В Британии назвали планы Стармера признать Палестину позерством
Лидер лейбористов Баденок назвала планы Стармера признать Палестину позерством
© AP Photo / Kin CheungБританский политик Кеми Баденок
© AP Photo / Kin Cheung
Британский политик Кеми Баденок. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Лидер Консервативной партии Великобритании, которая является главной оппозиционной силой страны, Кеми Баденок назвала "политическим позерством" планы премьера страны Кира Стармера признать государственность Палестины.
Во вторник в канцелярии Стармера заявили, что Великобритания признает государственность Палестины в сентябре перед Генеральной ассамблеей ООН в случае, если Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа и не предпримет шагов для прекращения "ужасающей" ситуации в секторе.
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"Когда страна ищет решения проблемы с отелями для беженцев, стоимость жизни растёт, а врачи грозят снова объявить забастовку, что ещё больше ставит под угрозу жизни людей, возмутительно, что Кир Стармер отозвал свой кабинет, чтобы попытаться уладить политическую проблему Лейбористской партии. Признание палестинского государства не вернёт заложников домой, не положит конец войне и не обеспечит помощь Газе. Это политическое позёрство в худшем проявлении", - написала Баденок в соцсети Х.
Французский президент Эммануэль Макрон 24 июля объявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Пресс-секретарь кабмина ФРГ Штефан Корнелиус 25 июля заявил, что правительство Германии не планирует в краткосрочной перспективе признавать Палестину.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.