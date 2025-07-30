https://ria.ru/20250730/ekspert-2032441672.html

Эксперт назвал политику ЕС по Украине безумной

Эксперт назвал политику ЕС по Украине безумной - РИА Новости, 30.07.2025

Эксперт назвал политику ЕС по Украине безумной

Политика ЕС по Украине - совершенно безумная, особенно в том, что касается закупок вооружений для Киева, она усугубит экономическую ситуацию в европейских... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T18:35:00+03:00

2025-07-30T18:35:00+03:00

2025-07-30T18:35:00+03:00

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ГААГА, 30 июл - РИА Новости. Политика ЕС по Украине - совершенно безумная, особенно в том, что касается закупок вооружений для Киева, она усугубит экономическую ситуацию в европейских странах, заявил РИА Новости главный редактор нидерландской телерадиокомпании Ongehoord Nederland и эксперт по геополитике Йост Нимёллер. Как сообщило издание Politico со ссылкой на источники, ряд стран ЕС, которые запросили выделение кредитов в рамках нового механизма для закупки вооружений, намерены за их счёт совместно закупать оружие для Украины. "В Европе нет по-настоящему значимой военной промышленности. Поэтому, когда мы хотим поставить оружие на Украину, нам, европейцам, приходится покупать его у американцев. Если нам еще придется брать кредиты на это, все будет ещё хуже. В итоге европейские страны будут иметь из-за этого больше долгов. Это ещё более ясно показывает, что то, что Европа сейчас делает на Украине - это совершенно безумная политика. Она ни к чему не приводит и лишь усугубляет экономическую ситуацию", - считает нидерландский аналитик. Ранее страны-члены ЕС также согласовали создание кредитного инструмента SAFE, через который планируется привлечь 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружения. Кроме того, план Брюсселя предусматривает выделение порядка 650 миллиардов евро из бюджетов государств Евросоюза. За такие траты на милитаризацию Брюссель обещает закрыть глаза на неисполнение финансовой дисциплины государствами ЕС, в частности, на значительное увеличение бюджетного дефицита. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250727/ukraina-2031680878.html

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в мире, украина, россия, европа, сергей лавров, евросоюз, нато