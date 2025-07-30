https://ria.ru/20250730/aljaska-2032258464.html

На Аляске объявили угрозу цунами

На Аляске объявили угрозу цунами - РИА Новости, 30.07.2025

На Аляске объявили угрозу цунами

Угроза цунами была объявлена на Аляске после землетрясения магнитудой 7,5 у побережья Камчатки, сообщило Национальное управление океанических и атмосферных... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T03:31:00+03:00

2025-07-30T03:31:00+03:00

2025-07-30T03:31:00+03:00

в мире

аляска

камчатка

землетрясение

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155219/64/1552196448_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0c1d22091ad34c972be25f809c1f8789.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Угроза цунами была объявлена на Аляске после землетрясения магнитудой 7,5 у побережья Камчатки, сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Как следует из данных NOAA, угроза цунами на Аляске была объявлена в 2.35 мск. Землетрясение магнитудой 7,5 произошло у побережья Камчатки, объявлена угроза цунами на побережье Авачинского залива.

https://ria.ru/20250130/aljaska-1996249683.html

аляска

камчатка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, аляска, камчатка, землетрясение