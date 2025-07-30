https://ria.ru/20250730/air-2032434692.html

Отечественная ИИ-платформа AIR подверглась хакерской атаке

Отечественная ИИ-платформа AIR подверглась хакерской атаке - РИА Новости, 30.07.2025

Отечественная ИИ-платформа AIR подверглась хакерской атаке

Российская платформа искусственного интеллекта AIR подверглась в среду хакерской атаке, с 14:00 по московскому времени технические специалисты начали... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T17:52:00+03:00

2025-07-30T17:52:00+03:00

2025-07-30T17:52:00+03:00

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технологии

искусственный интеллект (ии)

безопасность

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Российская платформа искусственного интеллекта AIR подверглась в среду хакерской атаке, с 14:00 по московскому времени технические специалисты начали фиксировать значительное снижение активности клиентов в различных каналах, сообщает пресс-служба компании. Серверы AIR, размещенные у одного из провайдеров Санкт-Петербурга, подверглись масштабной хакерской атаке, что привело к нарушению работы ключевых узлов инфраструктуры платформы. Десятки компаний, региональных органов власти и редакций СМИ по всей России, использующих систему AIR для автоматизации работы, столкнулись с перебоями в работе, говорится в сообщении. "Приносим искренние извинения нашим клиентам за доставленные неудобства. Все силы брошены на восстановление. Уверен, в течение ближайших часов работоспособность будет возвращена. Этот случай – жесткое напоминание, что вопросы кибербезопасности сегодня не менее критичны, чем развитие самих технологий ИИ", – приводятся в сообщении слова управляющего партнера AIR Дениса Терехова. Как отметил директор по продукту AIR Николай Деревцов, атака была сложной и распределенной, она затронула критически важную инфраструктуру компании в Санкт-Петербурге. "Мы перебросили все ресурсы на решение проблемы, чтобы восстановить сервисы максимально быстро. Мы уже разворачиваем резервные мощности и усиливаем защиту. Параллельно анализируем векторы атаки, чтобы обеспечить устойчивость платформы на случай, если атаки будут повторяться (а судя по всему, это теперь обыденность). Клиенты AIR – наш приоритет, и мы сделаем все, чтобы вернуть им возможность работать в привычном, эффективном режиме", – сказал он. В компании ожидают, что работоспособность платформы будет восстановлена до 18:00 по московскому времени.

https://ria.ru/20250530/khakery-2020085340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

хакеры, технологии, искусственный интеллект (ии), безопасность