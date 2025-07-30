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Более двух миллионов человек в Японии получили указание об эвакуации - РИА Новости, 30.07.2025
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13:18 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/evakuatsiya-2032341706.html
Более двух миллионов человек в Японии получили указание об эвакуации
Более двух миллионов человек в Японии получили указание об эвакуации - РИА Новости, 30.07.2025
Более двух миллионов человек в Японии получили указание об эвакуации
Более 2 миллионов человек в Японии получили указание эвакуироваться в связи с объявленной угрозой цунами после землетрясения на Камчатке, сообщило пожарное... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T13:18:00+03:00
2025-07-30T13:18:00+03:00
в мире
япония
камчатка
иватэ
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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ТОКИО, 30 июл – РИА Новости. Более 2 миллионов человек в Японии получили указание эвакуироваться в связи с объявленной угрозой цунами после землетрясения на Камчатке, сообщило пожарное управление министерства общенациональных дел страны. Указание эвакуироваться соответствует четвертому уровню опасности из пяти возможных, этот уровень означает необходимость эвакуироваться в убежище, пока это еще возможно. Следующий за ним пятый уровень означает уже экстренную необходимость спасения жизни. Указание было распространено в 117 городах, оно коснулось более 2 миллионов человек, следует из опубликованных управлением данных. По информации метеорологического управления, цунами уже достигло берегов Японии в 22 префектурах с севера до юга. Всего в Японии 47 префектур. Максимальная высота цунами была зафиксирована в префектуре Иватэ – 1,3 метра. После землетрясения на Камчатке в Японии было объявлено сначала предупреждение, а затем и угроза цунами почти по всему восточному тихоокеанскому побережью. В большинстве районов ожидалось цунами высотой около трех метров. В основном до сих пор высота цунами у берегов Японии составляла 30-50 сантиметров. При канцелярии премьер-министра Японии создан кризисный штаб. Остановлено движение на ряде участков автомагистралей и железных дорог, закрыта взлетно-посадочная полоса аэропорта Сэндай на северо-востоке страны.
https://ria.ru/20250730/vysota-2032305696.html
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в мире, япония, камчатка, иватэ, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
В мире, Япония, Камчатка, Иватэ, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Более двух миллионов человек в Японии получили указание об эвакуации

Более 2 млн японцев получили указание об эвакуации из-за угрозы цунами

© AP Photo / Eugene HoshikoФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаг Японии. Архивное фото
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ТОКИО, 30 июл – РИА Новости. Более 2 миллионов человек в Японии получили указание эвакуироваться в связи с объявленной угрозой цунами после землетрясения на Камчатке, сообщило пожарное управление министерства общенациональных дел страны.
Указание эвакуироваться соответствует четвертому уровню опасности из пяти возможных, этот уровень означает необходимость эвакуироваться в убежище, пока это еще возможно. Следующий за ним пятый уровень означает уже экстренную необходимость спасения жизни.
Цунами на пресном Курильском озере после землетрясения на Камчатке - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Высота цунами на Камчатке могла достигать 15 метров
Вчера, 11:01
Указание было распространено в 117 городах, оно коснулось более 2 миллионов человек, следует из опубликованных управлением данных.
По информации метеорологического управления, цунами уже достигло берегов Японии в 22 префектурах с севера до юга. Всего в Японии 47 префектур. Максимальная высота цунами была зафиксирована в префектуре Иватэ – 1,3 метра.
После землетрясения на Камчатке в Японии было объявлено сначала предупреждение, а затем и угроза цунами почти по всему восточному тихоокеанскому побережью. В большинстве районов ожидалось цунами высотой около трех метров. В основном до сих пор высота цунами у берегов Японии составляла 30-50 сантиметров.
При канцелярии премьер-министра Японии создан кризисный штаб. Остановлено движение на ряде участков автомагистралей и железных дорог, закрыта взлетно-посадочная полоса аэропорта Сэндай на северо-востоке страны.
Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Волны цунами затронули побережье еще одного американского штата
Вчера, 12:06
 
В миреЯпонияКамчаткаИватэЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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