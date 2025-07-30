Глава Роскосмоса посетил ЦУП американского сегмента МКС
Гендиректор "Роскосмоса" Баканов посетил Центр управления полетом в Хьюстоне
© Фото : NASAМеждународная космическая станция
© Фото : NASA
Международная космическая станция. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов в США посетил Центр управления полетом американского сегмента Международной космической станции, сообщила госкорпорация.
"В первый день рабочего визита в США Дмитрий Баканов и делегация Роскосмоса ознакомились с Космическим центром имени Джонсона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российская делегация посетила ЦУП американского сегмента МКС.
Кроме того, группа во главе с гендиректором госкорпорации посетила корпус, где расположен наземный тренажер российского и американского сегментов МКС и лабораторию космического питания.
Также руководство "Роскосмоса" встретилось с российскими космонавтами, находящимися на подготовке к полетам - Сергеем Кудь-Сверчковым, Сергеем Микаевым и Петром Дубровым.
В госкорпорации пояснили, что каждый российский космонавт перед экспедицией на МКС проходит обязательную подготовку в НАСА, где изучает американский сегмент станции. Иностранные астронавты, в свою очередь, работают в Центре подготовки космонавтов в Подмосковье. Это нужно для того, чтобы каждый член экипажа станции мог участвовать в парировании возможной нештатной ситуации.
Ранее сообщалось, что Баканов в ходе поездки в США встретится с исполняющим обязанности главы НАСА Шоном Даффи, посетит производство компании Boeing, где разрабатывают корабль Starliner, и встретится с экипажем корабля Crew Dragon, в составе которого россиянин Олег Платонов, а также понаблюдает за пуском.
Международная космическая станция (МКС)
26 июля, 01:00