https://ria.ru/20250730/bagreeva-2032230490.html

Льготный заем помог модернизировать теплосети Мневниковской поймы

Льготный заем помог модернизировать теплосети Мневниковской поймы - РИА Новости, 30.07.2025

Льготный заем помог модернизировать теплосети Мневниковской поймы

В столице завершено привлечение средств инфраструктурного льготного займа, который был выдан для проведения модернизации магистральных сетей теплоснабжения... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T10:15:00+03:00

2025-07-30T10:15:00+03:00

2025-07-30T10:15:00+03:00

москва

мария багреева

департамент экономической политики и развития москвы

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. В столице завершено привлечение средств инфраструктурного льготного займа, который был выдан для проведения модернизации магистральных сетей теплоснабжения территории Мневниковской поймы, работы по которой проводит ПАО "МОЭК", сообщила заммэра Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.По словам заммэра, столица активно реализует механизм инфраструктурных займов ДОМ.РФ, которые сочетают льготную ставку и возможность долгосрочного привлечения средств в развитие, и обновление территорий города."Проект по модернизации теплосетей в Мневниковской пойме, который осуществляет ПАО "МОЭК", наглядно показывает эффективность льготного инфраструктурного кредитования. Благодаря привлеченному займу в размере 2,5 миллиарда рублей за короткий срок был сформирован каркас системы теплоснабжения, которая обеспечивает интенсивное развитие этой территории", – подчеркнула Багреева, ее слова привели в пресс-службе департамента.Она добавила, что сейчас в этом районе идет активная жилая застройка, возводят объекты образования и спорта, проводят работы по благоустройству.Займ был выдан на три года, ставка составила 4% годовых. Заммэра напомнила, что благодаря льготным кредитам можно экономить на процентных выплатах (в сравнении с рыночными кредитами), а оставшиеся деньги отправлять на другие проекты, необходимые Москве.Льготный займ ДОМ.РФ был одобрен правительственной комиссией по региональному развитию в РФ в два года назад. Также в столице льготные кредиты выдали на финансирование строительства предприятия по очистке сточных вод в рамках концессионного соглашения с ООО "БИОС". Сумма проекта – 8 миллиардов рублей.Ранее Багреева сообщила, что за I полугодие 2025 года столица сэкономила 19,3 миллиарда рублей за счет технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров) (НМЦК (Д)), которые заключаются для нужд московских заказчиков в системе госзакупок.

https://ria.ru/20250625/bagreeva-2025201261.html

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москва, мария багреева, департамент экономической политики и развития москвы, твой бизнес – новости