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На Аляске объявили угрозу цунами - РИА Новости, 30.07.2025
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03:31 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/aljaska-2032258464.html
На Аляске объявили угрозу цунами
На Аляске объявили угрозу цунами - РИА Новости, 30.07.2025
На Аляске объявили угрозу цунами
Угроза цунами была объявлена на Аляске после землетрясения магнитудой 7,5 у побережья Камчатки, сообщило Национальное управление океанических и атмосферных... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T03:31:00+03:00
2025-07-30T03:31:00+03:00
в мире
аляска
камчатка
землетрясение
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Угроза цунами была объявлена на Аляске после землетрясения магнитудой 7,5 у побережья Камчатки, сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Как следует из данных NOAA, угроза цунами на Аляске была объявлена в 2.35 мск. Землетрясение магнитудой 7,5 произошло у побережья Камчатки, объявлена угроза цунами на побережье Авачинского залива.
https://ria.ru/20250130/aljaska-1996249683.html
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в мире, аляска, камчатка, землетрясение
В мире, Аляска, Камчатка, Землетрясение
На Аляске объявили угрозу цунами

На Аляске после землетрясения на Камчатке объявили угрозу цунами

© Фото : из личного архива Александра БеленькогоАляска, США. Остров Кадьяк
Аляска, США. Остров Кадьяк - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Фото : из личного архива Александра Беленького
Аляска, США. Остров Кадьяк. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Угроза цунами была объявлена на Аляске после землетрясения магнитудой 7,5 у побережья Камчатки, сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
Как следует из данных NOAA, угроза цунами на Аляске была объявлена в 2.35 мск.
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло у побережья Камчатки, объявлена угроза цунами на побережье Авачинского залива.
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
На Аляске произошло землетрясение
30 января, 08:04
 
В миреАляскаКамчаткаЗемлетрясение
 
 
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