https://ria.ru/20250730/bakanov-2032248876.html

Глава Роскосмоса посетил ЦУП американского сегмента МКС

Глава Роскосмоса посетил ЦУП американского сегмента МКС - РИА Новости, 30.07.2025

Глава Роскосмоса посетил ЦУП американского сегмента МКС

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов в США посетил Центр управления полетом американского сегмента Международной космической станции, сообщила... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T00:29:00+03:00

2025-07-30T00:29:00+03:00

2025-07-30T00:29:00+03:00

наука

сша

хьюстон

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дмитрий баканов

петр дубров

роскосмос

центр управления полетами

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов в США посетил Центр управления полетом американского сегмента Международной космической станции, сообщила госкорпорация. "В первый день рабочего визита в США Дмитрий Баканов и делегация Роскосмоса ознакомились с Космическим центром имени Джонсона", - говорится в сообщении. Отмечается, что российская делегация посетила ЦУП американского сегмента МКС. "В ЦУПе Дмитрий Баканов встретился с сотрудниками главной оперативной группы управления полетом российского сегмента станции. Они находятся в Хьюстоне на случай, если ЦУП в подмосковном Королеве по каким-либо причинам будет вынужден передать им управление", - добавили в "Роскосмосе". Кроме того, группа во главе с гендиректором госкорпорации посетила корпус, где расположен наземный тренажер российского и американского сегментов МКС и лабораторию космического питания. Также руководство "Роскосмоса" встретилось с российскими космонавтами, находящимися на подготовке к полетам - Сергеем Кудь-Сверчковым, Сергеем Микаевым и Петром Дубровым. В госкорпорации пояснили, что каждый российский космонавт перед экспедицией на МКС проходит обязательную подготовку в НАСА, где изучает американский сегмент станции. Иностранные астронавты, в свою очередь, работают в Центре подготовки космонавтов в Подмосковье. Это нужно для того, чтобы каждый член экипажа станции мог участвовать в парировании возможной нештатной ситуации. Ранее сообщалось, что Баканов в ходе поездки в США встретится с исполняющим обязанности главы НАСА Шоном Даффи, посетит производство компании Boeing, где разрабатывают корабль Starliner, и встретится с экипажем корабля Crew Dragon, в составе которого россиянин Олег Платонов, а также понаблюдает за пуском.

https://ria.ru/20250207/mks-1998013637.html

https://ria.ru/20250729/bakanov-2032045787.html

https://ria.ru/20250726/mks-2031220394.html

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хьюстон

королев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, хьюстон, королев, дмитрий баканов, петр дубров, роскосмос, центр управления полетами, наса, наука, в мире