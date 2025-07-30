https://ria.ru/20250730/alyaska-2032478308.html

Рогов рассказал о правах России на Аляску

Рогов рассказал о правах России на Аляску - РИА Новости, 30.07.2025

Рогов рассказал о правах России на Аляску

Председатель Совета отделения Российского исторического общества в Запорожской области Владимир Рогов заявил РИА Новости, что Россия имеет больше исторических... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T22:56:00+03:00

2025-07-30T22:56:00+03:00

2025-07-30T22:56:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Председатель Совета отделения Российского исторического общества в Запорожской области Владимир Рогов заявил РИА Новости, что Россия имеет больше исторических прав на Аляску, чем США. Ранее подполковник Джеффри Фриц, который в составе командования обеспечения безопасности сухопутных войск США несет службу в Эстонии, предложил задуматься о покупке у России Командорских островов. В статье для Breaking Defense Фриц написал, что США могли бы использовать Командорские острова для отслеживания потенциальной активности китайских подводных лодок на пути в Арктику. В свою очередь, глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости предложил США продать России Аляску по рыночной цене, а на вырученные деньги немного сократить свой госдолг. "США нужно думать не о покупке Командорских островов, а о продаже и возвращении назад Аляски. Россия имеет больше исторических прав на Аляску чем США. Первыми осваивающими данные земли цивилизованными людьми были именно русские, которые несли культуру, мир и спокойствие, а не порабощение, геноцид и выкачку ресурсов", - сказал Рогов. Рогов также подчеркнул, что западным политикам впредь нужно раз и навсегда зарубить себе на носу, что Россия не торгует своими территориями. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя для РИА Новости идею Фрица, заявила во вторник, что продажа Родины в России считается одним из самых страшных преступлений.

https://ria.ru/20250730/krym-2032267564.html

https://ria.ru/20250730/zaporozhe-2032453165.html

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в мире, россия, аляска, сша, владимир рогов