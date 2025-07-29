Президент Киргизии подписал закон о запрете доступа к порносайтам
Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон о запрете доступа к порносайтам
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Садыр Жапаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 29 июл – РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон о запрете доступа к порносайтам с территории республики, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главы государства.
"Садыр Жапаров подписал закон Кыргызской Республики "О запрете доступа к сайтам, содержащим контент с элементами порнографического характера в интернет-пространстве Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.
Мэрия Сургута объяснила запрет чиновникам лайкать порно
14 апреля, 16:27
Отмечается, что цель принятого закона – защита моральных и нравственных ценностей общества, а также духовно-нравственного здоровья личности.
"Законом устанавливается запрет на распространение контента, содержащего элементы порнографического характера, в интернет-пространстве Кыргызской Республики… В связи с этим интернет-провайдеры, хостинг-провайдеры, владельцы сайтов и страниц в интернет-пространстве Кыргызской Республики обязаны блокировать доступ к контенту, содержащему элементы порнографического характера. Нарушение требований закона влечет ответственность, установленную законодательством Кыргызской Республики о правонарушениях", - заявили в пресс-службе.
В Екатеринбурге отключили медиаэкраны после скандала с порно
3 декабря 2024, 16:12