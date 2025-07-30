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На Запорожском направлении применили новую тактику уничтожения дронов ВСУ - РИА Новости, 30.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:58 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/dron-2032400200.html
На Запорожском направлении применили новую тактику уничтожения дронов ВСУ
На Запорожском направлении применили новую тактику уничтожения дронов ВСУ - РИА Новости, 30.07.2025
На Запорожском направлении применили новую тактику уничтожения дронов ВСУ
Новую тактику уничтожения дорогостоящих дронов ВСУ применили подразделение отряда "112" ударных БПЛА добровольческой бригады "Волки" добровольческого корпуса ВС РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T15:58:00+03:00
2025-07-30T15:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 30 июл - РИА Новости. Новую тактику уничтожения дорогостоящих дронов ВСУ применили подразделение отряда "112" ударных БПЛА добровольческой бригады "Волки" добровольческого корпуса ВС РФ в составе группировки войск "Днепр" на запорожском направлении, рассказал РИА Новости боец подразделения. Как рассказал собеседник агентства, идея заключается в уничтожении дорогих беспилотников самолетного типа с помощью дешевых моделей дронов. "Наши расчеты берут "птицу" стоимостью 150 тысяч рублей, ищут и сбивают большие "птицы – разведчики" ВСУ, которые работают на высоте до 5 тысяч метров и которые стоят от 5 до 10 миллионов рублей", - рассказал боец.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
На Запорожском направлении применили новую тактику уничтожения дронов ВСУ

Бойцы бригады "Волки" сбивают дроны ВСУ за 10 млн руб БПЛА за 150 тыс руб

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператоры FVP-дронов
Операторы FVP-дронов - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЛУГАНСК, 30 июл - РИА Новости. Новую тактику уничтожения дорогостоящих дронов ВСУ применили подразделение отряда "112" ударных БПЛА добровольческой бригады "Волки" добровольческого корпуса ВС РФ в составе группировки войск "Днепр" на запорожском направлении, рассказал РИА Новости боец подразделения.
Как рассказал собеседник агентства, идея заключается в уничтожении дорогих беспилотников самолетного типа с помощью дешевых моделей дронов.
"Наши расчеты берут "птицу" стоимостью 150 тысяч рублей, ищут и сбивают большие "птицы – разведчики" ВСУ, которые работают на высоте до 5 тысяч метров и которые стоят от 5 до 10 миллионов рублей", - рассказал боец.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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