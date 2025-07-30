https://ria.ru/20250730/ermak-2032474070.html

Ермак в Альпах представлял интересы Украины с согласия Зеленского

Ермак в Альпах представлял интересы Украины с согласия Зеленского - РИА Новости, 30.07.2025

Ермак в Альпах представлял интересы Украины с согласия Зеленского

Глава ОП Украины Андрей Ермак на встрече с представителями США и Великобритании был с согласия Владимира Зеленского, такое мнение высказал в беседе с РИА... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T22:04:00+03:00

2025-07-30T22:04:00+03:00

2025-07-30T22:04:00+03:00

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Глава ОП Украины Андрей Ермак на встрече с представителями США и Великобритании был с согласия Владимира Зеленского, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По данным Службы внешней разведки России, недавно в Альпах представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием главы офиса президента Украины Андрея Ермака, руководителя военной разведки Украины Кирилла Буданова и бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Валерия Залужного, где обсуждалась возможность смещения Владимира Зеленского с занимаемой им должности. Как сообщили в пресс-бюро СВР, США и Британия хотят выдвинуть Залужного на пост президента Украины. "Ермак там (на встрече - ред.) был с согласия Зеленского... Во-первых, сейчас все настаивают на том, что надо поменять и Зеленского, и Ермака... Запад думает, каким образом ослабить Зеленского, поскольку уж сильно большую роль и влияние на него оказывает Ермак и его увольнение - это не проблема. Увольнение Зеленского - это очень большая проблема... Вот, по моему мнению, если такая встреча была, то скорее ... Ермак представлял свои личные интересы и Зеленского", - сказал Олейник. Он отметил, что в настоящее время Зеленскому не интересен вопрос независимости и процветания Украины. "Сейчас у Зеленского один вопрос, кто даст гарантию извне и внутри (страны - ред.) о его безопасности?... Это какое-то государство должно сказать, что мы даем гарантию, если ты сложишь полномочия ..., но и непонятно, где проживать. На Украине места нет, понятно, что какая-то страна должна взять на себя обязательства... Вот многие говорят о такой стране как Великобритания", - добавил эксперт. По словам Олейника, не исключено, что Зеленский пойдет на рокировку с Залужным, но в этом случае остается вопрос о его безопасности внутри старны. "Ермак может выстроить такую комбинацию... Если, например, Ермак остается на своей должности или какая-то должность, аналогичная, например, премьер-министр. У Залужного же нет абсолютно людей, которые могли бы заполнить кабинет министров... Тогда это было бы как гарантия. Но, похоже на то, что эта комбинация не устраивает и американцев", - уточнил собеседник, говоря о возможных гарантиях для Ермака. По его словам, американцам нужно однозначно убирать Зеленского, кто будет вместо Зеленского, им не так важно. Олейник подчеркнул, что в любом случае на смену придут люди, которые будут подчиняться Западу, поскольку нет независимого кандидата, нет возможности проводить независимую политику в отсутствии ресурсов.

https://ria.ru/20250728/ermak-2031922050.html

https://ria.ru/20250729/beseda-2032061672.html

https://ria.ru/20250729/svr-2032144714.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, андрей ермак, верховная рада украины