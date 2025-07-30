https://ria.ru/20250730/dtp-2032477080.html

В Екатеринбурге автомобиль разорвало пополам при ДТП

В Екатеринбурге автомобиль разорвало пополам при ДТП - РИА Новости, 30.07.2025

В Екатеринбурге автомобиль разорвало пополам при ДТП

Автоинспекторы работают на месте ДТП, произошедшего на перекрестке улиц Малышева – Сакко и Ванцетти в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба свердловской ГАИ. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T22:42:00+03:00

2025-07-30T22:42:00+03:00

2025-07-30T22:42:00+03:00

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екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Автоинспекторы работают на месте ДТП, произошедшего на перекрестке улиц Малышева – Сакко и Ванцетти в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба свердловской ГАИ. "В Екатеринбурге автоинспекторы работают на месте резонансного ДТП, произошедшего на перекрестке улиц Малышева – Сакко и Ванцетти. По предварительным данным, один из водителей совершил выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора, вследствие чего произошло столкновение", – говорится в сообщении. Количество пострадавших и личности участников устанавливаются, отмечают в ведомстве. Судя по опубликованным пресс-службой кадрам, один из автомобилей буквально разорвало пополам.

https://ria.ru/20250727/dtp-2031775625.html

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авто, екатеринбург, гибдд мвд рф, происшествия