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Эстония хочет отправлять ВСУ консервы из убитых в борьбе с чумой кабанов
Эстония хочет отправлять ВСУ консервы из убитых в борьбе с чумой кабанов - РИА Новости, 30.07.2025
Эстония хочет отправлять ВСУ консервы из убитых в борьбе с чумой кабанов
Председатель конституционной комиссии эстонского парламента Хендрик Йоханнес Террас предложил производить консервы для украинских солдат и местных сил обороны... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T20:10:00+03:00
2025-07-30T20:10:00+03:00
2025-07-30T20:10:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Председатель конституционной комиссии эстонского парламента Хендрик Йоханнес Террас предложил производить консервы для украинских солдат и местных сил обороны из мяса диких кабанов, отстреленных в рамках борьбы с африканской чумой свиней (АЧС). "Я предлагаю выкупить у охотников 30 процентов от общего объема отстреленных кабанов, чтобы произвести полмиллиона банок консервов и использовать их для питания Сил обороны и отправки в качестве государственной продовольственной помощи для Украины", - цитирует слова Терраса телерадиокомпания ERR. По его словам, ущерб от уничтоженных в результате болезни животных правительство может компенсировать в размере средней рыночной стоимости. Он добавил, что представит правительству пакет предложений по ограничению распространения болезни и компенсации ущерба. Руководитель отдела здоровья и благополучия животных в эстонском департаменте сельского хозяйства и продовольствия Олев Калда при этом утверждает, что консервы будут производиться только из мяса не зараженных животных, и мясо, в котором при тестировании был выявлен вирус, утилизируется и не пойдет на переработку. По данным ERR, на сегодняшний день вирус африканской чумы свиней распространился по всей Эстонии.
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в мире, эстония, вооруженные силы украины
В мире, Эстония, Вооруженные силы Украины
Эстония хочет отправлять ВСУ консервы из убитых в борьбе с чумой кабанов
В Эстонии предложили производить консервы для ВСУ из мяса диких кабанов
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Председатель конституционной комиссии эстонского парламента Хендрик Йоханнес Террас предложил производить консервы для украинских солдат и местных сил обороны из мяса диких кабанов, отстреленных в рамках борьбы с африканской чумой свиней (АЧС).
"Я предлагаю выкупить у охотников 30 процентов от общего объема отстреленных кабанов, чтобы произвести полмиллиона банок консервов и использовать их для питания Сил обороны и отправки в качестве государственной продовольственной помощи для Украины", - цитирует слова Терраса телерадиокомпания ERR.
По его словам, ущерб от уничтоженных в результате болезни животных правительство может компенсировать в размере средней рыночной стоимости. Он добавил, что представит правительству пакет предложений по ограничению распространения болезни и компенсации ущерба.
Руководитель отдела здоровья и благополучия животных в эстонском департаменте сельского хозяйства и продовольствия Олев Калда при этом утверждает, что консервы будут производиться только из мяса не зараженных животных, и мясо, в котором при тестировании был выявлен вирус, утилизируется и не пойдет на переработку.
По данным ERR, на сегодняшний день вирус африканской чумы свиней распространился по всей Эстонии
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