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Глава СК поручил доложить об инциденте с велосипедистом из Омска - РИА Новости, 30.07.2025
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13:11 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/bastrykin--2032339935.html
Глава СК поручил доложить об инциденте с велосипедистом из Омска
Глава СК поручил доложить об инциденте с велосипедистом из Омска - РИА Новости, 30.07.2025
Глава СК поручил доложить об инциденте с велосипедистом из Омска
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад об инциденте с велосипедистом из Омска, который залил из газового... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T13:11:00+03:00
2025-07-30T13:11:00+03:00
александр бастрыкин
омск
россия
омская область
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ОМСК, 30 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад об инциденте с велосипедистом из Омска, который залил из газового баллончика школьницу, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области. По данным местных СМИ, инцидент произошел вечером 28 июля. Мужчина ехал на велосипеде рядом с остановкой "16-я Амурская" по улице 24-я Северная в Омске. Там он наехал на 16-летнюю девушку. В результате завязавшегося конфликта велосипедист брызнул ей в лицо из газового баллончика. Школьница получила телесные повреждения. Мужчину нашли полицейские, им оказался ранее судимый за кражу житель Омска. "Председатель Следственного комитета поручил представить доклад об обстоятельствах совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетней в Омске. В соцмедиа сообщается, что в Омске мужчина, передвигаясь на велосипеде, совершил наезд на девочку, а в ответ на высказанное в его адрес недовольство распылил в ее сторону содержимое перцового баллончика, причинив последней физическую боль", – сообщили в пресс-службе. Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (Насильственные действия, причинившие физическую боль, совершенные из хулиганских побуждений). Вину мужчина признал, пояснив, что действовал на эмоциях, пытаясь объяснить подросткам, что им необходимо держаться правой стороны на тротуаре. Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой Омска.
https://ria.ru/20250729/bastrykin-2032061332.html
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александр бастрыкин, омск, россия, омская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Александр Бастрыкин, Омск, Россия, Омская область, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Глава СК поручил доложить об инциденте с велосипедистом из Омска

Глава СК Бастрыкин поручил доложить об инциденте с велосипедистом из Омска

© Фото : пресс-служба СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Фото : пресс-служба СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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ОМСК, 30 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад об инциденте с велосипедистом из Омска, который залил из газового баллончика школьницу, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.
По данным местных СМИ, инцидент произошел вечером 28 июля. Мужчина ехал на велосипеде рядом с остановкой "16-я Амурская" по улице 24-я Северная в Омске. Там он наехал на 16-летнюю девушку. В результате завязавшегося конфликта велосипедист брызнул ей в лицо из газового баллончика. Школьница получила телесные повреждения. Мужчину нашли полицейские, им оказался ранее судимый за кражу житель Омска.
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Бастрыкин запросил доклад по факту оставления в теле ребенка струны
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"Председатель Следственного комитета поручил представить доклад об обстоятельствах совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетней в Омске. В соцмедиа сообщается, что в Омске мужчина, передвигаясь на велосипеде, совершил наезд на девочку, а в ответ на высказанное в его адрес недовольство распылил в ее сторону содержимое перцового баллончика, причинив последней физическую боль", – сообщили в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (Насильственные действия, причинившие физическую боль, совершенные из хулиганских побуждений). Вину мужчина признал, пояснив, что действовал на эмоциях, пытаясь объяснить подросткам, что им необходимо держаться правой стороны на тротуаре. Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой Омска.
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Александр БастрыкинОмскРоссияОмская областьСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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