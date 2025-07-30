https://ria.ru/20250730/ekvador-2032481475.html

В Эквадоре отменили угрозу цунами после землетрясения на Камчатке

В Эквадоре отменили угрозу цунами после землетрясения на Камчатке - РИА Новости, 30.07.2025

В Эквадоре отменили угрозу цунами после землетрясения на Камчатке

Угроза цунами в Эквадоре, которая была объявлена после землетрясения на Камчатке, отменена, сообщил институт океанографии ВМС страны. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T23:50:00+03:00

2025-07-30T23:50:00+03:00

2025-07-30T23:50:00+03:00

в мире

камчатка

эквадор

галапагос

сергей лебедев

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 июл - РИА Новости. Угроза цунами в Эквадоре, которая была объявлена после землетрясения на Камчатке, отменена, сообщил институт океанографии ВМС страны. "Отменяется статус угрозы цунами, введенный ранее для континентальной и островной прибрежной зоны страны... Волны, которые создало землетрясение, прошли, и не существует большой угрозы для эквадорской территории", - говорится в сообщении в X. Между тем не исключается, что в отдельных зонах может наблюдаться небольшое движение уровня моря в ближайшие часы. Кроме того, институт сообщил, что на Галапагосах наблюдались волны максимальной высотой 1,3 метра, которые не причинили островам материального ущерба. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7, еще два землетрясения магнитудой 5,1 и 5,0 с разницей в 20 минут произошли у побережья Курил. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. Позже министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев сообщил об отмене угрозы цунами.

https://ria.ru/20250730/zemletryaseniya-2032472077.html

камчатка

эквадор

галапагос

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в мире, камчатка, эквадор, галапагос, сергей лебедев, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области