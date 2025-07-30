Евросоюз с 2022 года выделил Украине почти 50 миллиардов долларов
ЕС с 2022 года выделил Украине почти 44,3 миллиардов долларов в виде кредитов
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertЧеловек фотографирует флаги Украины и Евросоюза
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Человек фотографирует флаги Украины и Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Евросоюз за 2022-2025 годы выделил Украине почти 50 миллиардов долларов, из которых более 90% приходится на кредиты, следует из анализа РИА Новости данных украинского минфина.
Евросоюз приостановил выделение всей финансовой помощи Украине из-за принятия закона об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщило во вторник украинское издание "Экономическая правда", ссылаясь на источники в политических кругах страны.
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Евросоюз является крупнейшим донором для Украины: с февраля 2022 года по середину июля 2025 года украинский бюджет получил от объединения 48,6 миллиарда долларов, из которых 44,3 миллиарда - это кредитные средства, а остальные предоставлены на безвозмездной основе.
В пятерку основных источников финансирования для Украины также входят США (30,2 миллиарда долларов), Япония (8,7 миллиарда), Канада (5,4 миллиарда) и Великобритания (3 миллиарда).
Среди международных организаций основные доноры - МВФ, который с февраля 2022 года выделил Украине кредитов на 13,4 миллиарда долларов, а также Всемирный банк (5,3 миллиарда).