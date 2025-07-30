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Авиадоставка грузов из Китая в Россию в августе сезонно подорожает - РИА Новости, 30.07.2025
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02:36 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/dostavka-2032255280.html
Авиадоставка грузов из Китая в Россию в августе сезонно подорожает
Авиадоставка грузов из Китая в Россию в августе сезонно подорожает - РИА Новости, 30.07.2025
Авиадоставка грузов из Китая в Россию в августе сезонно подорожает
Стоимость авиадоставки грузов из Китая в Россию, как ожидается, вырастет в августе на 5% по отношению к июлю текущего года, это связано с приближением высокого... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T02:36:00+03:00
2025-07-30T02:36:00+03:00
экономика
китай
россия
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Стоимость авиадоставки грузов из Китая в Россию, как ожидается, вырастет в августе на 5% по отношению к июлю текущего года, это связано с приближением высокого сезона грузоперевозок осенью, рассказали РИА Новости в логистической компании Rocket Cargo. "По данным Rocket Cargo, тарифы на авиадоставку грузов из КНР в РФ начали расти. Так, перевезти китайские товары в августе обойдется примерно на 5% дороже, чем в июле. Вывод сделан на основе информации от транспортных операторов", — рассказали в компании. Там отметили, что это связано с приближением высокого сезона грузоперевозок, который, как правило, начинается осенью. Во время него импортеры начинают ввозить зарубежную продукцию в больших объемах в преддверии ноябрьской распродажи Black Friday и затем новогодних каникул. "Отметим, что в целом пока что ажиотажа и резкого повышения спроса на авиадоставку не наблюдается", — заключили в компании.
https://ria.ru/20250722/rossija-2030528750.html
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экономика, китай, россия
Экономика, Китай, Россия
Авиадоставка грузов из Китая в Россию в августе сезонно подорожает

Авиадоставка грузов из Китая в Россию в августе подорожает на пять процентов

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкДеловой район Пекина Гомао
Деловой район Пекина Гомао - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Деловой район Пекина Гомао. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Стоимость авиадоставки грузов из Китая в Россию, как ожидается, вырастет в августе на 5% по отношению к июлю текущего года, это связано с приближением высокого сезона грузоперевозок осенью, рассказали РИА Новости в логистической компании Rocket Cargo.
"По данным Rocket Cargo, тарифы на авиадоставку грузов из КНР в РФ начали расти. Так, перевезти китайские товары в августе обойдется примерно на 5% дороже, чем в июле. Вывод сделан на основе информации от транспортных операторов", — рассказали в компании.
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Там отметили, что это связано с приближением высокого сезона грузоперевозок, который, как правило, начинается осенью. Во время него импортеры начинают ввозить зарубежную продукцию в больших объемах в преддверии ноябрьской распродажи Black Friday и затем новогодних каникул.
"Отметим, что в целом пока что ажиотажа и резкого повышения спроса на авиадоставку не наблюдается", — заключили в компании.
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