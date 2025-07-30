https://ria.ru/20250730/deti-2032293634.html

Почти 600 детей вывезли из Северо-Курильска из-за угрозы цунами

Почти 600 детей вывезли из Северо-Курильска из-за угрозы цунами - РИА Новости, 30.07.2025

Почти 600 детей вывезли из Северо-Курильска из-за угрозы цунами

Около 600 детей эвакуировали из Северо-Курильска на Сахалине в безопасные места из-за угрозы цунами после мощного землетрясения на Камчатке, рассказал РИА... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T09:57:00+03:00

2025-07-30T09:57:00+03:00

2025-07-30T09:57:00+03:00

происшествия

северо-курильск

камчатка

сахалин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032289140_3:0:783:439_1920x0_80_0_0_9d890eee73aa0dbd80df0f92c79ba1d1.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Около 600 детей эвакуировали из Северо-Курильска на Сахалине в безопасные места из-за угрозы цунами после мощного землетрясения на Камчатке, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Из-за угрозы волн цунами после землетрясения на Камчатке из Северо-Курильска Сахалинской области эвакуировали в безопасные места 587 детей и 2,1 тысячи взрослых", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250730/volna-2032286008.html

северо-курильск

камчатка

сахалин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, северо-курильск, камчатка, сахалин