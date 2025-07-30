https://ria.ru/20250730/benzin-2032417294.html

ФАС ожидает замедление темпов роста цен на бензин

ФАС ожидает замедление темпов роста цен на бензин - РИА Новости, 30.07.2025

ФАС ожидает замедление темпов роста цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ожидает замедление темпов роста цен на бензин после завершения ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах,... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T16:56:00+03:00

2025-07-30T16:56:00+03:00

2025-07-30T16:57:00+03:00

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

экономика

виталий королев

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ожидает замедление темпов роста цен на бензин после завершения ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, сообщил журналистам замглавы ведомства Виталий Королев."Сейчас пока видим коррекцию (цен на бирже - ред.). Надеемся, что и дальше будет такое наблюдаться, тем более, что ремонт заводов завершается, и, соответственно, есть возможность сбалансировать потребление и производство нефтепродуктов", - сказал он, комментируя ситуацию со стоимостью бензина в РФ.

https://ria.ru/20250728/benzin-2031813377.html

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2025

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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика, виталий королев