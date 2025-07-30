Рейтинг@Mail.ru
Додон заявил о намерении властей Молдавии наказывать оппозицию - РИА Новости, 30.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:31 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/dodon-2032324666.html
Додон заявил о намерении властей Молдавии наказывать оппозицию
Додон заявил о намерении властей Молдавии наказывать оппозицию - РИА Новости, 30.07.2025
Додон заявил о намерении властей Молдавии наказывать оппозицию
Власти Молдавии при поддержке ЕС намерены в рамках избирательной кампании наказывать оппозицию, запугивать ее и проводить политические репрессии, заявил в среду РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T12:31:00+03:00
2025-07-30T12:31:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
майя санду
игорь додон
евгения гуцул
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951693870_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fae93dc0f42fb55ddc2cdd7668bcf2e9.jpg
КИШИНЕВ, 30 июл - РИА Новости. Власти Молдавии при поддержке ЕС намерены в рамках избирательной кампании наказывать оппозицию, запугивать ее и проводить политические репрессии, заявил в среду экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон. Ранее в среду президент Молдавии Майя Санду на брифинге бездоказательно обвинила Россию в подготовке к вмешательству в парламентские выборы в республике. "Паранойя власти вошла в клиническую стадию. Нас ждёт предвыборная кампания, полная злоупотреблений, запугивания, политических расправ — и всё это при молчаливом одобрении евробюрократов из Брюсселя. Подобное немыслимо в государстве, которое называет себя демократическим", - написал Додон в соцсетях. Он отметил, что Санду вводит в Молдавии понятие "мыслепреступление". "Если ты евроскептик, если критикуешь режим или просто у тебя другое мнение, нежели у Майи Санду, тебя называют "гибридом", "преступником", "иноагентом", "врагом", "угрозой общества". Однако народ просыпается, и он больше не потерпит, чтобы страной управляла шайка некомпетентных фанатиков, ослеплённых жаждой власти", - подчеркнул экс-президент. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250730/moldaviya-2032317963.html
https://ria.ru/20250729/oppozitsiya-2032221768.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951693870_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_67337dbbd4d23311cc16a041f69912a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, майя санду, игорь додон, евгения гуцул, евросоюз
В мире, Молдавия, Кишинев, Майя Санду, Игорь Додон, Евгения Гуцул, Евросоюз
Додон заявил о намерении властей Молдавии наказывать оппозицию

Додон: власти Молдавии при поддержке ЕС намерены наказывать оппозицию

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Игорь Додон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 30 июл - РИА Новости. Власти Молдавии при поддержке ЕС намерены в рамках избирательной кампании наказывать оппозицию, запугивать ее и проводить политические репрессии, заявил в среду экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон.
Ранее в среду президент Молдавии Майя Санду на брифинге бездоказательно обвинила Россию в подготовке к вмешательству в парламентские выборы в республике.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Россия не собирается вмешиваться в выборы в Молдавии, заявил Чепа
Вчера, 12:08
"Паранойя власти вошла в клиническую стадию. Нас ждёт предвыборная кампания, полная злоупотреблений, запугивания, политических расправ — и всё это при молчаливом одобрении евробюрократов из Брюсселя. Подобное немыслимо в государстве, которое называет себя демократическим", - написал Додон в соцсетях.
Он отметил, что Санду вводит в Молдавии понятие "мыслепреступление".
"Если ты евроскептик, если критикуешь режим или просто у тебя другое мнение, нежели у Майи Санду, тебя называют "гибридом", "преступником", "иноагентом", "врагом", "угрозой общества". Однако народ просыпается, и он больше не потерпит, чтобы страной управляла шайка некомпетентных фанатиков, ослеплённых жаждой власти", - подчеркнул экс-президент.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Оппозиция в Молдавии может потеснить правящую партию, считает эксперт
29 июля, 19:45
 
В миреМолдавияКишиневМайя СандуИгорь ДодонЕвгения ГуцулЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала