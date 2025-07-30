Рейтинг@Mail.ru
Рогов рассказал о правах России на Аляску - РИА Новости, 30.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:56 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/alyaska-2032478308.html
Рогов рассказал о правах России на Аляску
Рогов рассказал о правах России на Аляску - РИА Новости, 30.07.2025
Рогов рассказал о правах России на Аляску
Председатель Совета отделения Российского исторического общества в Запорожской области Владимир Рогов заявил РИА Новости, что Россия имеет больше исторических... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T22:56:00+03:00
2025-07-30T22:56:00+03:00
в мире
россия
аляска
сша
владимир рогов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603248353_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_e86ecf8586518bd80f0fb64b2dc57faf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Председатель Совета отделения Российского исторического общества в Запорожской области Владимир Рогов заявил РИА Новости, что Россия имеет больше исторических прав на Аляску, чем США. Ранее подполковник Джеффри Фриц, который в составе командования обеспечения безопасности сухопутных войск США несет службу в Эстонии, предложил задуматься о покупке у России Командорских островов. В статье для Breaking Defense Фриц написал, что США могли бы использовать Командорские острова для отслеживания потенциальной активности китайских подводных лодок на пути в Арктику. В свою очередь, глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости предложил США продать России Аляску по рыночной цене, а на вырученные деньги немного сократить свой госдолг. "США нужно думать не о покупке Командорских островов, а о продаже и возвращении назад Аляски. Россия имеет больше исторических прав на Аляску чем США. Первыми осваивающими данные земли цивилизованными людьми были именно русские, которые несли культуру, мир и спокойствие, а не порабощение, геноцид и выкачку ресурсов", - сказал Рогов. Рогов также подчеркнул, что западным политикам впредь нужно раз и навсегда зарубить себе на носу, что Россия не торгует своими территориями. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя для РИА Новости идею Фрица, заявила во вторник, что продажа Родины в России считается одним из самых страшных преступлений.
https://ria.ru/20250730/krym-2032267564.html
https://ria.ru/20250730/zaporozhe-2032453165.html
россия
аляска
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603248353_135:102:1280:960_1920x0_80_0_0_5294d4a1749c076621d0cdcd7415cc87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, аляска, сша, владимир рогов
В мире, Россия, Аляска, США, Владимир Рогов
Рогов рассказал о правах России на Аляску

Рогов: Россия имеет на Аляску больше исторических прав, чем США

© Public domain/McStylesАляска
Аляска - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Public domain/McStyles
Аляска. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Председатель Совета отделения Российского исторического общества в Запорожской области Владимир Рогов заявил РИА Новости, что Россия имеет больше исторических прав на Аляску, чем США.
Ранее подполковник Джеффри Фриц, который в составе командования обеспечения безопасности сухопутных войск США несет службу в Эстонии, предложил задуматься о покупке у России Командорских островов. В статье для Breaking Defense Фриц написал, что США могли бы использовать Командорские острова для отслеживания потенциальной активности китайских подводных лодок на пути в Арктику. В свою очередь, глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости предложил США продать России Аляску по рыночной цене, а на вырученные деньги немного сократить свой госдолг.
Русская православная церковь на Аляске - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
В Крыму предложили США продать Аляску России
Вчера, 05:49
"США нужно думать не о покупке Командорских островов, а о продаже и возвращении назад Аляски. Россия имеет больше исторических прав на Аляску чем США. Первыми осваивающими данные земли цивилизованными людьми были именно русские, которые несли культуру, мир и спокойствие, а не порабощение, геноцид и выкачку ресурсов", - сказал Рогов.
Рогов также подчеркнул, что западным политикам впредь нужно раз и навсегда зарубить себе на носу, что Россия не торгует своими территориями.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя для РИА Новости идею Фрица, заявила во вторник, что продажа Родины в России считается одним из самых страшных преступлений.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Рогов назвал причину срочного визита Сырского в Запорожскую область
Вчера, 19:29
 
В миреРоссияАляскаСШАВладимир Рогов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала