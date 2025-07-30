https://ria.ru/20250730/evrosojuz-2032260959.html

Евросоюз с 2022 года выделил Украине почти 50 миллиардов долларов

Евросоюз с 2022 года выделил Украине почти 50 миллиардов долларов - РИА Новости, 30.07.2025

Евросоюз с 2022 года выделил Украине почти 50 миллиардов долларов

Евросоюз за 2022-2025 годы выделил Украине почти 50 миллиардов долларов, из которых более 90% приходится на кредиты, следует из анализа РИА Новости данных... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T04:11:00+03:00

2025-07-30T04:11:00+03:00

2025-07-30T04:11:00+03:00

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национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)

мвф

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Евросоюз за 2022-2025 годы выделил Украине почти 50 миллиардов долларов, из которых более 90% приходится на кредиты, следует из анализа РИА Новости данных украинского минфина. Евросоюз приостановил выделение всей финансовой помощи Украине из-за принятия закона об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщило во вторник украинское издание "Экономическая правда", ссылаясь на источники в политических кругах страны. Евросоюз является крупнейшим донором для Украины: с февраля 2022 года по середину июля 2025 года украинский бюджет получил от объединения 48,6 миллиарда долларов, из которых 44,3 миллиарда - это кредитные средства, а остальные предоставлены на безвозмездной основе. В пятерку основных источников финансирования для Украины также входят США (30,2 миллиарда долларов), Япония (8,7 миллиарда), Канада (5,4 миллиарда) и Великобритания (3 миллиарда). Среди международных организаций основные доноры - МВФ, который с февраля 2022 года выделил Украине кредитов на 13,4 миллиарда долларов, а также Всемирный банк (5,3 миллиарда).

https://ria.ru/20250729/ukraina-2032104356.html

https://ria.ru/20250214/ukraina-1999482153.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, япония, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), мвф