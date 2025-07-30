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Додон заявил о намерении властей Молдавии наказывать оппозицию

Додон заявил о намерении властей Молдавии наказывать оппозицию - РИА Новости, 30.07.2025

Додон заявил о намерении властей Молдавии наказывать оппозицию

Власти Молдавии при поддержке ЕС намерены в рамках избирательной кампании наказывать оппозицию, запугивать ее и проводить политические репрессии, заявил в среду РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T12:31:00+03:00

2025-07-30T12:31:00+03:00

2025-07-30T12:31:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

майя санду

игорь додон

евгения гуцул

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КИШИНЕВ, 30 июл - РИА Новости. Власти Молдавии при поддержке ЕС намерены в рамках избирательной кампании наказывать оппозицию, запугивать ее и проводить политические репрессии, заявил в среду экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон. Ранее в среду президент Молдавии Майя Санду на брифинге бездоказательно обвинила Россию в подготовке к вмешательству в парламентские выборы в республике. "Паранойя власти вошла в клиническую стадию. Нас ждёт предвыборная кампания, полная злоупотреблений, запугивания, политических расправ — и всё это при молчаливом одобрении евробюрократов из Брюсселя. Подобное немыслимо в государстве, которое называет себя демократическим", - написал Додон в соцсетях. Он отметил, что Санду вводит в Молдавии понятие "мыслепреступление". "Если ты евроскептик, если критикуешь режим или просто у тебя другое мнение, нежели у Майи Санду, тебя называют "гибридом", "преступником", "иноагентом", "врагом", "угрозой общества". Однако народ просыпается, и он больше не потерпит, чтобы страной управляла шайка некомпетентных фанатиков, ослеплённых жаждой власти", - подчеркнул экс-президент. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250730/moldaviya-2032317963.html

https://ria.ru/20250729/oppozitsiya-2032221768.html

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в мире, молдавия, кишинев, майя санду, игорь додон, евгения гуцул, евросоюз