https://ria.ru/20250730/bastrykin--2032339935.html

Глава СК поручил доложить об инциденте с велосипедистом из Омска

Глава СК поручил доложить об инциденте с велосипедистом из Омска - РИА Новости, 30.07.2025

Глава СК поручил доложить об инциденте с велосипедистом из Омска

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад об инциденте с велосипедистом из Омска, который залил из газового... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T13:11:00+03:00

2025-07-30T13:11:00+03:00

2025-07-30T13:11:00+03:00

александр бастрыкин

омск

россия

омская область

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ОМСК, 30 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад об инциденте с велосипедистом из Омска, который залил из газового баллончика школьницу, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области. По данным местных СМИ, инцидент произошел вечером 28 июля. Мужчина ехал на велосипеде рядом с остановкой "16-я Амурская" по улице 24-я Северная в Омске. Там он наехал на 16-летнюю девушку. В результате завязавшегося конфликта велосипедист брызнул ей в лицо из газового баллончика. Школьница получила телесные повреждения. Мужчину нашли полицейские, им оказался ранее судимый за кражу житель Омска. "Председатель Следственного комитета поручил представить доклад об обстоятельствах совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетней в Омске. В соцмедиа сообщается, что в Омске мужчина, передвигаясь на велосипеде, совершил наезд на девочку, а в ответ на высказанное в его адрес недовольство распылил в ее сторону содержимое перцового баллончика, причинив последней физическую боль", – сообщили в пресс-службе. Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (Насильственные действия, причинившие физическую боль, совершенные из хулиганских побуждений). Вину мужчина признал, пояснив, что действовал на эмоциях, пытаясь объяснить подросткам, что им необходимо держаться правой стороны на тротуаре. Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой Омска.

https://ria.ru/20250729/bastrykin-2032061332.html

https://ria.ru/20250614/bastrykin--2022786721.html

омск

россия

омская область

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александр бастрыкин, омск, россия, омская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия