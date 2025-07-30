https://ria.ru/20250730/bilayn-2032379029.html

Билайн расширил возможности платформы "план б."

Билайн расширил возможности платформы "план б." - РИА Новости, 30.07.2025

Билайн расширил возможности платформы "план б."

Билайн добавил в свою флагманскую молодежную платформу "план б." новую по счету уже восьмую нейросеть Veo 3, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T15:15:00+03:00

2025-07-30T15:15:00+03:00

2025-07-30T15:15:00+03:00

технологии

билайн

вымпелком

нейросети

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Билайн добавил в свою флагманскую молодежную платформу "план б." новую по счету уже восьмую нейросеть Veo 3, сообщает пресс-служба компании.Теперь она доступна клиентам "плана б." без VPN в Mini App Билайна в Telegram.Veo 3 — инновационная видеомодель, которая позволяет генерировать полноценные видеоролики с озвучкой на основе текстового описания. Это наиболее быстрорастущая ИИ-видеомодель на рынке. С момента запуска в мае 2025 года с ее помощью было создано более 70 миллионов роликов. По результатам независимого сравнения от Tom’s Guide Veo 3 признана лучшей видеогенераторной моделью.Ключевое преимущество Veo 3 — способность создавать не только изображение и анимацию, но и синхронизированную аудиодорожку, включая речь, которая точно совпадает с движением губ, музыку и звуковые эффекты, что обеспечивает генерацию сразу законченного видео без необходимости постобработки по одному текстовому запросу. По итогу клиенты "плана б." получают видео до восьми секунд в разрешении до 1080 пикселей и с частотой 24 кадра в секунду. В нем поддерживаются сложные сцены с движением, сменой ракурсов, POV, панорамами и кинематографичным стилем. Кроме того, стиль видео пользователь может выбрать самостоятельно — от реалистичной съемки до анимации, 3D, аниме и других форматов.Это продолжение стратегии по интеграции лучших в своем классе ИИ-сервисов в цифровую инфраструктуру платформы. Ранее в рамках "плана б." были реализованы инструменты генерации текста, изображений, музыки и фотоанимации на базе таких моделей, как ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek, Suno, Flux и Runway."Мы стремимся создавать для наших клиентов полноценную платформу цифровых возможностей, встроенную в привычную среду. Добавление Veo 3 логично продолжает развитие “плана б.” как продукта и такой платформы, где самые современные технологии становятся доступными без технических барьеров и дополнительной настройки. Это особенно важно и для молодой аудитории и просто для прогрессивных пользователей, которые активно используют ИИ-инструменты в учебе, работе, творчестве и коммуникации", — приводит пресс-служба слова генерального директора Билайна Сергея Анохина.Veo 3 доступна всем пользователям "план б." по одному запросу в месяц. Осенью компания запустит возможность докупить генерации. Управление сервисами осуществляется в мини-приложении Билайна в Telegram без необходимости использовать VPN или сторонние приложения.Все упомянутое в статье ПО, включая искусственный интеллект – 18+.Реклама, ПАО "Вымпелком", г. Москва, ОГРН 1027700166636, erid: F7NfYUJCUneTRyKULuP4

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, билайн, вымпелком, нейросети