https://ria.ru/20250730/aljaska-2032258464.html
На Аляске объявили угрозу цунами
На Аляске объявили угрозу цунами - РИА Новости, 30.07.2025
На Аляске объявили угрозу цунами
Угроза цунами была объявлена на Аляске после землетрясения магнитудой 7,5 у побережья Камчатки, сообщило Национальное управление океанических и атмосферных... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T03:31:00+03:00
2025-07-30T03:31:00+03:00
2025-07-30T03:31:00+03:00
в мире
аляска
камчатка
землетрясение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155219/64/1552196448_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0c1d22091ad34c972be25f809c1f8789.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Угроза цунами была объявлена на Аляске после землетрясения магнитудой 7,5 у побережья Камчатки, сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Как следует из данных NOAA, угроза цунами на Аляске была объявлена в 2.35 мск. Землетрясение магнитудой 7,5 произошло у побережья Камчатки, объявлена угроза цунами на побережье Авачинского залива.
https://ria.ru/20250130/aljaska-1996249683.html
аляска
камчатка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155219/64/1552196448_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d99e34a0bc6e154116ff0919be8d8414.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аляска, камчатка, землетрясение
В мире, Аляска, Камчатка, Землетрясение
На Аляске объявили угрозу цунами
На Аляске после землетрясения на Камчатке объявили угрозу цунами