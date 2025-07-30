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ФАС и "Круг добра" подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 30.07.2025
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15:52 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/fas--2032397864.html
ФАС и "Круг добра" подписали соглашение о сотрудничестве
ФАС и "Круг добра" подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 30.07.2025
ФАС и "Круг добра" подписали соглашение о сотрудничестве
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ и фонд "Круг добра" подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T15:52:00+03:00
2025-07-30T15:52:00+03:00
александр ткаченко (протоиерей)
максим шаскольский
владимир путин
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
общество
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ и фонд "Круг добра" подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии, передает корреспондент РИА Новости. Сторону фонда "Круг добра" на подписании представил его председатель правления Александр Ткаченко, ФАС - руководитель службы Максим Шаскольский. Церемония прошла в среду в Общественной палате России. "Хочу выразить еще раз благодарность Федеральной антимонопольной службе, что с момента начала работы в 2021 году по нынешний период экономия средств за счет снижения цены составила 26,2 миллиарда рублей. Все эти средства направляются для того, чтобы помочь большему количеству детей", - сказал Ткаченко в ходе подписания. Он добавил, что незарегистрированные в России лекарственные препараты фонд закупает самостоятельно. По итогу прямых переговоров с производителями и поставщиками с участием специалистов Минздрава, ФАС удается достигать значительного снижения цен - в среднем на 40% от предлагаемой цены и примерно на 49% от цены, которая была на рынке до появления фонда "Круг добра". "Мы анализируем цены на весь перечень закупаемых фондом препаратов, изделий и ведем переговоры о снижении цен, это более 100 цен ежегодно. За прошедшие годы нам удалось снизить цены на ряд дорогостоящих препаратов, изделий… И в этом году эта работа продолжается. В первом полугодии 2025 года ожидается снижение цен в среднем на 19%", - отметил Шаскольский. Фонд "Круг добра" создан указом президента России Владимира Путина от 5 января 2021 года для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе орфанными заболеваниями. Цель фонда - реализация дополнительного к существующим госпрограммам механизма организации и финансового обеспечения оказания дорогостоящей медпомощи российским детям с тяжелыми и редкими заболеваниями, обеспечения их лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в РФ, а также техсредствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг.
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александр ткаченко (протоиерей), максим шаскольский, владимир путин, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия, общество
Александр Ткаченко (протоиерей), Максим Шаскольский, Владимир Путин, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Россия, Общество
ФАС и "Круг добра" подписали соглашение о сотрудничестве

ФАС РФ и фонд "Круг добра" подписали соглашение о сотрудничестве

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ и фонд "Круг добра" подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии, передает корреспондент РИА Новости.
Сторону фонда "Круг добра" на подписании представил его председатель правления Александр Ткаченко, ФАС - руководитель службы Максим Шаскольский. Церемония прошла в среду в Общественной палате России.
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"Хочу выразить еще раз благодарность Федеральной антимонопольной службе, что с момента начала работы в 2021 году по нынешний период экономия средств за счет снижения цены составила 26,2 миллиарда рублей. Все эти средства направляются для того, чтобы помочь большему количеству детей", - сказал Ткаченко в ходе подписания.
Он добавил, что незарегистрированные в России лекарственные препараты фонд закупает самостоятельно. По итогу прямых переговоров с производителями и поставщиками с участием специалистов Минздрава, ФАС удается достигать значительного снижения цен - в среднем на 40% от предлагаемой цены и примерно на 49% от цены, которая была на рынке до появления фонда "Круг добра".
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"Мы анализируем цены на весь перечень закупаемых фондом препаратов, изделий и ведем переговоры о снижении цен, это более 100 цен ежегодно. За прошедшие годы нам удалось снизить цены на ряд дорогостоящих препаратов, изделий… И в этом году эта работа продолжается. В первом полугодии 2025 года ожидается снижение цен в среднем на 19%", - отметил Шаскольский.
Фонд "Круг добра" создан указом президента России Владимира Путина от 5 января 2021 года для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе орфанными заболеваниями.
Цель фонда - реализация дополнительного к существующим госпрограммам механизма организации и финансового обеспечения оказания дорогостоящей медпомощи российским детям с тяжелыми и редкими заболеваниями, обеспечения их лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в РФ, а также техсредствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг.
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Александр Ткаченко (протоиерей)Максим ШаскольскийВладимир ПутинФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)РоссияОбщество
 
 
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