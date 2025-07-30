https://ria.ru/20250730/deti-2032293634.html
Почти 600 детей вывезли из Северо-Курильска из-за угрозы цунами
Почти 600 детей вывезли из Северо-Курильска из-за угрозы цунами - РИА Новости, 30.07.2025
Почти 600 детей вывезли из Северо-Курильска из-за угрозы цунами
Около 600 детей эвакуировали из Северо-Курильска на Сахалине в безопасные места из-за угрозы цунами после мощного землетрясения на Камчатке, рассказал РИА... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T09:57:00+03:00
2025-07-30T09:57:00+03:00
2025-07-30T09:57:00+03:00
происшествия
северо-курильск
камчатка
сахалин
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Около 600 детей эвакуировали из Северо-Курильска на Сахалине в безопасные места из-за угрозы цунами после мощного землетрясения на Камчатке, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Из-за угрозы волн цунами после землетрясения на Камчатке из Северо-Курильска Сахалинской области эвакуировали в безопасные места 587 детей и 2,1 тысячи взрослых", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250730/volna-2032286008.html
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происшествия, северо-курильск, камчатка, сахалин
Происшествия, Северо-Курильск, Камчатка, Сахалин
Почти 600 детей вывезли из Северо-Курильска из-за угрозы цунами
Из Северо-Курильска на Сахалине эвакуировали 587 детей из-за угрозы цунами