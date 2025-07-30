https://ria.ru/20250730/berlin-2032382027.html
В Берлине отменят новогоднее шоу из-за нехватки финансирования, пишет DPA
В Берлине отменят новогоднее шоу из-за нехватки финансирования, пишет DPA - РИА Новости, 30.07.2025
В Берлине отменят новогоднее шоу из-за нехватки финансирования, пишет DPA
Традиционное новогоднее мероприятие у Бранденбургских ворот в Берлине не состоится из-за нехватки финансирования, передает агентство DPA со ссылкой на... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T14:58:00+03:00
2025-07-30T14:58:00+03:00
2025-07-30T14:58:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Традиционное новогоднее мероприятие у Бранденбургских ворот в Берлине не состоится из-за нехватки финансирования, передает агентство DPA со ссылкой на компанию-организатора Berlin feiert Silvester (BfS) GmbH. "Мероприятия, подобного тому, что мы всегда проводили у Бранденбургских ворот в последние десятилетия, не будет", - заявил директор компании-организатора Бенедикт Альдер. Мэр Берлина Кай Вегнер отметил, что власти больше не будут финансировать шоу. "Налогоплательщики не обязаны участвовать в финансировании подобных мероприятий. Особенно в условиях ограниченного бюджета", - сказал агентству Вегнер. В традиционном новогоднем мероприятии в центре Берлина принимали участие многочисленные артисты, а в полночь запускали фейерверк. Трансляцию в прямом эфире вел телеканал ZDF. В начале июля организаторы объявили, что финансирование на этот год не обеспечено по причине отсутствия средств у земельных властей. По их словам, поддержки только со стороны ZDF недостаточно.
https://ria.ru/20250722/magaziny-2030699040.html
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в мире, берлин (город)
В Берлине отменят новогоднее шоу из-за нехватки финансирования, пишет DPA
DPA: традиционное новогоднее шоу в центре Берлина отменят из-за нехватки средств
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Традиционное новогоднее мероприятие у Бранденбургских ворот в Берлине не состоится из-за нехватки финансирования, передает агентство DPA со ссылкой на компанию-организатора Berlin feiert Silvester (BfS) GmbH.
"Мероприятия, подобного тому, что мы всегда проводили у Бранденбургских ворот в последние десятилетия, не будет", - заявил директор компании-организатора Бенедикт Альдер.
Мэр Берлина
Кай Вегнер отметил, что власти больше не будут финансировать шоу.
"Налогоплательщики не обязаны участвовать в финансировании подобных мероприятий. Особенно в условиях ограниченного бюджета", - сказал агентству Вегнер.
В традиционном новогоднем мероприятии в центре Берлина принимали участие многочисленные артисты, а в полночь запускали фейерверк. Трансляцию в прямом эфире вел телеканал ZDF.
В начале июля организаторы объявили, что финансирование на этот год не обеспечено по причине отсутствия средств у земельных властей. По их словам, поддержки только со стороны ZDF недостаточно.