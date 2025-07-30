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Евросоюз с 2022 года выделил Украине почти 50 миллиардов долларов - РИА Новости, 30.07.2025
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04:11 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/evrosojuz-2032260959.html
Евросоюз с 2022 года выделил Украине почти 50 миллиардов долларов
Евросоюз с 2022 года выделил Украине почти 50 миллиардов долларов - РИА Новости, 30.07.2025
Евросоюз с 2022 года выделил Украине почти 50 миллиардов долларов
Евросоюз за 2022-2025 годы выделил Украине почти 50 миллиардов долларов, из которых более 90% приходится на кредиты, следует из анализа РИА Новости данных... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T04:11:00+03:00
2025-07-30T04:11:00+03:00
в мире
украина
сша
япония
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
мвф
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Евросоюз за 2022-2025 годы выделил Украине почти 50 миллиардов долларов, из которых более 90% приходится на кредиты, следует из анализа РИА Новости данных украинского минфина. Евросоюз приостановил выделение всей финансовой помощи Украине из-за принятия закона об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщило во вторник украинское издание "Экономическая правда", ссылаясь на источники в политических кругах страны. Евросоюз является крупнейшим донором для Украины: с февраля 2022 года по середину июля 2025 года украинский бюджет получил от объединения 48,6 миллиарда долларов, из которых 44,3 миллиарда - это кредитные средства, а остальные предоставлены на безвозмездной основе. В пятерку основных источников финансирования для Украины также входят США (30,2 миллиарда долларов), Япония (8,7 миллиарда), Канада (5,4 миллиарда) и Великобритания (3 миллиарда). Среди международных организаций основные доноры - МВФ, который с февраля 2022 года выделил Украине кредитов на 13,4 миллиарда долларов, а также Всемирный банк (5,3 миллиарда).
https://ria.ru/20250729/ukraina-2032104356.html
https://ria.ru/20250214/ukraina-1999482153.html
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в мире, украина, сша, япония, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), мвф
В мире, Украина, США, Япония, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), МВФ
Евросоюз с 2022 года выделил Украине почти 50 миллиардов долларов

ЕС с 2022 года выделил Украине почти 44,3 миллиардов долларов в виде кредитов

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertЧеловек фотографирует флаги Украины и Евросоюза
Человек фотографирует флаги Украины и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Человек фотографирует флаги Украины и Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Евросоюз за 2022-2025 годы выделил Украине почти 50 миллиардов долларов, из которых более 90% приходится на кредиты, следует из анализа РИА Новости данных украинского минфина.
Евросоюз приостановил выделение всей финансовой помощи Украине из-за принятия закона об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщило во вторник украинское издание "Экономическая правда", ссылаясь на источники в политических кругах страны.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
ЕС приостановил выделение помощи Украине, пишут СМИ
Вчера, 12:29
Евросоюз является крупнейшим донором для Украины: с февраля 2022 года по середину июля 2025 года украинский бюджет получил от объединения 48,6 миллиарда долларов, из которых 44,3 миллиарда - это кредитные средства, а остальные предоставлены на безвозмездной основе.
В пятерку основных источников финансирования для Украины также входят США (30,2 миллиарда долларов), Япония (8,7 миллиарда), Канада (5,4 миллиарда) и Великобритания (3 миллиарда).
Среди международных организаций основные доноры - МВФ, который с февраля 2022 года выделил Украине кредитов на 13,4 миллиарда долларов, а также Всемирный банк (5,3 миллиарда).
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
В Германии посчитали, сколько денег Украины получила от Европы за три года
14 февраля, 19:17
 
В миреУкраинаСШАЯпонияНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)МВФ
 
 
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