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Суд рассмотрит жалобу на арест главреда Baza 7 августа
Суд рассмотрит жалобу на арест главреда Baza 7 августа - РИА Новости, 29.07.2025
Суд рассмотрит жалобу на арест главреда Baza 7 августа
Мосгорсуд 7 августа рассмотрит жалобу на арест главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова по делу о даче взятки, сообщается в канале адвокатского... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T14:49:00+03:00
2025-07-29T14:49:00+03:00
2025-07-29T14:49:00+03:00
происшествия
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александр селиванов
глеб трифонов
алексей михальчик
московский городской суд
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мосгорсуд 7 августа рассмотрит жалобу на арест главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова по делу о даче взятки, сообщается в канале адвокатского бюро "Михальчик и партнёры ЮК" в Telegram. "Московский городской суд назначил рассмотрение апелляционной жалобы адвоката Алексея Михальчика на арест Глеба Трифонова на 7 августа", - говорится в сообщении. Замоскворецкий суд Москвы арестовал Трифонова 23 июля. Такую же меру пресечения избрали сотруднице Baza Татьяне Лукьяновой. Свою вину они не признают, постановления суда обжаловали. Кроме того, под арестом оказались трое полицейских, которые, по версии следствия, передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет. Это оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергей Ковалев, начальник дежурной части УМВД по Краснодару Александр Аблаев и оперуполномоченный уголовного розыска из Белгорода Александр Селиванов. Селиванов в суде признал вину в получении взятки. Его адвокат Сусанна Макушинская сообщила, что "в деле фигурирует сумма порядка 137 тысяч рублей".
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Происшествия, Москва, Краснодар, Белгород, Александр Селиванов, Глеб Трифонов, Алексей Михальчик, Московский городской суд, Telegram-канал Baza, Telegram, Обыски в офисе Telegram-канала Baza
Суд рассмотрит жалобу на арест главреда Baza 7 августа
Суд 7 августа рассмотрит жалобу на арест главреда Baza Трифонова