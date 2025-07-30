https://ria.ru/20250730/dron-2032400200.html

На Запорожском направлении применили новую тактику уничтожения дронов ВСУ

На Запорожском направлении применили новую тактику уничтожения дронов ВСУ - РИА Новости, 30.07.2025

На Запорожском направлении применили новую тактику уничтожения дронов ВСУ

Новую тактику уничтожения дорогостоящих дронов ВСУ применили подразделение отряда "112" ударных БПЛА добровольческой бригады "Волки" добровольческого корпуса ВС РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T15:58:00+03:00

2025-07-30T15:58:00+03:00

2025-07-30T15:58:00+03:00

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ЛУГАНСК, 30 июл - РИА Новости. Новую тактику уничтожения дорогостоящих дронов ВСУ применили подразделение отряда "112" ударных БПЛА добровольческой бригады "Волки" добровольческого корпуса ВС РФ в составе группировки войск "Днепр" на запорожском направлении, рассказал РИА Новости боец подразделения. Как рассказал собеседник агентства, идея заключается в уничтожении дорогих беспилотников самолетного типа с помощью дешевых моделей дронов. "Наши расчеты берут "птицу" стоимостью 150 тысяч рублей, ищут и сбивают большие "птицы – разведчики" ВСУ, которые работают на высоте до 5 тысяч метров и которые стоят от 5 до 10 миллионов рублей", - рассказал боец.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф