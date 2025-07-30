https://ria.ru/20250730/baranovskaja-2032427733.html
Барановская рассказала, что была на Камчатке во время землетрясения
Барановская рассказала, что была на Камчатке во время землетрясения - РИА Новости, 30.07.2025
Барановская рассказала, что была на Камчатке во время землетрясения
Теле- и радиоведущая Юлия Барановская рассказала, что во время сильного землетрясения на Камчатке находилась на катамаране по дороге в порт. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T17:31:00+03:00
2025-07-30T17:31:00+03:00
2025-07-30T17:31:00+03:00
происшествия
камчатка
юлия барановская
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817761830_0:0:2176:1224_1920x0_80_0_0_6d1611a0cb53a2ad16816fc6844d3af8.jpg
ЯКУТСК, 30 июл - РИА Новости. Теле- и радиоведущая Юлия Барановская рассказала, что во время сильного землетрясения на Камчатке находилась на катамаране по дороге в порт. "Как вы уже поняли, мое путешествие на Камчатку прошло очень необычно. Землетрясение 8,8 баллов застало нас на катамаране по дороге в порт, после того, как мы неделю были в море, оторванными от цивилизации, наслаждаясь бухтами и штилем", - написала она в своём Telegram-канале. Телеведущая отметила, что сначала судно странно завибрировало. "Сначала мы подумали, что-то намоталось на винт... но капитан сразу понял, в чём дело. Пару недель назад он уже попадал в подобную ситуацию и сказал, что в этот раз трясет сильнее", - добавила Барановская. По её словам, падающие со скал камни и пыль были видны даже сквозь сильный туман. "Вокруг грохот, а мы без связи, в растерянности, не зная ни где эпицентр, ни что произошло в городе, что с людьми на земле. Огромными стаями, низко над водой летели птицы", - рассказала Барановская. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах.
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032293414.html
камчатка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817761830_54:0:2123:1552_1920x0_80_0_0_cdff1c834ec654025d0bd703be161293.jpg
"Схватили сумку с документами, в домашних вещах убежали" – жительница Камчатки о землетрясении
"Схватили сумку с документами, в домашних вещах убежали" – жительница Камчатки о землетрясении
2025-07-30T17:31
true
PT2M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатка, юлия барановская, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Камчатка, Юлия Барановская, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Барановская рассказала, что была на Камчатке во время землетрясения
Барановская рассказала, что встретила землетрясение на Камчатке на катамаране