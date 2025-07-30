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Экс-глава ЦРУ признал, что у RT аудитория в США уже больше, чем у CNN - РИА Новости, 30.07.2025
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14:24 30.07.2025 (обновлено: 21:25 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/auditoriya-2032366175.html
Экс-глава ЦРУ признал, что у RT аудитория в США уже больше, чем у CNN
Экс-глава ЦРУ признал, что у RT аудитория в США уже больше, чем у CNN - РИА Новости, 30.07.2025
Экс-глава ЦРУ признал, что у RT аудитория в США уже больше, чем у CNN
Аудитория телеканала RT в США превышает аудиторию CNN, это признают в том числе официальные лица — например, бывший глава ЦРУ Джеймс Клэппер, заявил ведущий RT, РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T14:24:00+03:00
2025-07-30T21:25:00+03:00
в мире
сша
маргарита симоньян
центральное разведывательное управление (цру)
телеканал rt
cnn (телеканал)
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Аудитория телеканала RT в США превышает аудиторию CNN, это признают в том числе официальные лица — например, бывший глава ЦРУ Джеймс Клэппер, заявил ведущий RT, журналист из США Рик Санчес. "У RT — контролируемого российскими властями СМИ — в этой стране (США. — Прим. ред.) аудитория больше, чем у этого телеканала (CNN. — Прим. ред.)", — заявил Клэппер в интервью, фрагмент которого привел Санчес.По словам журналиста, ему пришлось переслушать фрагмент интервью, чтобы убедиться, что ему не послышалось. "А мы думали, это просто бабушка из Бруклина включала нас восемь тысяч раз подряд", — прокомментировала в своем Telegram-канале слова Клэппера главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Представители американских властей давно испытывают тревогу из-за популярности RT среди американцев. Так, в апреле сенатор от штата Нью-Гэмпшир Джинн заявила, что российский телеканал создает большую проблему для Вашингтона, чем контроль над ядерным оружием.
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в мире, сша, маргарита симоньян, центральное разведывательное управление (цру), телеканал rt, cnn (телеканал)
В мире, США, Маргарита Симоньян, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Телеканал RT, CNN (телеканал)
Экс-глава ЦРУ признал, что у RT аудитория в США уже больше, чем у CNN

Экс-глава ЦРУ Клэппер признал, что аудитория RT в США больше, чем CNN

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Логотип телеканала RT. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Аудитория телеканала RT в США превышает аудиторию CNN, это признают в том числе официальные лица — например, бывший глава ЦРУ Джеймс Клэппер, заявил ведущий RT, журналист из США Рик Санчес.
«
"У RT — контролируемого российскими властями СМИ — в этой стране (США. — Прим. ред.) аудитория больше, чем у этого телеканала (CNN. — Прим. ред.)", — заявил Клэппер в интервью, фрагмент которого привел Санчес.
По словам журналиста, ему пришлось переслушать фрагмент интервью, чтобы убедиться, что ему не послышалось.
"А мы думали, это просто бабушка из Бруклина включала нас восемь тысяч раз подряд", — прокомментировала в своем Telegram-канале слова Клэппера главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Представители американских властей давно испытывают тревогу из-за популярности RT среди американцев. Так, в апреле сенатор от штата Нью-Гэмпшир Джинн заявила, что российский телеканал создает большую проблему для Вашингтона, чем контроль над ядерным оружием.
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
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В миреСШАМаргарита СимоньянЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Телеканал RTCNN (телеканал)
 
 
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