и фонд "Круг добра" подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T15:52:00+03:00

2025-07-30T15:52:00+03:00

2025-07-30T15:52:00+03:00

александр ткаченко (протоиерей)

максим шаскольский

владимир путин

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017787408_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_ddb8e7e973e05e6631bfa3ccbda2130a.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ и фонд "Круг добра" подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии, передает корреспондент РИА Новости. Сторону фонда "Круг добра" на подписании представил его председатель правления Александр Ткаченко, ФАС - руководитель службы Максим Шаскольский. Церемония прошла в среду в Общественной палате России. "Хочу выразить еще раз благодарность Федеральной антимонопольной службе, что с момента начала работы в 2021 году по нынешний период экономия средств за счет снижения цены составила 26,2 миллиарда рублей. Все эти средства направляются для того, чтобы помочь большему количеству детей", - сказал Ткаченко в ходе подписания. Он добавил, что незарегистрированные в России лекарственные препараты фонд закупает самостоятельно. По итогу прямых переговоров с производителями и поставщиками с участием специалистов Минздрава, ФАС удается достигать значительного снижения цен - в среднем на 40% от предлагаемой цены и примерно на 49% от цены, которая была на рынке до появления фонда "Круг добра". "Мы анализируем цены на весь перечень закупаемых фондом препаратов, изделий и ведем переговоры о снижении цен, это более 100 цен ежегодно. За прошедшие годы нам удалось снизить цены на ряд дорогостоящих препаратов, изделий… И в этом году эта работа продолжается. В первом полугодии 2025 года ожидается снижение цен в среднем на 19%", - отметил Шаскольский. Фонд "Круг добра" создан указом президента России Владимира Путина от 5 января 2021 года для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе орфанными заболеваниями. Цель фонда - реализация дополнительного к существующим госпрограммам механизма организации и финансового обеспечения оказания дорогостоящей медпомощи российским детям с тяжелыми и редкими заболеваниями, обеспечения их лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в РФ, а также техсредствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг.

https://ria.ru/20250512/grant-2016455230.html

https://ria.ru/20240601/putin-1949871889.html

https://ria.ru/20250530/tysjachi-2020005220.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр ткаченко (протоиерей), максим шаскольский, владимир путин, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия, общество