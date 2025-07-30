https://ria.ru/20250730/dtp--2032345094.html
На Кубани в ДТП с мотоциклом погибли три человека
На Кубани в ДТП с мотоциклом погибли три человека - РИА Новости, 30.07.2025
На Кубани в ДТП с мотоциклом погибли три человека
Три человека погибли, еще трое в больнице после ДТП с мотоциклом и легковым автомобилем в Абинском районе Кубани, сообщило ГУМВД РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T13:25:00+03:00
2025-07-30T13:25:00+03:00
2025-07-30T13:25:00+03:00
абинский район
краснодарский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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КРАСНОДАР, 30 июл - РИА Новости. Три человека погибли, еще трое в больнице после ДТП с мотоциклом и легковым автомобилем в Абинском районе Кубани, сообщило ГУМВД РФ по Краснодарскому краю. По данным полиции, столкновение произошло во вторник примерно в 22.30 на автодороге Краснодар-Верхнебаканский. Местный житель 2003 года рождения за рулем ВАЗ-2107 при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Yamaha. "На месте ДТП погиб водитель мотоцикла 1990 года рождения, в больнице скончалась его 34-летняя пассажирка и 18-летняя пассажирка ВАЗ. Водитель и еще двое пассажиров отечественного авто госпитализированы", - говорится в сообщении ведомства. Полиция ведет проверку.
https://ria.ru/20250730/prigovor-2032329457.html
https://ria.ru/20250729/dtp-2032242617.html
абинский район
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абинский район, краснодарский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Абинский район, Краснодарский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
На Кубани в ДТП с мотоциклом погибли три человека
Три человека погибли, еще трое в больнице после ДТП с мотоциклом на Кубани