https://ria.ru/20250730/artamonov-2032348855.html

Артамонов: строительство Ледового дворца в Лебедяни идет хорошим темпом

Артамонов: строительство Ледового дворца в Лебедяни идет хорошим темпом - РИА Новости, 30.07.2025

Артамонов: строительство Ледового дворца в Лебедяни идет хорошим темпом

В рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в Липецкой области строится несколько крупных спортивных объектов, один из них - Ледовый дворец РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T13:33:00+03:00

2025-07-30T13:33:00+03:00

2025-07-30T13:33:00+03:00

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032342358_0:19:1280:739_1920x0_80_0_0_5c60ecc53b81b9e553340e98e4b2511b.jpg

ЛИПЕЦК, 30 июл - РИА Новости. В рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в Липецкой области строится несколько крупных спортивных объектов, один из них - Ледовый дворец в Лебедяни, возведение идет хорошим темпом, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем официальном телеграм-канале после посещения объекта. Он отметил, что строительство спортивного комплекса идет хорошим темпом. Уже готовы фундамент и основной каркас здания, проведены коммуникации, параллельно закупается оборудование, включая ледозаливочные машины. "Дворец будет двухэтажным. Для хоккея и фигурного катания. На льду одновременно смогут тренироваться до 50 ребят. Для зрителей предусмотрены просторные трибуны на 300 мест. Рядом с дворцом — лыжная трасса. Собрать все зимние виды спорта в одном месте — по-моему, отличная идея", - считает Артамонов. Он также отметил, что жители Лебедяни давно ждали Ледовый дворец, строительство которого без федеральной поддержки было бы невозможно.

https://ria.ru/20250730/shkola-2032329597.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

липецкая область, игорь артамонов