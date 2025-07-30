https://ria.ru/20250730/baranovskaja-2032427733.html

Барановская рассказала, что была на Камчатке во время землетрясения

Барановская рассказала, что была на Камчатке во время землетрясения - РИА Новости, 30.07.2025

Барановская рассказала, что была на Камчатке во время землетрясения

Теле- и радиоведущая Юлия Барановская рассказала, что во время сильного землетрясения на Камчатке находилась на катамаране по дороге в порт. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T17:31:00+03:00

2025-07-30T17:31:00+03:00

2025-07-30T17:31:00+03:00

происшествия

камчатка

юлия барановская

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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ЯКУТСК, 30 июл - РИА Новости. Теле- и радиоведущая Юлия Барановская рассказала, что во время сильного землетрясения на Камчатке находилась на катамаране по дороге в порт. "Как вы уже поняли, мое путешествие на Камчатку прошло очень необычно. Землетрясение 8,8 баллов застало нас на катамаране по дороге в порт, после того, как мы неделю были в море, оторванными от цивилизации, наслаждаясь бухтами и штилем", - написала она в своём Telegram-канале. Телеведущая отметила, что сначала судно странно завибрировало. "Сначала мы подумали, что-то намоталось на винт... но капитан сразу понял, в чём дело. Пару недель назад он уже попадал в подобную ситуацию и сказал, что в этот раз трясет сильнее", - добавила Барановская. По её словам, падающие со скал камни и пыль были видны даже сквозь сильный туман. "Вокруг грохот, а мы без связи, в растерянности, не зная ни где эпицентр, ни что произошло в городе, что с людьми на земле. Огромными стаями, низко над водой летели птицы", - рассказала Барановская. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах.

https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032293414.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, камчатка, юлия барановская, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области