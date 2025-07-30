https://ria.ru/20250730/dtp-2032389738.html
В Подмосковье "Газель" столкнулась с автобусом и легковушкой
В Подмосковье "Газель" столкнулась с автобусом и легковушкой - РИА Новости, 30.07.2025
В Подмосковье "Газель" столкнулась с автобусом и легковушкой
"Газель" выехала на встречную полосу, столкнулась с автобусом и легковушкой и перевернулся в подмосковном Раменском, пострадал водитель "газели", сообщили в... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T15:18:00+03:00
2025-07-30T15:18:00+03:00
2025-07-30T15:32:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
раменское
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032393157_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_a54c9b4f01badf1eec57653d07e02fb9.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. "Газель" выехала на встречную полосу, столкнулась с автобусом и легковушкой и перевернулся в подмосковном Раменском, пострадал водитель "газели", сообщили в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. "Сегодня примерно в 10.40 на 128-м километре автодороги А-107 произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 1970 года рождения, управляя автомашиной марки "ГАЗ", допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом и автомобилем, с последующим опрокидыванием", - говорится в сообщении. Правоохранители уточнили, что в результате ДТП пострадал водитель автомашины марки "ГАЗ". Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250729/dtp--2032067426.html
https://ria.ru/20250729/dtp-2032242617.html
московская область (подмосковье)
раменское
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032393157_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_e43035537b05b7bb9f8f5e98d67811aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии), раменское
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Раменское
В Подмосковье "Газель" столкнулась с автобусом и легковушкой
В подмосковном Раменском "Газель" столкнулась с автобусом и легковушкой