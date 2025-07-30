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Суд рассмотрит иск к актеру Павлу Деревянко о взыскании 14 миллионов рублей - РИА Новости, 30.07.2025
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Шоубиз
 
05:37 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/derevyanko-2032266769.html
Суд рассмотрит иск к актеру Павлу Деревянко о взыскании 14 миллионов рублей
Суд рассмотрит иск к актеру Павлу Деревянко о взыскании 14 миллионов рублей - РИА Новости, 30.07.2025
Суд рассмотрит иск к актеру Павлу Деревянко о взыскании 14 миллионов рублей
Измайловский суд Москвы заново рассмотрит иск к актеру сериала "Беспринципные" Павлу Деревянко о взыскании 14 миллионов рублей в счет неуплаты долга, который... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T05:37:00+03:00
2025-07-30T05:37:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Измайловский суд Москвы заново рассмотрит иск к актеру сериала "Беспринципные" Павлу Деревянко о взыскании 14 миллионов рублей в счет неуплаты долга, который появился после неудачного сотрудничества с криптобизнесменом, следует из материалов в распоряжении РИА Новости. Как следует из материалов дела, Сергей Николенко заключил договор займа с криптобизнесменом Григорием Музуляном и актером Павлом Деревянко о передаче им 5 миллионов рублей. Согласно указанному договору, деньги они должны были вернуть ему в июне 2024 года. Однако этого не произошло, и он обратился в суд. В иске Николенко требовал взыскать около 14 миллионов рублей, включая сумму долга, неустойку, проценты и судебные расходы. В свою очередь актер Павел Деревянко подал встречный иск, в котором просил признать договор займа незаключенным, так как денежных средств от Николенко не получал. Суд принял сторону Деревянко и не стал взыскивать с него долг 14 миллионов рублей, а взыскал их с Музуляна, а также признал незаключенным договор между Николенко и Деревянко. Николенко обжаловал это решение в апелляции, но безуспешно, тогда он обратился в кассацию. Второй кассационный суд решение отменил и постановил направить дело на новое рассмотрение в Измайловский суд Москвы. Такое решение кассационная инстанция приняла после того, как в ходе разбирательств были установлены все обстоятельства. Как выяснилось, кроме спорного договора займа в производстве другого районного суда рассматривается еще один аналогичный иск к Музуляну и Деревянко о взыскании долга, а вместе с ним встречное исковое заявление актера, где он также просит признать договоры займа с ним незаключенными. Общая сумма по вышеуказанным договорам займа составляет 145 миллионов 536 тысяч рублей, спорные денежные средства по ним также якобы переданы наличными. Согласно материалам дела, с Музуляном актер познакомился несколько лет назад. Тот представился ему как успешный криптобизнесмен и предложил инвестировать в проект. Деревянко вложил крупную сумму из личных средств. Кроме того, по его же совету он набрал кредитов в банках на 56 миллионов рублей и передал их Музуляну. Позднее тот дал артисту подписать большую стопку документов, которые оказались договорами займа на общую сумму более 150 миллионов рублей. Во всех договорах займодавцем был указан Сергей Николенко, друг Музуляна. По данному факту Деревянко обратился в правоохранительные органы, после чего было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ, а сам Музулян арестован. Сейчас он находится в СИЗО, актер проходит по уголовному делу потерпевшим.
https://ria.ru/20250503/vernik-2014737913.html
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москва, россия, павел деревянко, шоу-бизнес
Шоубиз, Москва, Россия, Павел Деревянко, Шоу-бизнес
Суд рассмотрит иск к актеру Павлу Деревянко о взыскании 14 миллионов рублей

Суд рассмотрит иск к актеру актеру из Беспринципных Деревянко о взыскании долга

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Павел Деревянко
Актер Павел Деревянко - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Павел Деревянко. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Измайловский суд Москвы заново рассмотрит иск к актеру сериала "Беспринципные" Павлу Деревянко о взыскании 14 миллионов рублей в счет неуплаты долга, который появился после неудачного сотрудничества с криптобизнесменом, следует из материалов в распоряжении РИА Новости.
Как следует из материалов дела, Сергей Николенко заключил договор займа с криптобизнесменом Григорием Музуляном и актером Павлом Деревянко о передаче им 5 миллионов рублей. Согласно указанному договору, деньги они должны были вернуть ему в июне 2024 года. Однако этого не произошло, и он обратился в суд. В иске Николенко требовал взыскать около 14 миллионов рублей, включая сумму долга, неустойку, проценты и судебные расходы.
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В свою очередь актер Павел Деревянко подал встречный иск, в котором просил признать договор займа незаключенным, так как денежных средств от Николенко не получал. Суд принял сторону Деревянко и не стал взыскивать с него долг 14 миллионов рублей, а взыскал их с Музуляна, а также признал незаключенным договор между Николенко и Деревянко.
Николенко обжаловал это решение в апелляции, но безуспешно, тогда он обратился в кассацию.
Второй кассационный суд решение отменил и постановил направить дело на новое рассмотрение в Измайловский суд Москвы.
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Такое решение кассационная инстанция приняла после того, как в ходе разбирательств были установлены все обстоятельства. Как выяснилось, кроме спорного договора займа в производстве другого районного суда рассматривается еще один аналогичный иск к Музуляну и Деревянко о взыскании долга, а вместе с ним встречное исковое заявление актера, где он также просит признать договоры займа с ним незаключенными. Общая сумма по вышеуказанным договорам займа составляет 145 миллионов 536 тысяч рублей, спорные денежные средства по ним также якобы переданы наличными.
Согласно материалам дела, с Музуляном актер познакомился несколько лет назад. Тот представился ему как успешный криптобизнесмен и предложил инвестировать в проект. Деревянко вложил крупную сумму из личных средств.
Кроме того, по его же совету он набрал кредитов в банках на 56 миллионов рублей и передал их Музуляну. Позднее тот дал артисту подписать большую стопку документов, которые оказались договорами займа на общую сумму более 150 миллионов рублей. Во всех договорах займодавцем был указан Сергей Николенко, друг Музуляна.
По данному факту Деревянко обратился в правоохранительные органы, после чего было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ, а сам Музулян арестован. Сейчас он находится в СИЗО, актер проходит по уголовному делу потерпевшим.
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