Рейтинг@Mail.ru
Ермак в Альпах представлял интересы Украины с согласия Зеленского - РИА Новости, 30.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:04 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/ermak-2032474070.html
Ермак в Альпах представлял интересы Украины с согласия Зеленского
Ермак в Альпах представлял интересы Украины с согласия Зеленского - РИА Новости, 30.07.2025
Ермак в Альпах представлял интересы Украины с согласия Зеленского
Глава ОП Украины Андрей Ермак на встрече с представителями США и Великобритании был с согласия Владимира Зеленского, такое мнение высказал в беседе с РИА... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T22:04:00+03:00
2025-07-30T22:04:00+03:00
в мире
украина
сша
владимир зеленский
андрей ермак
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564589653_0:42:3072:1769_1920x0_80_0_0_756eaf8879e6f0cbc880ed84b6566c18.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Глава ОП Украины Андрей Ермак на встрече с представителями США и Великобритании был с согласия Владимира Зеленского, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По данным Службы внешней разведки России, недавно в Альпах представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием главы офиса президента Украины Андрея Ермака, руководителя военной разведки Украины Кирилла Буданова и бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Валерия Залужного, где обсуждалась возможность смещения Владимира Зеленского с занимаемой им должности. Как сообщили в пресс-бюро СВР, США и Британия хотят выдвинуть Залужного на пост президента Украины. "Ермак там (на встрече - ред.) был с согласия Зеленского... Во-первых, сейчас все настаивают на том, что надо поменять и Зеленского, и Ермака... Запад думает, каким образом ослабить Зеленского, поскольку уж сильно большую роль и влияние на него оказывает Ермак и его увольнение - это не проблема. Увольнение Зеленского - это очень большая проблема... Вот, по моему мнению, если такая встреча была, то скорее ... Ермак представлял свои личные интересы и Зеленского", - сказал Олейник. Он отметил, что в настоящее время Зеленскому не интересен вопрос независимости и процветания Украины. "Сейчас у Зеленского один вопрос, кто даст гарантию извне и внутри (страны - ред.) о его безопасности?... Это какое-то государство должно сказать, что мы даем гарантию, если ты сложишь полномочия ..., но и непонятно, где проживать. На Украине места нет, понятно, что какая-то страна должна взять на себя обязательства... Вот многие говорят о такой стране как Великобритания", - добавил эксперт. По словам Олейника, не исключено, что Зеленский пойдет на рокировку с Залужным, но в этом случае остается вопрос о его безопасности внутри старны. "Ермак может выстроить такую комбинацию... Если, например, Ермак остается на своей должности или какая-то должность, аналогичная, например, премьер-министр. У Залужного же нет абсолютно людей, которые могли бы заполнить кабинет министров... Тогда это было бы как гарантия. Но, похоже на то, что эта комбинация не устраивает и американцев", - уточнил собеседник, говоря о возможных гарантиях для Ермака. По его словам, американцам нужно однозначно убирать Зеленского, кто будет вместо Зеленского, им не так важно. Олейник подчеркнул, что в любом случае на смену придут люди, которые будут подчиняться Западу, поскольку нет независимого кандидата, нет возможности проводить независимую политику в отсутствии ресурсов.
https://ria.ru/20250728/ermak-2031922050.html
https://ria.ru/20250729/beseda-2032061672.html
https://ria.ru/20250729/svr-2032144714.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564589653_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_585df68eff96d6a88b6a3839a3b7c058.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, владимир зеленский, андрей ермак, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Верховная Рада Украины
Ермак в Альпах представлял интересы Украины с согласия Зеленского

Ермак на встрече в Альпах представлял интересы Украины с согласия Зеленского

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Андрей Ермак. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Глава ОП Украины Андрей Ермак на встрече с представителями США и Великобритании был с согласия Владимира Зеленского, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
По данным Службы внешней разведки России, недавно в Альпах представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием главы офиса президента Украины Андрея Ермака, руководителя военной разведки Украины Кирилла Буданова и бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Валерия Залужного, где обсуждалась возможность смещения Владимира Зеленского с занимаемой им должности. Как сообщили в пресс-бюро СВР, США и Британия хотят выдвинуть Залужного на пост президента Украины.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Ермак координирует срыв голосования по НАБУ и САП, заявили в Раде
28 июля, 13:38
"Ермак там (на встрече - ред.) был с согласия Зеленского... Во-первых, сейчас все настаивают на том, что надо поменять и Зеленского, и Ермака... Запад думает, каким образом ослабить Зеленского, поскольку уж сильно большую роль и влияние на него оказывает Ермак и его увольнение - это не проблема. Увольнение Зеленского - это очень большая проблема... Вот, по моему мнению, если такая встреча была, то скорее ... Ермак представлял свои личные интересы и Зеленского", - сказал Олейник.
Он отметил, что в настоящее время Зеленскому не интересен вопрос независимости и процветания Украины.
Аудиозапись разговора брата Ермака с помощницей перед поездкой за наркотиками в Афганистан - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Опубликована беседа брата Ермака перед поездкой за наркотиками в Афганистан
29 июля, 06:38
"Сейчас у Зеленского один вопрос, кто даст гарантию извне и внутри (страны - ред.) о его безопасности?... Это какое-то государство должно сказать, что мы даем гарантию, если ты сложишь полномочия ..., но и непонятно, где проживать. На Украине места нет, понятно, что какая-то страна должна взять на себя обязательства... Вот многие говорят о такой стране как Великобритания", - добавил эксперт.
По словам Олейника, не исключено, что Зеленский пойдет на рокировку с Залужным, но в этом случае остается вопрос о его безопасности внутри старны.
"Ермак может выстроить такую комбинацию... Если, например, Ермак остается на своей должности или какая-то должность, аналогичная, например, премьер-министр. У Залужного же нет абсолютно людей, которые могли бы заполнить кабинет министров... Тогда это было бы как гарантия. Но, похоже на то, что эта комбинация не устраивает и американцев", - уточнил собеседник, говоря о возможных гарантиях для Ермака.
По его словам, американцам нужно однозначно убирать Зеленского, кто будет вместо Зеленского, им не так важно. Олейник подчеркнул, что в любом случае на смену придут люди, которые будут подчиняться Западу, поскольку нет независимого кандидата, нет возможности проводить независимую политику в отсутствии ресурсов.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
СВР: Ермак и Буданов заручились обещаниями англосаксов сохранить посты
29 июля, 15:16
 
В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала