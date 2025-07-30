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Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 30.07.2025
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13:20 30.07.2025 (обновлено: 13:40 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/dozhdi--2032342706.html
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 30.07.2025
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Дожди разной интенсивности ожидаются практически всю следующую неделю в Москве, при этом температура останется выше нормы, сообщила РИА Новости главный... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T13:20:00+03:00
2025-07-30T13:40:00+03:00
общество
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Дожди разной интенсивности ожидаются практически всю следующую неделю в Москве, при этом температура останется выше нормы, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова."Вся следующая неделя (в Москве - ред.) у нас будет такая умеренно теплая, практически каждый день будет приниматься дождь. Собственно говоря, различной интенсивности дождь. Преобладающая температура в ночные часы - плюс 14 - плюс 19, то есть это все равно выше нормы, дневная температура в пределах плюс 22 - плюс 27 градусов", - рассказала Позднякова.Синоптик отметила, что только ближе к следующим выходным ночная температура может понизиться до плюс 11 - плюс 16, а дневная - до плюс 20 - плюс 25 градусов. "Постепенно все-таки август будет брать свое. У нас дни становятся все короче, и поэтому температура естественным образом за счет снижения высоты солнца и за счет уменьшения продолжительности светового дня будет сокращаться", - добавила Позднякова.
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общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Дожди разной интенсивности ожидаются почти всю следующую неделю в Москве

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛивень в Москве
Ливень в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Дожди разной интенсивности ожидаются практически всю следующую неделю в Москве, при этом температура останется выше нормы, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Вся следующая неделя (в Москве - ред.) у нас будет такая умеренно теплая, практически каждый день будет приниматься дождь. Собственно говоря, различной интенсивности дождь. Преобладающая температура в ночные часы - плюс 14 - плюс 19, то есть это все равно выше нормы, дневная температура в пределах плюс 22 - плюс 27 градусов", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что только ближе к следующим выходным ночная температура может понизиться до плюс 11 - плюс 16, а дневная - до плюс 20 - плюс 25 градусов. "Постепенно все-таки август будет брать свое. У нас дни становятся все короче, и поэтому температура естественным образом за счет снижения высоты солнца и за счет уменьшения продолжительности светового дня будет сокращаться", - добавила Позднякова.
Панорама Москвы - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Вчера, 13:39
 
ОбществоМоскваТатьяна Позднякова
 
 
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