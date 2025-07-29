https://ria.ru/20250729/zhaparov--2032182111.html

Президент Киргизии подписал закон о запрете доступа к порносайтам

Президент Киргизии подписал закон о запрете доступа к порносайтам - РИА Новости, 29.07.2025

Президент Киргизии подписал закон о запрете доступа к порносайтам

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон о запрете доступа к порносайтам с территории республики, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главы... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T17:39:00+03:00

2025-07-29T17:39:00+03:00

2025-07-29T17:39:00+03:00

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БИШКЕК, 29 июл – РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон о запрете доступа к порносайтам с территории республики, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главы государства. "Садыр Жапаров подписал закон Кыргызской Республики "О запрете доступа к сайтам, содержащим контент с элементами порнографического характера в интернет-пространстве Кыргызской Республики", - говорится в сообщении. Отмечается, что цель принятого закона – защита моральных и нравственных ценностей общества, а также духовно-нравственного здоровья личности. "Законом устанавливается запрет на распространение контента, содержащего элементы порнографического характера, в интернет-пространстве Кыргызской Республики… В связи с этим интернет-провайдеры, хостинг-провайдеры, владельцы сайтов и страниц в интернет-пространстве Кыргызской Республики обязаны блокировать доступ к контенту, содержащему элементы порнографического характера. Нарушение требований закона влечет ответственность, установленную законодательством Кыргызской Республики о правонарушениях", - заявили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250414/surgut-2011185523.html

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