https://ria.ru/20250730/artamonov-2032348855.html
Артамонов: строительство Ледового дворца в Лебедяни идет хорошим темпом
Артамонов: строительство Ледового дворца в Лебедяни идет хорошим темпом - РИА Новости, 30.07.2025
Артамонов: строительство Ледового дворца в Лебедяни идет хорошим темпом
В рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в Липецкой области строится несколько крупных спортивных объектов, один из них - Ледовый дворец РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T13:33:00+03:00
2025-07-30T13:33:00+03:00
2025-07-30T13:33:00+03:00
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032342358_0:19:1280:739_1920x0_80_0_0_5c60ecc53b81b9e553340e98e4b2511b.jpg
ЛИПЕЦК, 30 июл - РИА Новости. В рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в Липецкой области строится несколько крупных спортивных объектов, один из них - Ледовый дворец в Лебедяни, возведение идет хорошим темпом, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем официальном телеграм-канале после посещения объекта. Он отметил, что строительство спортивного комплекса идет хорошим темпом. Уже готовы фундамент и основной каркас здания, проведены коммуникации, параллельно закупается оборудование, включая ледозаливочные машины. "Дворец будет двухэтажным. Для хоккея и фигурного катания. На льду одновременно смогут тренироваться до 50 ребят. Для зрителей предусмотрены просторные трибуны на 300 мест. Рядом с дворцом — лыжная трасса. Собрать все зимние виды спорта в одном месте — по-моему, отличная идея", - считает Артамонов. Он также отметил, что жители Лебедяни давно ждали Ледовый дворец, строительство которого без федеральной поддержки было бы невозможно.
https://ria.ru/20250730/shkola-2032329597.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032342358_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_4e14b25cebb86bec14fc30d86c866754.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
Артамонов: строительство Ледового дворца в Лебедяни идет хорошим темпом
Игорь Артамонов: возведение Ледового дворца в Лебедяни идет хорошим темпом
ЛИПЕЦК, 30 июл - РИА Новости. В рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в Липецкой области строится несколько крупных спортивных объектов, один из них - Ледовый дворец в Лебедяни, возведение идет хорошим темпом, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем официальном телеграм-канале после посещения объекта.
Он отметил, что строительство спортивного комплекса идет хорошим темпом. Уже готовы фундамент и основной каркас здания, проведены коммуникации, параллельно закупается оборудование, включая ледозаливочные машины.
"Дворец будет двухэтажным. Для хоккея и фигурного катания. На льду одновременно смогут тренироваться до 50 ребят. Для зрителей предусмотрены просторные трибуны на 300 мест. Рядом с дворцом — лыжная трасса. Собрать все зимние виды спорта в одном месте — по-моему, отличная идея", - считает Артамонов.
Он также отметил, что жители Лебедяни давно ждали Ледовый дворец, строительство которого без федеральной поддержки было бы невозможно.