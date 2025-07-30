Новый максимум потребления электричества зафиксирован на юге России
Новый летний максимум потребления электроэнергии достигнут на юге России
Высоковольтная линия электропередачи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Новый летний максимум потребления электрической мощности в 21 345 МВт установлен в объединенной энергосистеме Юга РФ 30 июля, сообщили РИА Новости в Системном операторе Единой энергосистемы.
"30 июля 2025 года в Объединенной энергосистеме Юга установлен новый максимальный уровень потребления электрической мощности в период экстремально-высоких температур (ПЭВТ) в размере 21 345 МВт при среднесуточной температуре воздуха 27,5°C. Данный показатель на 219 МВт превысил предыдущее значение максимума потребления мощности в ПЭВТ, зафиксированное 17 июля 2024 года", - говорится в сообщении.
Диспетчер отметил, что по состоянию на конец июля фактическая среднесуточная температура воздуха в ОЭС Юга за два летних месяца почти на 2 градуса ниже прошлогоднего показателя.
"По прогнозу синоптиков жаркая погода на Юге страны сохранится и в ближайшие дни, что приведет к дальнейшему увеличению потребления. В связи с этим одним из основных условий надежного электроснабжения является безаварийная работа генерации и готовность станций к работе полным составом оборудования", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правления СО ЕЭС Сергея Павлушко.
Основными причинами роста потребления мощности в ОЭС Юга и территориальных энергосистемах стало увеличение потребления населением и мелкомоторной нагрузки на фоне пика летнего туристического сезона и установившейся на юге России жаркой погоды, пояснили в "Системном операторе".