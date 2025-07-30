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В Подмосковье "Газель" столкнулась с автобусом и легковушкой - РИА Новости, 30.07.2025
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15:18 30.07.2025 (обновлено: 15:32 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/dtp-2032389738.html
В Подмосковье "Газель" столкнулась с автобусом и легковушкой
В Подмосковье "Газель" столкнулась с автобусом и легковушкой - РИА Новости, 30.07.2025
В Подмосковье "Газель" столкнулась с автобусом и легковушкой
"Газель" выехала на встречную полосу, столкнулась с автобусом и легковушкой и перевернулся в подмосковном Раменском, пострадал водитель "газели", сообщили в... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T15:18:00+03:00
2025-07-30T15:32:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
раменское
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. "Газель" выехала на встречную полосу, столкнулась с автобусом и легковушкой и перевернулся в подмосковном Раменском, пострадал водитель "газели", сообщили в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. "Сегодня примерно в 10.40 на 128-м километре автодороги А-107 произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 1970 года рождения, управляя автомашиной марки "ГАЗ", допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом и автомобилем, с последующим опрокидыванием", - говорится в сообщении. Правоохранители уточнили, что в результате ДТП пострадал водитель автомашины марки "ГАЗ". Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250729/dtp--2032067426.html
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии), раменское
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Раменское
В Подмосковье "Газель" столкнулась с автобусом и легковушкой

В подмосковном Раменском "Газель" столкнулась с автобусом и легковушкой

© Фото : Подмосковная полиция/TelegramДТП на 128-м километре автодороги А-107 в Подмосковье
ДТП на 128-м километре автодороги А-107 в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Фото : Подмосковная полиция/Telegram
ДТП на 128-м километре автодороги А-107 в Подмосковье
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. "Газель" выехала на встречную полосу, столкнулась с автобусом и легковушкой и перевернулся в подмосковном Раменском, пострадал водитель "газели", сообщили в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ.
"Сегодня примерно в 10.40 на 128-м километре автодороги А-107 произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 1970 года рождения, управляя автомашиной марки "ГАЗ", допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом и автомобилем, с последующим опрокидыванием", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Раменское
 
 
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