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ФАС ожидает замедление темпов роста цен на бензин - РИА Новости, 30.07.2025
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16:56 30.07.2025 (обновлено: 16:57 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/benzin-2032417294.html
ФАС ожидает замедление темпов роста цен на бензин
ФАС ожидает замедление темпов роста цен на бензин - РИА Новости, 30.07.2025
ФАС ожидает замедление темпов роста цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ожидает замедление темпов роста цен на бензин после завершения ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах,... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T16:56:00+03:00
2025-07-30T16:57:00+03:00
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
виталий королев
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ожидает замедление темпов роста цен на бензин после завершения ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, сообщил журналистам замглавы ведомства Виталий Королев."Сейчас пока видим коррекцию (цен на бирже - ред.). Надеемся, что и дальше будет такое наблюдаться, тем более, что ремонт заводов завершается, и, соответственно, есть возможность сбалансировать потребление и производство нефтепродуктов", - сказал он, комментируя ситуацию со стоимостью бензина в РФ.
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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика, виталий королев
Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Экономика, Виталий Королев
ФАС ожидает замедление темпов роста цен на бензин

ФАС: ожидается замедление темпов роста цен на бензин после ремонтов на НПЗ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗаправки
Заправки - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ожидает замедление темпов роста цен на бензин после завершения ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, сообщил журналистам замглавы ведомства Виталий Королев.
"Сейчас пока видим коррекцию (цен на бирже - ред.). Надеемся, что и дальше будет такое наблюдаться, тем более, что ремонт заводов завершается, и, соответственно, есть возможность сбалансировать потребление и производство нефтепродуктов", - сказал он, комментируя ситуацию со стоимостью бензина в РФ.
Мужчина заправляет свой автомобиль на АЗС - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Названы страны — лидеры по доступности бензина в Европе
28 июля, 00:09
 
РоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)ЭкономикаВиталий Королев
 
 
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