https://ria.ru/20250730/avstriya-2032356222.html

МИД прокомментировал заявления о возможном членстве Австрии в НАТО

МИД прокомментировал заявления о возможном членстве Австрии в НАТО - РИА Новости, 30.07.2025

МИД прокомментировал заявления о возможном членстве Австрии в НАТО

Вена имеет зафиксированное обязательство сохранять вечный нейтралитет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя готовность... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T13:59:00+03:00

2025-07-30T13:59:00+03:00

2025-07-30T13:59:00+03:00

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Вена имеет зафиксированное обязательство сохранять вечный нейтралитет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя готовность Австрии обсуждать членство в НАТО. Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО на фоне изменившейся ситуации в глобальной безопасности и якобы действий Российской Федерации. "Во-первых, современная Австрийская Республика не унаследовала нейтральный статус ни от бывшей Австро-Венгрии, ни тем более от нацистской Германии после аншлюса в 1938 году. А вот ключевым международно-правовым документом обретения послевоенной Австрии суверенитета стал государственный договор о восстановлении независимой и демократической Австрии, и подписан он был Советским Союзом, Британией, США и Францией 15 мая 1955 года. Ему предшествовал подписанный в апреле того же года Московский меморандум, который закрепил обязательство Австрии сохранять вечный нейтралитет" , - заявила Захарова. Пункт о вечном нейтралитете зафиксирован в меморандуме, указала она. "Глава австрийского внешнеполитического ведомства, делая такие заявления, оскорбляет население своей же старны, подавляющее большинство граждан которой, это более 70 процентов, выступает за сохранение внеблокового статуса", - сказала она в ходе брифинга в среду.

https://ria.ru/20250301/avstrija-2002387487.html

https://ria.ru/20250226/zaharova-2001824248.html

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в мире, австрия, вена, россия, мария захарова, нато