https://ria.ru/20250730/evakuatsiya-2032341706.html

Более двух миллионов человек в Японии получили указание об эвакуации

Более двух миллионов человек в Японии получили указание об эвакуации - РИА Новости, 30.07.2025

Более двух миллионов человек в Японии получили указание об эвакуации

Более 2 миллионов человек в Японии получили указание эвакуироваться в связи с объявленной угрозой цунами после землетрясения на Камчатке, сообщило пожарное... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T13:18:00+03:00

2025-07-30T13:18:00+03:00

2025-07-30T13:18:00+03:00

в мире

япония

камчатка

иватэ

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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ТОКИО, 30 июл – РИА Новости. Более 2 миллионов человек в Японии получили указание эвакуироваться в связи с объявленной угрозой цунами после землетрясения на Камчатке, сообщило пожарное управление министерства общенациональных дел страны. Указание эвакуироваться соответствует четвертому уровню опасности из пяти возможных, этот уровень означает необходимость эвакуироваться в убежище, пока это еще возможно. Следующий за ним пятый уровень означает уже экстренную необходимость спасения жизни. Указание было распространено в 117 городах, оно коснулось более 2 миллионов человек, следует из опубликованных управлением данных. По информации метеорологического управления, цунами уже достигло берегов Японии в 22 префектурах с севера до юга. Всего в Японии 47 префектур. Максимальная высота цунами была зафиксирована в префектуре Иватэ – 1,3 метра. После землетрясения на Камчатке в Японии было объявлено сначала предупреждение, а затем и угроза цунами почти по всему восточному тихоокеанскому побережью. В большинстве районов ожидалось цунами высотой около трех метров. В основном до сих пор высота цунами у берегов Японии составляла 30-50 сантиметров. При канцелярии премьер-министра Японии создан кризисный штаб. Остановлено движение на ряде участков автомагистралей и железных дорог, закрыта взлетно-посадочная полоса аэропорта Сэндай на северо-востоке страны.

https://ria.ru/20250730/vysota-2032305696.html

https://ria.ru/20250730/volny-2032317307.html

япония

камчатка

иватэ

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в мире, япония, камчатка, иватэ, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области