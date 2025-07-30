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Ефимов: в Москве выделили еще 185 га под застройку - РИА Новости, 30.07.2025
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14:12 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/efimov-2032325576.html
Ефимов: в Москве выделили еще 185 га под застройку
Ефимов: в Москве выделили еще 185 га под застройку - РИА Новости, 30.07.2025
Ефимов: в Москве выделили еще 185 га под застройку
В Москве в январе-июне выделили около 185 гектаров земли для возведения жилья, производственных, социальных и прочих объектов, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T14:12:00+03:00
2025-07-30T14:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. В Москве в январе-июне выделили около 185 гектаров земли для возведения жилья, производственных, социальных и прочих объектов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С начала 2025 года город принял решение предоставить около 184,8 гектара земли для реализации свыше 100 градостроительных проектов, включающих возведение частных домов, общественно-деловых, спортивных, производственных объектов. Общая площадь недвижимости составит около 2,2 миллиона квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Он уточнил, что девелоперы получат площади в аренду под масштабные инвестпроекты, а также по результатам аукционов. Физлица смогут приобрести участки под индивидуальное жилищное строительство непосредственно у города или с помощью конкурентных процедур.В сообщении подчеркивается, что для реализации масштабных инвестпроектов в январе-июне выделили свыше 177 гектаров земли. В их рамках возведут 2,1 миллиона "квадратов" недвижимости.Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что возведение детсада в Очаково-Матвеевском планируется завершить в 2026 году.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве выделили еще 185 га под застройку

Ефимов: в Москве выделили 185 га для возведения жилья, соцобъектов и производств

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. В Москве в январе-июне выделили около 185 гектаров земли для возведения жилья, производственных, социальных и прочих объектов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С начала 2025 года город принял решение предоставить около 184,8 гектара земли для реализации свыше 100 градостроительных проектов, включающих возведение частных домов, общественно-деловых, спортивных, производственных объектов. Общая площадь недвижимости составит около 2,2 миллиона квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Он уточнил, что девелоперы получат площади в аренду под масштабные инвестпроекты, а также по результатам аукционов. Физлица смогут приобрести участки под индивидуальное жилищное строительство непосредственно у города или с помощью конкурентных процедур.
В сообщении подчеркивается, что для реализации масштабных инвестпроектов в январе-июне выделили свыше 177 гектаров земли. В их рамках возведут 2,1 миллиона "квадратов" недвижимости.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что возведение детсада в Очаково-Матвеевском планируется завершить в 2026 году.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
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