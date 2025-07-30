Рейтинг@Mail.ru
В Эквадоре отменили угрозу цунами после землетрясения на Камчатке - РИА Новости, 30.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:50 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/ekvador-2032481475.html
В Эквадоре отменили угрозу цунами после землетрясения на Камчатке
В Эквадоре отменили угрозу цунами после землетрясения на Камчатке - РИА Новости, 30.07.2025
В Эквадоре отменили угрозу цунами после землетрясения на Камчатке
Угроза цунами в Эквадоре, которая была объявлена после землетрясения на Камчатке, отменена, сообщил институт океанографии ВМС страны. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T23:50:00+03:00
2025-07-30T23:50:00+03:00
в мире
камчатка
эквадор
галапагос
сергей лебедев
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032307214_0:0:849:478_1920x0_80_0_0_6967cabc426e61f7aae662d3773a2252.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 30 июл - РИА Новости. Угроза цунами в Эквадоре, которая была объявлена после землетрясения на Камчатке, отменена, сообщил институт океанографии ВМС страны. "Отменяется статус угрозы цунами, введенный ранее для континентальной и островной прибрежной зоны страны... Волны, которые создало землетрясение, прошли, и не существует большой угрозы для эквадорской территории", - говорится в сообщении в X. Между тем не исключается, что в отдельных зонах может наблюдаться небольшое движение уровня моря в ближайшие часы. Кроме того, институт сообщил, что на Галапагосах наблюдались волны максимальной высотой 1,3 метра, которые не причинили островам материального ущерба. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7, еще два землетрясения магнитудой 5,1 и 5,0 с разницей в 20 минут произошли у побережья Курил. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. Позже министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев сообщил об отмене угрозы цунами.
https://ria.ru/20250730/zemletryaseniya-2032472077.html
камчатка
эквадор
галапагос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032307214_96:0:733:478_1920x0_80_0_0_471359388ff06bc474228a5427bcf2a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, камчатка, эквадор, галапагос, сергей лебедев, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
В мире, Камчатка, Эквадор, Галапагос, Сергей Лебедев, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
В Эквадоре отменили угрозу цунами после землетрясения на Камчатке

Угроза цунами в Эквадоре, объявленная после землетрясения на Камчатке, отменена

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН | Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в Северо-Курильске
Последствия землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
Перейти в медиабанк
Последствия землетрясения в Северо-Курильске
Читать ria.ru в
Дзен
БУЭНОС-АЙРЕС, 30 июл - РИА Новости. Угроза цунами в Эквадоре, которая была объявлена после землетрясения на Камчатке, отменена, сообщил институт океанографии ВМС страны.
"Отменяется статус угрозы цунами, введенный ранее для континентальной и островной прибрежной зоны страны... Волны, которые создало землетрясение, прошли, и не существует большой угрозы для эквадорской территории", - говорится в сообщении в X.
Между тем не исключается, что в отдельных зонах может наблюдаться небольшое движение уровня моря в ближайшие часы.
Кроме того, институт сообщил, что на Галапагосах наблюдались волны максимальной высотой 1,3 метра, которые не причинили островам материального ущерба.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7, еще два землетрясения магнитудой 5,1 и 5,0 с разницей в 20 минут произошли у побережья Курил. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. Позже министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев сообщил об отмене угрозы цунами.
Истуканы Моаи на острове Пасхи - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Волны после землетрясения у Камчатки дошли до острова Пасхи
Вчера, 21:47
 
В миреКамчаткаЭквадорГалапагосСергей ЛебедевЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала