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Артамонов: строительство Ледового дворца в Лебедяни идет хорошим темпом - РИА Новости, 30.07.2025
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Липецкая область
 
13:33 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/artamonov-2032348855.html
Артамонов: строительство Ледового дворца в Лебедяни идет хорошим темпом
Артамонов: строительство Ледового дворца в Лебедяни идет хорошим темпом - РИА Новости, 30.07.2025
Артамонов: строительство Ледового дворца в Лебедяни идет хорошим темпом
В рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в Липецкой области строится несколько крупных спортивных объектов, один из них - Ледовый дворец РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T13:33:00+03:00
2025-07-30T13:33:00+03:00
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 30 июл - РИА Новости. В рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в Липецкой области строится несколько крупных спортивных объектов, один из них - Ледовый дворец в Лебедяни, возведение идет хорошим темпом, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем официальном телеграм-канале после посещения объекта. Он отметил, что строительство спортивного комплекса идет хорошим темпом. Уже готовы фундамент и основной каркас здания, проведены коммуникации, параллельно закупается оборудование, включая ледозаливочные машины. "Дворец будет двухэтажным. Для хоккея и фигурного катания. На льду одновременно смогут тренироваться до 50 ребят. Для зрителей предусмотрены просторные трибуны на 300 мест. Рядом с дворцом — лыжная трасса. Собрать все зимние виды спорта в одном месте — по-моему, отличная идея", - считает Артамонов. Он также отметил, что жители Лебедяни давно ждали Ледовый дворец, строительство которого без федеральной поддержки было бы невозможно.
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
Артамонов: строительство Ледового дворца в Лебедяни идет хорошим темпом

Игорь Артамонов: возведение Ледового дворца в Лебедяни идет хорошим темпом

© пресс-служба правительства Липецкой областиCтроительство Ледового дворца в Лебедяни
Cтроительство Ледового дворца в Лебедяни - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© пресс-служба правительства Липецкой области
Cтроительство Ледового дворца в Лебедяни
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ЛИПЕЦК, 30 июл - РИА Новости. В рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в Липецкой области строится несколько крупных спортивных объектов, один из них - Ледовый дворец в Лебедяни, возведение идет хорошим темпом, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем официальном телеграм-канале после посещения объекта.
Он отметил, что строительство спортивного комплекса идет хорошим темпом. Уже готовы фундамент и основной каркас здания, проведены коммуникации, параллельно закупается оборудование, включая ледозаливочные машины.
"Дворец будет двухэтажным. Для хоккея и фигурного катания. На льду одновременно смогут тренироваться до 50 ребят. Для зрителей предусмотрены просторные трибуны на 300 мест. Рядом с дворцом — лыжная трасса. Собрать все зимние виды спорта в одном месте — по-моему, отличная идея", - считает Артамонов.
Он также отметил, что жители Лебедяни давно ждали Ледовый дворец, строительство которого без федеральной поддержки было бы невозможно.
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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