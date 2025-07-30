Эксперт назвал политику ЕС по Украине безумной
Нимёллер: политика ЕС по Украине усугубит экономическую ситуацию в Европе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГААГА, 30 июл - РИА Новости. Политика ЕС по Украине - совершенно безумная, особенно в том, что касается закупок вооружений для Киева, она усугубит экономическую ситуацию в европейских странах, заявил РИА Новости главный редактор нидерландской телерадиокомпании Ongehoord Nederland и эксперт по геополитике Йост Нимёллер.
СМИ раскрыли, какой подарок ЕС готовит Украине
27 июля, 01:43
"В Европе нет по-настоящему значимой военной промышленности. Поэтому, когда мы хотим поставить оружие на Украину, нам, европейцам, приходится покупать его у американцев. Если нам еще придется брать кредиты на это, все будет ещё хуже. В итоге европейские страны будут иметь из-за этого больше долгов. Это ещё более ясно показывает, что то, что Европа сейчас делает на Украине - это совершенно безумная политика. Она ни к чему не приводит и лишь усугубляет экономическую ситуацию", - считает нидерландский аналитик.
Ранее страны-члены ЕС также согласовали создание кредитного инструмента SAFE, через который планируется привлечь 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружения. Кроме того, план Брюсселя предусматривает выделение порядка 650 миллиардов евро из бюджетов государств Евросоюза. За такие траты на милитаризацию Брюссель обещает закрыть глаза на неисполнение финансовой дисциплины государствами ЕС, в частности, на значительное увеличение бюджетного дефицита.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.