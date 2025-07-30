https://ria.ru/20250730/auditoriya-2032366175.html

Экс-глава ЦРУ признал, что у RT аудитория в США уже больше, чем у CNN

Экс-глава ЦРУ признал, что у RT аудитория в США уже больше, чем у CNN - РИА Новости, 30.07.2025

Экс-глава ЦРУ признал, что у RT аудитория в США уже больше, чем у CNN

Аудитория телеканала RT в США превышает аудиторию CNN, это признают в том числе официальные лица — например, бывший глава ЦРУ Джеймс Клэппер, заявил ведущий RT, РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T14:24:00+03:00

2025-07-30T14:24:00+03:00

2025-07-30T21:25:00+03:00

в мире

сша

маргарита симоньян

центральное разведывательное управление (цру)

телеканал rt

cnn (телеканал)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268618_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_8e79db8002fe6d5f8f7430f90d095aef.jpg

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Аудитория телеканала RT в США превышает аудиторию CNN, это признают в том числе официальные лица — например, бывший глава ЦРУ Джеймс Клэппер, заявил ведущий RT, журналист из США Рик Санчес. "У RT — контролируемого российскими властями СМИ — в этой стране (США. — Прим. ред.) аудитория больше, чем у этого телеканала (CNN. — Прим. ред.)", — заявил Клэппер в интервью, фрагмент которого привел Санчес.По словам журналиста, ему пришлось переслушать фрагмент интервью, чтобы убедиться, что ему не послышалось. "А мы думали, это просто бабушка из Бруклина включала нас восемь тысяч раз подряд", — прокомментировала в своем Telegram-канале слова Клэппера главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Представители американских властей давно испытывают тревогу из-за популярности RT среди американцев. Так, в апреле сенатор от штата Нью-Гэмпшир Джинн заявила, что российский телеканал создает большую проблему для Вашингтона, чем контроль над ядерным оружием.

https://ria.ru/20250730/rt-2032358068.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, маргарита симоньян, центральное разведывательное управление (цру), телеканал rt, cnn (телеканал)