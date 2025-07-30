https://ria.ru/20250730/dozhdi--2032342706.html

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 30.07.2025

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Дожди разной интенсивности ожидаются практически всю следующую неделю в Москве, при этом температура останется выше нормы, сообщила РИА Новости главный... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T13:20:00+03:00

2025-07-30T13:20:00+03:00

2025-07-30T13:40:00+03:00

общество

москва

татьяна позднякова

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Дожди разной интенсивности ожидаются практически всю следующую неделю в Москве, при этом температура останется выше нормы, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова."Вся следующая неделя (в Москве - ред.) у нас будет такая умеренно теплая, практически каждый день будет приниматься дождь. Собственно говоря, различной интенсивности дождь. Преобладающая температура в ночные часы - плюс 14 - плюс 19, то есть это все равно выше нормы, дневная температура в пределах плюс 22 - плюс 27 градусов", - рассказала Позднякова.Синоптик отметила, что только ближе к следующим выходным ночная температура может понизиться до плюс 11 - плюс 16, а дневная - до плюс 20 - плюс 25 градусов. "Постепенно все-таки август будет брать свое. У нас дни становятся все короче, и поэтому температура естественным образом за счет снижения высоты солнца и за счет уменьшения продолжительности светового дня будет сокращаться", - добавила Позднякова.

https://ria.ru/20250730/pogoda-2032350703.html

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общество, москва, татьяна позднякова