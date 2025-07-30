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Число зарегистрированных в ЕБС за год выросло в четыре раза - РИА Новости, 30.07.2025
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12:37 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/chislo-2032326999.html
Число зарегистрированных в ЕБС за год выросло в четыре раза
Число зарегистрированных в ЕБС за год выросло в четыре раза - РИА Новости, 30.07.2025
Число зарегистрированных в ЕБС за год выросло в четыре раза
Число зарегистрированных в Единой биометрической системе (ЕБС) пользователей за год выросло почти в четыре раза, до 7 миллионов, сообщили журналистам в аппарате РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T12:37:00+03:00
2025-07-30T12:37:00+03:00
россия
дмитрий григоренко
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Число зарегистрированных в Единой биометрической системе (ЕБС) пользователей за год выросло почти в четыре раза, до 7 миллионов, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко; ежедневно в системе регистрируются до 40 тысяч человек, добавили в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ). "Порядка 7 миллионов человек инициативно зарегистрировались в Единой биометрической системе", - сообщил Григоренко, чьи слова приводятся в сообщении аппарата. "Данный показатель вырос почти в четыре раза за последний год. В июле прошлого года число пользователей, самостоятельно прошедших регистрацию, составляло 1,8 миллиона", - уточнили в аппарате. "Ежедневно в системе регистрируется до 40 тысяч человек, а текущий среднесуточный прирост пользователей в 5 раз превышает аналогичный показатель июля 2024 года", - сообщили в пресс-службе ЦБТ, оператора ЕБС, чьи данные приводятся в сообщении. В ЦБТ напомнили, что зарегистрироваться в системе можно в отделениях уполномоченных банков по всей России или дистанционно в приложении "Госуслуги биометрия", которое скачали уже более 3 миллионов раз. Как отмечают в аппарате, суммарно граждане воспользовались биометрическими сервисами более 100 миллионов раз. В числе самых востребованных услуг - оплата покупок и проезда, оформление сим-карт, дистанционное банковское обслуживание и дополнительная защита личного кабинета на портале "Госуслуги". Законодательство строго запрещает любую дискриминацию, включая ограничение доступа к услугам для тех, кто решил не регистрировать биометрию, заверили там. Ее регистрация также возможна только с согласия гражданина. Каждый пользователь ЕБС сам управляет своими данными. На портале "Госуслуги" можно проверить срок действия биометрии или отозвать согласие на ее обработку. Биометрические образцы хранятся в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидают периметра системы.
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РИА Новости
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60
353
60
россия, дмитрий григоренко
Россия, Дмитрий Григоренко
Число зарегистрированных в ЕБС за год выросло в четыре раза

Число пользователей с биометрией в РФ за год выросло до 7 миллионов

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПроцедура снятия биометрических данных
Процедура снятия биометрических данных - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Процедура снятия биометрических данных. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Число зарегистрированных в Единой биометрической системе (ЕБС) пользователей за год выросло почти в четыре раза, до 7 миллионов, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко; ежедневно в системе регистрируются до 40 тысяч человек, добавили в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ).
"Порядка 7 миллионов человек инициативно зарегистрировались в Единой биометрической системе", - сообщил Григоренко, чьи слова приводятся в сообщении аппарата. "Данный показатель вырос почти в четыре раза за последний год. В июле прошлого года число пользователей, самостоятельно прошедших регистрацию, составляло 1,8 миллиона", - уточнили в аппарате.
"Ежедневно в системе регистрируется до 40 тысяч человек, а текущий среднесуточный прирост пользователей в 5 раз превышает аналогичный показатель июля 2024 года", - сообщили в пресс-службе ЦБТ, оператора ЕБС, чьи данные приводятся в сообщении.
В ЦБТ напомнили, что зарегистрироваться в системе можно в отделениях уполномоченных банков по всей России или дистанционно в приложении "Госуслуги биометрия", которое скачали уже более 3 миллионов раз.
Как отмечают в аппарате, суммарно граждане воспользовались биометрическими сервисами более 100 миллионов раз. В числе самых востребованных услуг - оплата покупок и проезда, оформление сим-карт, дистанционное банковское обслуживание и дополнительная защита личного кабинета на портале "Госуслуги".
Законодательство строго запрещает любую дискриминацию, включая ограничение доступа к услугам для тех, кто решил не регистрировать биометрию, заверили там. Ее регистрация также возможна только с согласия гражданина.
Каждый пользователь ЕБС сам управляет своими данными. На портале "Госуслуги" можно проверить срок действия биометрии или отозвать согласие на ее обработку. Биометрические образцы хранятся в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидают периметра системы.
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