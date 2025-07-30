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Глава Роскосмоса посетил ЦУП американского сегмента МКС - РИА Новости, 30.07.2025
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Наука
 
00:29 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/bakanov-2032248876.html
Глава Роскосмоса посетил ЦУП американского сегмента МКС
Глава Роскосмоса посетил ЦУП американского сегмента МКС - РИА Новости, 30.07.2025
Глава Роскосмоса посетил ЦУП американского сегмента МКС
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов в США посетил Центр управления полетом американского сегмента Международной космической станции, сообщила... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T00:29:00+03:00
2025-07-30T00:29:00+03:00
наука
сша
хьюстон
королев
дмитрий баканов
петр дубров
роскосмос
центр управления полетами
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов в США посетил Центр управления полетом американского сегмента Международной космической станции, сообщила госкорпорация. "В первый день рабочего визита в США Дмитрий Баканов и делегация Роскосмоса ознакомились с Космическим центром имени Джонсона", - говорится в сообщении. Отмечается, что российская делегация посетила ЦУП американского сегмента МКС. "В ЦУПе Дмитрий Баканов встретился с сотрудниками главной оперативной группы управления полетом российского сегмента станции. Они находятся в Хьюстоне на случай, если ЦУП в подмосковном Королеве по каким-либо причинам будет вынужден передать им управление", - добавили в "Роскосмосе". Кроме того, группа во главе с гендиректором госкорпорации посетила корпус, где расположен наземный тренажер российского и американского сегментов МКС и лабораторию космического питания. Также руководство "Роскосмоса" встретилось с российскими космонавтами, находящимися на подготовке к полетам - Сергеем Кудь-Сверчковым, Сергеем Микаевым и Петром Дубровым. В госкорпорации пояснили, что каждый российский космонавт перед экспедицией на МКС проходит обязательную подготовку в НАСА, где изучает американский сегмент станции. Иностранные астронавты, в свою очередь, работают в Центре подготовки космонавтов в Подмосковье. Это нужно для того, чтобы каждый член экипажа станции мог участвовать в парировании возможной нештатной ситуации. Ранее сообщалось, что Баканов в ходе поездки в США встретится с исполняющим обязанности главы НАСА Шоном Даффи, посетит производство компании Boeing, где разрабатывают корабль Starliner, и встретится с экипажем корабля Crew Dragon, в составе которого россиянин Олег Платонов, а также понаблюдает за пуском.
https://ria.ru/20250207/mks-1998013637.html
https://ria.ru/20250729/bakanov-2032045787.html
https://ria.ru/20250726/mks-2031220394.html
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сша, хьюстон, королев, дмитрий баканов, петр дубров, роскосмос, центр управления полетами, наса, наука, в мире
Наука, США, Хьюстон, Королев, Дмитрий Баканов, Петр Дубров, Роскосмос, Центр управления полетами, НАСА, Наука, В мире
Глава Роскосмоса посетил ЦУП американского сегмента МКС

Гендиректор "Роскосмоса" Баканов посетил Центр управления полетом в Хьюстоне

© Фото : NASAМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Фото : NASA
Международная космическая станция. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов в США посетил Центр управления полетом американского сегмента Международной космической станции, сообщила госкорпорация.
"В первый день рабочего визита в США Дмитрий Баканов и делегация Роскосмоса ознакомились с Космическим центром имени Джонсона", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что российская делегация посетила ЦУП американского сегмента МКС.
"В ЦУПе Дмитрий Баканов встретился с сотрудниками главной оперативной группы управления полетом российского сегмента станции. Они находятся в Хьюстоне на случай, если ЦУП в подмосковном Королеве по каким-либо причинам будет вынужден передать им управление", - добавили в "Роскосмосе".
Кроме того, группа во главе с гендиректором госкорпорации посетила корпус, где расположен наземный тренажер российского и американского сегментов МКС и лабораторию космического питания.
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Также руководство "Роскосмоса" встретилось с российскими космонавтами, находящимися на подготовке к полетам - Сергеем Кудь-Сверчковым, Сергеем Микаевым и Петром Дубровым.
В госкорпорации пояснили, что каждый российский космонавт перед экспедицией на МКС проходит обязательную подготовку в НАСА, где изучает американский сегмент станции. Иностранные астронавты, в свою очередь, работают в Центре подготовки космонавтов в Подмосковье. Это нужно для того, чтобы каждый член экипажа станции мог участвовать в парировании возможной нештатной ситуации.
Ранее сообщалось, что Баканов в ходе поездки в США встретится с исполняющим обязанности главы НАСА Шоном Даффи, посетит производство компании Boeing, где разрабатывают корабль Starliner, и встретится с экипажем корабля Crew Dragon, в составе которого россиянин Олег Платонов, а также понаблюдает за пуском.
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НаукаСШАХьюстонКоролевДмитрий БакановПетр ДубровРоскосмосЦентр управления полетамиНАСАНаукаВ мире
 
 
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