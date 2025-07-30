https://ria.ru/20250730/dtp-2032434056.html

СК проведет проверку после ДТП с маршрутками в Калининграде

СК проведет проверку после ДТП с маршрутками в Калининграде - РИА Новости, 30.07.2025

СК проведет проверку после ДТП с маршрутками в Калининграде

Следователи СК в Калининграде начали доследственную проверку после ДТП с двумя маршрутками, где пострадали семь человек, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T17:50:00+03:00

2025-07-30T17:50:00+03:00

2025-07-30T17:50:00+03:00

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КАЛИНИНГРАД, 30 июл — РИА Новости. Следователи СК в Калининграде начали доследственную проверку после ДТП с двумя маршрутками, где пострадали семь человек, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства. По предварительной информации областной ГАИ, водитель маршрутного такси, двигаясь по улице Интернациональной, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с другим микроавтобусом, выполнявшим перевозку пассажиров. В результате ДТП медицинская помощь понадобилась семи гражданам. "По указанию и.о. руководителя СУСК России по Калининградской области... организована доследственная проверка об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (статья 238 УК РФ). Производство проверки поручено следственному отделу по Московскому району города Калининграда регионального управления СКР", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе мониторинга средств массовой информации и сети интернет также выявлены публикации, содержащие сведения о том, что водитель маршрутки, выехавшей на полосу встречного движения, отвлекся на телефон. В ходе проверки детально устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причины и условия ему способствовавшие. По результатам проверки следствие примет процессуальное решение. По информации пресс-службы прокуратуры Калининградской области, ведомство контролирует установление всех обстоятельств происшествия, ход и результаты процессуальной проверки по данному факту.

https://ria.ru/20250729/dtp-2032242617.html

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калининград, россия, калининградская область, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф, происшествия