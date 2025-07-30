Рейтинг@Mail.ru
СК проведет проверку после ДТП с маршрутками в Калининграде - РИА Новости, 30.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:50 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/dtp-2032434056.html
СК проведет проверку после ДТП с маршрутками в Калининграде
СК проведет проверку после ДТП с маршрутками в Калининграде - РИА Новости, 30.07.2025
СК проведет проверку после ДТП с маршрутками в Калининграде
Следователи СК в Калининграде начали доследственную проверку после ДТП с двумя маршрутками, где пострадали семь человек, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T17:50:00+03:00
2025-07-30T17:50:00+03:00
калининград
россия
калининградская область
следственный комитет россии (ск рф)
гибдд мвд рф
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032301779_90:0:686:335_1920x0_80_0_0_2fd097852cbde12d9dc6225eb81e625f.jpg
КАЛИНИНГРАД, 30 июл — РИА Новости. Следователи СК в Калининграде начали доследственную проверку после ДТП с двумя маршрутками, где пострадали семь человек, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства. По предварительной информации областной ГАИ, водитель маршрутного такси, двигаясь по улице Интернациональной, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с другим микроавтобусом, выполнявшим перевозку пассажиров. В результате ДТП медицинская помощь понадобилась семи гражданам. "По указанию и.о. руководителя СУСК России по Калининградской области... организована доследственная проверка об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (статья 238 УК РФ). Производство проверки поручено следственному отделу по Московскому району города Калининграда регионального управления СКР", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе мониторинга средств массовой информации и сети интернет также выявлены публикации, содержащие сведения о том, что водитель маршрутки, выехавшей на полосу встречного движения, отвлекся на телефон. В ходе проверки детально устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причины и условия ему способствовавшие. По результатам проверки следствие примет процессуальное решение. По информации пресс-службы прокуратуры Калининградской области, ведомство контролирует установление всех обстоятельств происшествия, ход и результаты процессуальной проверки по данному факту.
https://ria.ru/20250729/dtp-2032242617.html
https://ria.ru/20250729/dtp--2032067426.html
калининград
россия
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032301779_239:0:686:335_1920x0_80_0_0_966faeebdb3f397b3d0acdec6ba4c5cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калининград, россия, калининградская область, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф, происшествия
Калининград, Россия, Калининградская область, Следственный комитет России (СК РФ), ГИБДД МВД РФ, Происшествия
СК проведет проверку после ДТП с маршрутками в Калининграде

СК РФ проведет проверку после ДТП с двумя маршрутками в Калининграде

© Госавтоинспекция 39/TelegramДТП с участием маршрутных такси в Калининграде
ДТП с участием маршрутных такси в Калининграде - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Госавтоинспекция 39/Telegram
ДТП с участием маршрутных такси в Калининграде
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛИНИНГРАД, 30 июл — РИА Новости. Следователи СК в Калининграде начали доследственную проверку после ДТП с двумя маршрутками, где пострадали семь человек, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.
По предварительной информации областной ГАИ, водитель маршрутного такси, двигаясь по улице Интернациональной, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с другим микроавтобусом, выполнявшим перевозку пассажиров. В результате ДТП медицинская помощь понадобилась семи гражданам.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
В Саратовской области подросток за рулем автомобиля устроил смертельное ДТП
29 июля, 22:40
"По указанию и.о. руководителя СУСК России по Калининградской области... организована доследственная проверка об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (статья 238 УК РФ). Производство проверки поручено следственному отделу по Московскому району города Калининграда регионального управления СКР", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе мониторинга средств массовой информации и сети интернет также выявлены публикации, содержащие сведения о том, что водитель маршрутки, выехавшей на полосу встречного движения, отвлекся на телефон.
В ходе проверки детально устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причины и условия ему способствовавшие. По результатам проверки следствие примет процессуальное решение.
По информации пресс-службы прокуратуры Калининградской области, ведомство контролирует установление всех обстоятельств происшествия, ход и результаты процессуальной проверки по данному факту.
Кадры с места ДТП с грузовиком на трассе М-4 Дон под Ростовом - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
В Ростовской области в ДТП с грузовиком погибли четыре человека
29 июля, 08:44
 
КалининградРоссияКалининградская областьСледственный комитет России (СК РФ)ГИБДД МВД РФПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала